Her sinemaseverin izlemesi gereken en iyi klasik filmler

Bugünden baktığımızda 1970'lerde, hatta 1980'lerde çıkmış filmleri bile "klasik film" olarak tanımlamak mümkün. Ancak daha teknik bağlamda baktığımızda "klasik film" kavramı aslında Klasik Hollywood Dönemi olarak bilinen 1927-1960 arasında çıkmış yapımları tanımlamak için kullanılır. Biz de bu listeyi hazırlarken, genel olarak bu periyoda bağlı kaldık. Bu listemizde, 1920'lerden 1960'ların başına uzanan bu dönemde çıkmış en iyi filmleri bulabilirsiniz.

Mutlaka İzlenmesi Gereken En İyi Klasik Filmler 🎬

İki parçaya böldüğümüz listemizin ilk yarısında "Klasik Hollywood Dönemi"nde çıkmış en iyi Hollywood yapımlarına, ikinci bölümünde ise aynı dönemde Hollywood dışından çıkmış ikonik filmlere yer verdik. İşle sinemaseverlerin kaçırmaması gereken en iyi klasik filmler:

1️⃣ 12 Öfkeli Adam (12 Angry Men)

Tam Boyutta Gör Sidney Lumet'nin imzasını taşıyan 12 Öfkeli Adam, Hollywood'un ürettiği en önemli filmler arasında yer alıyor. Adalet, önyargı ve vicdan temalarıyla örülü senaryosu ve etkileyici oyunculukları, 12 Öfkeli Adam'ı eşsiz bir başyapıta dönüştürüyor.

Yapım yılı : 1957

: 1957 Yönetmen : Sidney Lumet

: Sidney Lumet Tür : Drama

: Drama IMDb Puanı: 9

Film, bir cinayet davasında jüri üyeliği yapan 12 adamın, sanığın suçlu olup olmadığına dair kararı tartışmalarını konu alıyor. Başta çoğunluk suçlu olduğuna kanaat getirirken, yalnızca bir jüri üyesi (Henry Fonda) şüpheye yer bırakmak gerektiğini savunur. Saatler ilerledikçe, odadaki gerilim artar; her jüri üyesinin kişisel önyargıları, korkuları ve değer yargıları yüzeye çıkar. Bir mahkeme filminden çok daha fazlası olan 12 Öfkeli Adam, insan doğasına dair çarpıcı bir portre sunar.

2️⃣ Şahane Hayat (It's a Wonderful Life)

Tam Boyutta Gör Şahane Hayat, yürek ısıtan hikâyesi ve dönemin ruhunu yansıtan atmosferiyle, Klasik Hollywood Dönemi'nin sembol filmleri arasında yer alıyor.

Yapım yılı : 1946

: 1946 Yönetmen : Frank Capra

: Frank Capra Tür : Drama, Aile Filmi

: Drama, Aile Filmi IMDb Puanı: 8.6

Film, hayatı boyunca başkalarının iyiliği için kendi hayallerinden vazgeçen George Bailey’nin (James Stewart) hikâyesine odaklanıyor. Zor bir dönemin sonunda yaşamına son vermeyi düşünen George, intiharın eşiğine geldiği anda gökyüzünden gönderilen bir melek tarafından ziyaret edilir. Bu melek, George'a eğer hiç doğmamış olsaydı dünyanın nasıl bir yer olacağını gösterir. Zamanla George, küçük iyiliklerin bile çevresinde ne büyük etkiler yarattığını fark eder.

3️⃣ Arka Pencere (Rear Window)

Tam Boyutta Gör Klasik film deyince Alfred Hitchcock’u anmamak olmaz elbette. Nitekim bu listede de kendisinin birkaç farklı filmini yer verdik. Bunlardan ilki ise gerilim türünün yapı taşlarından biri olan Arka Pencere.

