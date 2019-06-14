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292 beygirlik Alpine A110S resmi olarak tanıtıldı

Renault desteğiyle hayata dönen Alpine, A110 adını verdiği spor coupe'nin ateşli versiyonu olan yeni Alpine A110S'i tanıttı. 292 bg güçle gelen otomobilde yeni süspansiyon ve fren sistemi kullanılmış.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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292 beygirlik Alpine A110S resmi olarak tanıtıldı
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Son günlerde teaser görselleriyle karşımıza çıkan Alpine A110S dün resmi olarak tanıtıldı. Yeni Alpine A110S, kendine has tasarım unsurları ve daha güçlü motoruyla standart A110’a karşı farkını ortaya koymayı başarıyor.

Markanın ‘ateşli spor otomobil’ olarak lanse ettiği yeni Alpine A110S’in yeniden elden geçirilen gövdesine 18 inçlik GT Race jantlar ve onları saran Michelin Pilot 4 lastikler eşlik ediyor. Bunun yanı sıra arka taraftaki siyah Alpine yazısı ve 320 mm diskler ve turuncu kaliperlerden oluşan Brembo frenler de Alpine A110S’in tasarım unsurları arasında. Daha hafif alaşım jantlar, mat gövde rengi ve 1.9 kg daha hafif karbon fiber tavan gibi pek çok seçenek de opsiyon listesinde.

Alpine A110S’in kendine has tasarım detayları kabin kısmında da devam ediyor. Turuncu dikişlerle bezeli alanda siyah Dimanica döşemeye sahip Sabelt spor koltuklara yer veriliyor. Karbon fiber trim, alüminyum pedallar ve Focal ses sistemi de Alpine A110S’in yaşam alanındaki özellikler arasında.

Daha güçlü motor ve yeni süspansiyon sistemi

Alpine A110S’in kaputu altında 292 beygir güç ve 320 Nm tork üreten 1.8 litre dört silindirli motor bulunuyor. Üretilen güç 7 ileri çift kavramalı şanzıman vasıtasıyla arka tekerleklere iletiliyor. Bu da ateşli coupe’nin 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlamasına ve maksimum 260 km/s hıza ulaşmasına imkan veriyor.

Alpine A110S’in süspansiyon sistemi de elden geçirilerek %50 daha sert yaylar ve %100 daha sert denge çubukları kullanılmış. Bunun yanı sıra yeni amortisörlere de yer verilen aracın yerden yüksekliği standart modele nazaran 4 mm düşürülmüş. Fransa’da 66 bin 500 euro başlangıç fiyatıyla siparişe açılan Alpine A110S’in ilk teslimatları yıl bitmeden yapılacak.


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Led Zeppelin 1 hf. en beğenilen
Vurmayın ama tipini sevdiğim egzotik mi dersiniz başka bir şey mi dersiniz bilmiyorum nadir araçlardan.
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baranel 1 hf.
66.500 eu yandaş belediyeden ihale alan adamın oğluna şimdiden hayırlı olsun.
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DH Misafiri 1 hf.
Benim asıl merak ettiğim. Şu ya da bu değil Renault, Alpine'yi Türkiye'yi getirir mi bence asıl sorulması gereken soru bu olmalı
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kuzgun_ 1 hf.
paylaşmayın bunları Türkiye'de yaşıyoruz...
70.000*6,3 = 441.000*3 (biri sana ikisi devlete) = 1.323.000 TL (yuvarlak hesap 1.5M) bayi karı hariç..
almanyadaki adam bunu yaklaşık 4 (46-47 ay) yılda alır, biz ise 750 ay
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baranel 1 hf.
66.500 eu yandaş belediyeden ihale alan adamın oğluna şimdiden hayırlı olsun.
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MaDMaxiBo 1 hf.
içteki farlar kötü durmuş ama onlar da olmasa ferrari çakması olacakmış öN TARAF KOMPLE...
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porsche911gt2 1 hf.
Bende beğendim
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Led Zeppelin 1 hf. en beğenilen
Vurmayın ama tipini sevdiğim egzotik mi dersiniz başka bir şey mi dersiniz bilmiyorum nadir araçlardan.
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Fenomenon 1 hf.
çok tipsiz
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