28 Years Later'ın vizyon tarihi açıklandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen zombi filmleri arasında yer alan 28 Days Later ve 28 Weeks Later, yıllar sonra yeni bir devam filmine kavuşuyor. 28 Days Later'a imza atan orijinal ekibi yeniden bir araya getirecek olan 28 Years Later, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak.

Son haftalarda hızla şekillenen projenin arkasındaki stüdyo olan Sony Pictures, heyecanla beklenen 28 Years Later'ın 20 Haziran 2025'te vizyona gireceğini açıkladı.

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28 Years Later'ı Danny Boyle Yönetecek

28 Days Later'ın da yönetmeni olan Danny Boyle'ın yöneteceği 28 Years Later'ın senaryosunu ilk filmin de senaristi olan Alex Garland yazdı. Kariyerine başarılı bir senarist olarak başladıktan sonra yönetmenliğe geçen Garland, son yıllarda daha çok kendi yönettiği filmleri (Ex Machina, Civil War) yazıyordu. Böyle önemli iki sinemacıyı yıllar sonra bir araya getirecek olması, 28 Years Later'ı daha da heyecan verici kılıyor.

Yeni bir üçlemenin ilk filmi olarak tasarlanan 28 Years Later'ın başrollerinde Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes ve Jack O'Connell yer alıyor.

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