Yapım yılı : 1954

: 1954 Yönetmen : Alfred Hitchcock

: Alfred Hitchcock Tür : Gerilim

: Gerilim IMDb Puanı: 8.5

Geçirdiği kaza sonrası evine hapsolan fotoğrafçı L.B. Jefferies’in (James Stewart), can sıkıntısını gidermek için komşularını dürbünle izlemeye başlar. Gözlemleri sırasında karşı dairede tuhaf olaylar fark eden Jefferies, bir cinayete tanıklık ettiğinden şüphelenir. Sevgilisi Lisa (Grace Kelly) ile birlikte bu gizemi çözmeye çalışan Jefferies, zamanla gözlem ile paranoya arasındaki çizgide kaybolmaya başlar.

4️⃣ Yurttaş Kane (Citizen Kane)

Tam Boyutta Gör Pek çok kişi tarafından tüm zamanların en iyi filmi kabul edilen Yurttaş Kane, sinema tarihine yön veren filmler arasında yer alıyor. Elbette bunda filmin hikâyesi kadar, dönemine göre benzersiz olan anlatım teknikleri ve kurgusuyla sinemada çığır açmış olmasının da payı büyük.

Yapım yılı : 1941

: 1941 Yönetmen : Orson Welles

: Orson Welles Tür : Drama

: Drama IMDb Puanı: 8.3

Film, Amerikalı medya patronu Charles Foster Kane’in ölümünün ardından söylediği gizemli “Rosebud” kelimesinin anlamını araştıran bir gazetecinin yolculuğunu takip ediyor. Bu araştırma, Kane’in çocukluğundan itibaren hayatındaki kırılma anlarına uzanırken, izleyiciye yükseliş ve çöküşle örülü bir karakter portresi sunuluyor. Parçalı anlatım yapısı, yenilikçi kamera kullanımı ve toplumsal eleştirileriyle dikkat çeken Citizen Kane, güç, yalnızlık ve insan doğasına dair etkileyici bir inceleme.

5️⃣ Oz Büyücüsü (The Wizard of Oz)

Tam Boyutta Gör Hollywood'un altın çağının sembol filmlerinden olan Oz Büyücüsü, bir dönem ülkemizde de TV'de en sık gösterilen filmlerden biriydi. Bu yüzden bir jenerasyon, Dorothy ve Oz'un büyülü hikâyesiyle büyüdü.

Yapım yılı : 1939

: 1939 Yönetmen : Victor Fleming

: Victor Fleming Tür : Fantastik, Müzikal

: Fantastik, Müzikal IMDb Puanı: 8.1

Müzikal türünden de beslenen Oz Büyücüsü, Kansas’ta yaşayan genç Dorothy’nin bir kasırga sonucu kendini Oz Diyarı’nda bulmasıyla başlıyor. Evine dönebilmek için Zümrüt Şehir’e doğru yola çıkan Dorothy’ye, bu yolculukta korkusunu yenmek isteyen Aslan, bir kalp arayan Teneke Adam ve akıl isteyen Korkuluk eşlik ediyor. Batının Kötü Cadısı’nın tehditlerine rağmen pes etmeyen bu ekip, yalnızca fantastik bir maceraya değil, aynı zamanda bir kendini keşfetme yolculuğuna çıkıyor.

6️⃣ Perde Açılıyor (All About Eve)

Tam Boyutta Gör Joseph L. Mankiewicz’in yazıp yönettiği All About Eve, karmaşık karakterleri ve etkileyici diyalog yazımıyla iyi bir senaryonun gücünü gözler önüne seren filmlerden.

Yapım yılı : 1950

: 1950 Yönetmen : Joseph L. Mankiewicz

: Joseph L. Mankiewicz Tür : Drama

: Drama IMDb Puanı: 8.2

Sahne ışıklarının önünde ve arkasında dönen rekabeti, hırsı ve entrikayı konu alan All About Eve, ünlü tiyatro oyuncusu Margo Channing’in (Bette Davis) hayatına, hayranı olduğunu söyleyerek yaklaşan genç ve hırslı Eve Harrington’ın (Anne Baxter) girmesiyle başlıyor. Zamanla Eve’in niyeti ortaya çıkarken, sahne arkasındaki iktidar mücadelesi giderek büyüyor. Göz kamaştırıcı bir başarıya ulaşmak uğruna yapılan manipülasyonlar, dostluk ve ihanet arasındaki sınırları belirsizleştiriyor.

