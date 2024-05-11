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    28 Years Later'ın vizyon tarihi açıklandı

    28 Days Later'ın yıllar sonra gelen devam filmi 28 Years Later'ın vizyon tarihi açıklandı. Alex Garland ve Danny Boyle'ın birlikte hazırladığı film, yeni bir üçlemenin ilk parçası olacak.
    28 Years Later'ın vizyon tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen zombi filmleri arasında yer alan 28 Days Later ve 28 Weeks Later, yıllar sonra yeni bir devam filmine kavuşuyor. 28 Days Later'a imza atan orijinal ekibi yeniden bir araya getirecek olan 28 Years Later, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak.

    Son haftalarda hızla şekillenen projenin arkasındaki stüdyo olan Sony Pictures, heyecanla beklenen 28 Years Later'ın 20 Haziran 2025'te vizyona gireceğini açıkladı.

    28 Years Later'ı Danny Boyle Yönetecek

    28 Days Later'ın da yönetmeni olan Danny Boyle'ın yöneteceği 28 Years Later'ın senaryosunu ilk filmin de senaristi olan Alex Garland yazdı. Kariyerine başarılı bir senarist olarak başladıktan sonra yönetmenliğe geçen Garland, son yıllarda daha çok kendi yönettiği filmleri (Ex Machina, Civil War) yazıyordu. Böyle önemli iki sinemacıyı yıllar sonra bir araya getirecek olması, 28 Years Later'ı daha da heyecan verici kılıyor.

    Yeni bir üçlemenin ilk filmi olarak tasarlanan 28 Years Later'ın başrollerinde Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes ve Jack O'Connell yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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