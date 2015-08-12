299 Euroluk taşınabilir Steam Machine 2016'nın son dönemlerinde piyasaya çıkacak

Steam konsollara rakip olmakta oldukça kararlı. Geçtiğimiz dönemlerde duyurulan Steam Machine platformu bu konudaki en önemli adım. Bu sistemler salonda konsolların yerini kapmaya çalışacak ancak diğer yandan taşınabilir bir el konsolu da Valve'ın gündemindeydi.

Steam Boy olarak anılan portatif konsol daha sonra Smach Zero adını aldı. Yeni yayınlanan bir video ise cihazın çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili ilk bilgileri içeriyor. 2016'nın son dönemlerinde piyasaya çıkacak konsol Avrupa'da 299 Euro'luk ön sipariş fiyatına sahip olacak. Bu fiyat ön siparişler bittikten sonra bir miktar daha yükselebilir.





Akıllara gelen ilk soru işareti ise şüphesiz pil süresi. Nvidia Shield ve PS Vita gibi cihazlara rakip sayılabilecek Smach Zero hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Fiyatı itibariyle tercih edilebilir mi? Sizce böyle bir konsolun ortalama pil süresi ne olmalı? Smach Zero'nun teknik özelliklerine bakarsak 5" 720P ekran, 32 GB depolama alanı, Micro SD kart desteği, 4 GB bellek, HDMI çıkışı, Bluetooth ve Wifi kablosuz bağlantı teknolojilerini görüyoruz. Bunun yanında Pro modelde 4G bağlantı desteği de dikkat çekiyor. Ayrıca konsol 1000'den fazla içerikle birlikte çıkışını gerçekleştirecek.

http://www.engadget.com/2015/08/11/steam-machine-steamboy-smach-zero/