7️⃣ Gizli Teşkilat (North by Northwest)

Tam Boyutta Gör Klasik Hollywood Dönemi'ne damga vuran bir diğer Alfred Hitchcock filmi de gerilim türünün en başarılı örneklerinden olan Gizli Teşkilat.

Yapım yılı : 1959

: 1959 Yönetmen : Alfred Hitchcock

: Alfred Hitchcock Tür : Gerilim, Macera, Drama

: Gerilim, Macera, Drama IMDb Puanı: 8.3

Film, başarılı reklamcı Roger Thornhill’in (Cary Grant), kimliği bir başkasıyla karıştırılınca kendini bir anda uluslararası bir komplonun ortasında bulmasıyla başlıyor. Suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışan Thornhill, hem peşindekilerden kaçmak hem de gerçekleri açığa çıkarmak zorundadır. Tren yolculukları, uçak saldırıları ve Mount Rushmore’daki efsanevi final sahnesiyle sinema tarihine geçen North by Northwest, Hitchcock’un mizah, gerilim ve aksiyonu ustalıkla harmanladığı bir başyapıt olarak öne çıkıyor.

8️⃣ Yumurcak (The Kid)

Tam Boyutta Gör En iyi klasik filmler deyince Charlie Chaplin'den bahsetmemek olmaz elbette. Şarlo Diktatör, Şehir Işıkları, Asri Zamanlar bu listeye girebilecek Chaplin filmlerinden sadece birkaçı. Bizim bu liste için tercihimiz ise Chaplin'in erken dönem işlerinden olan Yumurcak oldu.

Yapım yılı : 1921

: 1921 Yönetmen : Charles Chaplin

: Charles Chaplin Tür : Sessiz Film, Drama

: Sessiz Film, Drama IMDb Puanı: 8.2

68 dakikalık bu sessiz filmde Chaplin'in Tramp karakteri, annesi tarafından terk edilmiş bir bebek buluyor. Gönülsüzce de olsa bu bebeği alıp büyütmek zorunda kalan Tramp, zamanla bu çocuğu kendi oğlu gibi sevmeye başlıyor. Zorlu şartlar içinde bir de çocuk büyütmek zorunda kalan Tramp, yanındaki yumurcakla birlikte çeşitli maceralara atılıyor.

9️⃣ Zafer Yolları (Paths of Glory)

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Stanley Kubrick'in en dikkat çekici işleri klasik dönemden sonra gelmiş olsa da kendisinin bu dönemde de bir başyapıtı bulunuyor. Kubrick imzalı Paths of Glory, savaşın yıkıcılığına dair bugüne kadar çekilmiş en etkileyici filmler arasında yer alıyor.

Yapım yılı : 1957

: 1957 Yönetmen : Stanley Kubrick

: Stanley Kubrick Tür : Drama, Savaş Filmi

: Drama, Savaş Filmi IMDb Puanı: 8.4

Birinci Dünya Savaşı sırasında geçen film, Fransa ordusunda savaşan üç askerin bir intihar görevinde yer almayı reddetmesiyle başlıyor. Komuta zincirinden gelen bu anlamsız emri yerine getirmedikleri için askeri mahkeme karşısına çıkan bu üç askeri savunmak Albay Dax'e (Kirk Douglas) düşüyor. Genç askerleri kurtarmaya çalışan Dax, savaşın sadece cephede değil, aynı zamanda vicdanlarda da sürdüğünü gözler önüne seriyor.

