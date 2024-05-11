28 Years Later'ın vizyon tarihi açıklandı

Son haftalarda hızla şekillenen projenin arkasındaki stüdyo olan Sony Pictures, heyecanla beklenen 28 Years Later'ın 20 Haziran 2025'te vizyona gireceğini açıkladı.
28 Years Later'ı Danny Boyle Yönetecek
28 Days Later'ın da yönetmeni olan Danny Boyle'ın yöneteceği 28 Years Later'ın senaryosunu ilk filmin de senaristi olan Alex Garland yazdı. Kariyerine başarılı bir senarist olarak başladıktan sonra yönetmenliğe geçen Garland, son yıllarda daha çok kendi yönettiği filmleri (Ex Machina, Civil War) yazıyordu. Böyle önemli iki sinemacıyı yıllar sonra bir araya getirecek olması, 28 Years Later'ı daha da heyecan verici kılıyor.
Yeni bir üçlemenin ilk filmi olarak tasarlanan 28 Years Later'ın başrollerinde Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes ve Jack O'Connell yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.