🔟 Sapık (Psycho)

Tam Boyutta Gör Gerilim sinemasının kurallarını baştan yazan Sapık, çığır açan anlatımı, unutulmaz sahneleri ve ikonik müzikleriyle gerçek anlamda bir klasik.

Yapım yılı : 1960

: 1960 Yönetmen : Alfred Hitchcock

: Alfred Hitchcock Tür : Gerilim, Korku

: Gerilim, Korku IMDb Puanı: 8.5

Hikâye, bir emlak ofisinden yüklü bir para çalıp kaçan Marion Crane’in geceyi geçirmek üzere Bates Motel’e gelmesiyle başlıyor. Motele ev sahipliği yapan Norman Bates, ilk bakışta nazik ve utangaç görünse de bu masum görünüşünün ardından karanlık bir sır barındırıyor. Norman gerçek yüzünü ortaya serdikçe, motel duvarlarının ardındaki gizemler de daha tedirgin edici bir hâl alıyor.

11) Kazablanka (Casablanca)

Tam Boyutta Gör Hollywood’un altın çağının en unutulmaz yapımlarından biri olan Casablanca, bir aşk hikâyesi ile politik gerilimi ustaca harmanlarken, başrollerdeki Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman’ın performanslarıyla da akıllara kazındı.

Yapım yılı : 1942

: 1942 Yönetmen : Michael Curtiz

: Michael Curtiz Tür : Drama, Romantik

: Drama, Romantik IMDb Puanı: 8.5

Film, II. Dünya Savaşı’nın ortasında, Fas’ın Kazablanka şehrinde geçiyor. Eski aşkı Ilsa Lund’un bir gün aniden mekânına gelmesiyle sarsılan gece kulübü sahibi Rick Blaine, bir yandan duygularıyla boğuşurken, diğer yandan Ilsa’nın direniş lideri kocasıyla birlikte Nazi işgalinden kaçmasına yardım edip etmeyeceğine karar vermeye çalışır. Klasikleşmiş replikleri, çarpıcı finali ve unutulmaz müzikleriyle Kazablanka, aşkın ve fedakârlığın ne anlama geldiğini sorgulayan zamansız bir başyapıt olarak hafızalardaki yerini koruyor.

12) Garsiyoner (The Apartment)

Tam Boyutta Gör Klasik Hollywood dönemi, komedi filmleri açısından son derece verimli geçti. Döneme damga vuran komedi filmlerinin başında ise En İyi Film dâhil beş dalda Oscar kazanan Garsiyoner geliyor.

Yapım yılı : 1960

: 1960 Yönetmen : Billy Wilder

: Billy Wilder Tür : Komedi, Romantik

: Komedi, Romantik IMDb Puanı: 8.3

Jack Lemmon ve Shirley MacLaine’in unutulmaz performanslarıyla taşıdığı Garsiyoner, büyük bir şirkette çalışan C.C. Baxter’ın, üst düzey yöneticilere dairesini gizli kaçamaklar için ödünç vermesiyle başlıyor. Bu sayede terfi etmeye yaklaşan Baxter, bir gün patronunun ilgilendiği kadının aslında kendisinin gizliden âşık olduğu asansör görevlisi Fran Kubelik olduğunu öğreniyor. Bu noktadan sonra işler içinden çıkılmaz hâle gelirken, Baxter hem ahlaki bir seçim yapmak hem de duygularıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

13) Bazıları Sıcak Sever (Some Like it Hot)

Tam Boyutta Gör Billy Wilder'ın sinema dünyasına kazandırdığı bir diğer komedi klasiği de ünlü oyuncu Marilyn Monroe'nun rol aldığı Bazıları Sıcak Sever.

Yapım yılı : 1959

: 1959 Yönetmen : Billy Wilder

: Billy Wilder Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi IMDb Puanı: 8.2

Mafya tarafından işlenen bir cinayete tanık olan iki müzisyen (Joe ve Jerry), hayatta kalabilmek için çareyi kadın kılığına girip bir kadınlar orkestrasına katılmakta bulur. Bu kadın orkestrası ile birlikte Florida'ya doğru yola çıkan ikili, kendilerini eğlenceli bir maceranın içinde bulur. Ancak orkestranın solisti olan Sugar Kane (Marilyn Monroe) ile Joe arasında filizlenen sürpriz aşk, işleri daha karmaşık hâle getirecektir.

Hollywood Yapımı Olmayan En İyi Klasik Filmler

ABD'de Klasik Hollywood Dönemi yaşandığı sırada dünyanın farklı bölgelerinde de farklı sinema akımları ortaya çıkmıştı. Özellikle İtalya, Fransa ve Japonya'dan dikkat çekici eserlerin çıktığı bu dönemde öne çıkan klasik yapımlar şunlar oldu:

1️⃣ Leopar (Il gattopardo)

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Martin Scorsese'nin "tüm zamanların en iyi filmi" olarak tanımladığı Leopar, epik film kavramının hakkını tam anlamıyla veren filmlerden.

Yapım yılı : 1963

: 1963 Yönetmen : Luchino Visconti

: Luchino Visconti Tür : Tarihi Drama

: Tarihi Drama IMDb Puanı: 7.9

Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale gibi dönemin ünlü isimlerinin rol aldığı Leopar, aristokrasinin çökmeye başladığı bir toplumsal değişim döneminde geçiyor. Hikâye 1860'lar Sicilya'sında başlıyor. Ufak beyliklerin birleşerek İtalya'yı oluşturduğu bu çalkantılı dönemde, soylu bir ailenin reisi olan Prens Salina, hem memleketinin hem de kendi ailesinin geleceğiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Bir dönemin kapanışını zarif ama hüzünlü bir dille anlatan Leopar'ı anlatmak için kullanılabilecek en doğru kelime kesinlikle "görkemli" olur.

2️⃣ Tokyo Hikâyesi (Tokyo Story)

Tam Boyutta Gör Dönemin Japonya sineması daha çok samuray filmleriye hatırlanıyor olsa da aslında o yıllarda Yasujirô Ozu da toplumsal gerçekçi filmleriyle unutulmaz klasiklere imza atıyordu. Bunlar arasında belki de en dikkat çekici olanı ise 1953 yapımı Tokyo Hikâyesi.

Yapım yılı : 1953

: 1953 Yönetmen : Yasujirô Ozu

: Yasujirô Ozu Tür : Drama

: Drama IMDb Puanı: 8.1

Minimalist anlatımı ve evrensel temalarıyla zamanla gerçek bir klasiğe dönüşen Tokyo Hikâyesi, yaşlı bir çiftin, yıllar sonra Tokyo’daki çocuklarını ziyaret etmeye karar vermesiyle başlıyor. Ancak büyük şehirde kurulu yeni hayatlarına alışmış çocukları, anne babalarına zaman ayıracak zaman bulamıyor. Onlara en çok ilgi gösteren kişi ise savaşta ölen oğullarının dul eşi oluyor. Tokyo Hikâyesi, modernleşen toplumda aile bağlarının çözülmesini, kuşaklar arası uzaklaşmayı ve yaşlılıkla gelen yalnızlığı incelikli bir dille ele alıyor.

3️⃣ Bisiklet Hırsızları (Bicycle Thieves)

Tam Boyutta Gör İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının sembol filmlerinden olan Bisiklet Hırsızları, sade ama çarpıcı hikâyesiyle bugün bile izleyicileri etkileyebilen bir başyapıt.

Yapım yılı : 1948

: 1948 Yönetmen : Vittorio De Sica

: Vittorio De Sica Tür : Drama

: Drama IMDb Puanı: 8.2

Film, işsiz bir baba olan Antonio’nun uzun süren arayışlardan sonra nihayet bir iş bulmasıyla başlıyor. Ancak işe başlayabilmesi için gerekli olan bisikleti çalınınca, Antonio’nun umut dolu günü çaresiz bir kovalamacaya dönüşüyor. Küçük oğlu Bruno’yla birlikte Roma sokaklarını arşınlayan Antonio, bisikletini bulmaya çalışırken hem sistemin adaletsizliğiyle hem de kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

4️⃣ Rashômon

Tam Boyutta Gör Akira Kurosawa imzalı Rashômon, özellikle 1950'li, 60'lı yıllara damga vuran samuray fllmlerinin en başarılı örnekleri arasında yer alıyor.

Yapım yılı : 1950

: 1950 Yönetmen : Akira Kurosawa

: Akira Kurosawa Tür : Samuray Filmi

: Samuray Filmi IMDb Puanı: 8.2

Rashômon, bir samurayın cinayetini konu alıyor ama bunu yaparken, yaşananları bu olaya dâhil olan farklı karakterlerin perspektifinden tekrar tekrar anlatıyor. Her karakter yaşananları kendi perspektifinden anlatırken, gizemi daha da derinleştiren farklılıklar ortaya çıkmaya başlıyor. İzleyicilerin neyin doğru neyin yalan olduğunu anlamakta güçlük çektiği Rashômon, samuray hikâyelerine oldukça farklı bir yorum getiriyor.

5️⃣ Harakiri

Tam Boyutta Gör Masaki Kobayashi'nin imzasını taşıyan Harakiri, Akira Kurosawa'nın samuray filmleri kadar popüler olmasa da en az onlar kadar etkileyici bir yapım.

Yapım yılı : 1962

: 1962 Yönetmen : Masaki Kobayashi

: Masaki Kobayashi Tür : Samuray Filmi

: Samuray Filmi IMDb Puanı: 8.6

Kobayashi'nin filmi, bazen anlamsızca yüceltilen samuray kültürünün altında yatan çarpık düzeni, ustaca kurgulanmış bir intikam hikâyesiyle tartışmaya açıyor. Harakiri, beyliklerinin dağılmasının ardından efendisiz kalan ronin'lerin diyarda amaçsızca dolaştığı bir dönemde geçiyor. Sefalet içinde yaşayan bu ronin'ler, başka beyliklere giderek Harakiri yapmak istediklerini söylüyorlar ve böylece onlardan para ya da kalacak bir yer koparmaya çalışıyorlar. Bu esnada yine böyle bir beyliğin kapısına Hanshirō adlı yaşlı bir samuray geliyor. Harakiri yapmak istediğini ve bu seremoniyi gerçekleştirmek için yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Hanshirō, bu isteğini geri çevirmeyen samuraylara ilginç bir hikâye anlatmaya başlıyor. Yaşlı samurayın hikâyesi şekillendikçe, neden orada bulunduğu da netlik kazanmaya başlıyor.

6️⃣ Yedinci Mühür (The Seventh Seal)

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Ingmar Bergman’ın başyapıtı olarak görülen Yedinci Mühür; ölüm, inanç, anlam arayışı gibi büyük temaları şiirsel bir dille ekrana taşıyor.

Yapım yılı : 1957

: 1957 Yönetmen : Ingmar Bergman

: Ingmar Bergman Tür : Drama, Fantastik

: Drama, Fantastik IMDb Puanı: 8.1

Yedinci Mühür, Haçlı Seferleri’nden yorgun ve umutsuz bir şekilde ülkesine dönen şövalye Antonius Block’un, veba salgınının kasıp kavurduğu topraklarda Ölüm’le karşılaşmasıyla başlıyor. Ölüm’le bir satranç oyununda karşı karşıya gelen şövalye, bu mücadele sırasında Tanrı’nın sessizliğini sorgularken yaşamın anlamını bulmaya çalışıyor. Simge yüklü sahneleri, felsefi diyalogları ve unutulmaz görselliğiyle Yedinci Mühür, mutlaka izlenmesi gereken bir film.

7️⃣ Metropolis

Yapım yılı : 1927

: 1927 Yönetmen: Fritz Lang

Fritz Lang Tür : Bilim Kurgu

: Bilim Kurgu IMDb Puanı: 8.3

Weimar Almanyası sırasında çekilen Metropolis, dışarıdan bakıldığında ütopya gibi görünen futuristik bir şehirde geçiyor. Ancak yönetici sınıfının lüks içinde yaşadığı gökdelenlerin gölgesinde, işçi sınıfı çok zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Sınıf ayrımı ve endüstrileşme gibi konulara odaklanan Metropolis'te kadın bedenine bürünmüş bilinçli bir android de yer alıyor. Metropolis, daha 1927'de insansı bir robotu kötü karakter olarak yansıtarak, kendisinden sonra gelen pek çok esere ilham kaynağı oldu.

8️⃣ Yedi Samuray (Seven Samurai)

Tam Boyutta Gör 1954 yılında, bu türün henüz o kadar popüler olmadığı bir dönemde çekilen Yedi Samuray, bugüne kadar çekilmiş en iyi samuray filmlerinden biri olmasının yanı sıra aslında bu türün sembol filmi olmasıyla da mutlaka izlenmesi gereken bir yapım.

Yapım yılı : 1954

: 1954 Yönetmen : Akira Kurosawa

: Akira Kurosawa Tür : Samuray Filmi

: Samuray Filmi IMDb Puanı: 8.6

Yedi Samuray, sonraki yıllarda başka samuray filmlerinden Hollywood western'lerine kadar pek çok yapıma ilham kaynağı olan bir hikâyeyi ekrana taşıyor. Haydutların aman vermediği çiftçiler, köylerini haydutlara karşı koruması için tecrübeli bir samurayın yardımını istiyor. Bu teklifi geri çevirmeyen samuray, yanına altı silah arkadaşı daha alarak kahramanca bir mücadele için köyün yolunu tutuyor.

9️⃣ 400 Darbe (The 400 Blows)

Tam Boyutta Gör Yürek burkan bir büyüme hikâyesi anlatan 400 Darbe, o döneme damga vuran sinema akımlarından olan Fransız Yeni Dalgası'nın sembol filmleri arasında yer alıyor.

Yapım yılı : 1959

: 1959 Yönetmen : François Truffaut

: François Truffaut Tür : Drama

: Drama IMDb Puanı: 8

Film, ailesi ve öğretmenleri tarafından ihmal edilen genç Antoine Doinel’in hikâyesini anlatıyor. Okuldan kaçan, evden uzaklaşan ve en sonunda ıslahevine gönderilen Antoine’ın hikâyesi, büyüklerin dünyasının çocuk ruhunu nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor.

🔟 Roma, Açık Şehir (Rome, Open City)

Tam Boyutta Gör II. Dünya Savaşı'nın hâlâ devam ettiği bir dönemde çekilen "Roma, Açık Şehir", savaşın izleri hâlâ tazeyken resmetmesiyle, bugüne kadar çekilmiş en güçlü savaş filmlerinden birine dönüşüyor.

Yapım yılı : 1945

: 1945 Yönetmen : Roberto Rossellini

: Roberto Rossellini Tür : Drama, Savaş Filmi

: Drama, Savaş Filmi IMDb Puanı: 8

Film, 1944’te Nazi işgali altındaki Roma’da direnişçilerin verdiği mücadeleye odaklanıyor. Hamile nişanlısı Pina ve cesur bir rahibin yardımıyla saklanan direniş lideri Manfredi, faşist işbirlikçiler ve Gestapo tarafından kıstırılır. Direnişin baskı, ihanet ve ölümle sınandığı bu atmosferde, sıradan insanların gösterdiği cesaret ön plana çıkar. Gerçek mekânlarda ve amatör oyuncularla çekilen film, savaşın dehşetini estetikle değil, ham gerçeklikle yansıtır. Zaten Roma, Açık Şehir, İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının temellerini atan film olarak kabul edilir.

