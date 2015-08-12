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299 Euroluk taşınabilir Steam Machine 2016'nın son dönemlerinde piyasaya çıkacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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299 Euroluk taşınabilir Steam Machine 2016'nın son dönemlerinde piyasaya çıkacak
 
Steam konsollara rakip olmakta oldukça kararlı. Geçtiğimiz dönemlerde duyurulan Steam Machine platformu bu konudaki en önemli adım. Bu sistemler salonda konsolların yerini kapmaya çalışacak ancak diğer yandan taşınabilir bir el konsolu da Valve'ın gündemindeydi.

Steam Boy olarak anılan portatif konsol daha sonra Smach Zero adını aldı. Yeni yayınlanan bir video ise cihazın çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili ilk bilgileri içeriyor. 2016'nın son dönemlerinde piyasaya çıkacak konsol Avrupa'da 299 Euro'luk ön sipariş fiyatına sahip olacak. Bu fiyat ön siparişler bittikten sonra bir miktar daha yükselebilir.
Smach Zero'nun teknik özelliklerine bakarsak 5" 720P ekran, 32 GB depolama alanı, Micro SD kart desteği, 4 GB bellek, HDMI çıkışı, Bluetooth ve Wifi kablosuz bağlantı teknolojilerini görüyoruz. Bunun yanında Pro modelde 4G bağlantı desteği de  dikkat çekiyor. Ayrıca konsol 1000'den fazla içerikle birlikte çıkışını gerçekleştirecek.

Akıllara gelen ilk soru işareti ise şüphesiz pil süresi. Nvidia Shield ve PS Vita gibi cihazlara rakip sayılabilecek Smach Zero hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Fiyatı itibariyle tercih edilebilir mi? Sizce böyle bir konsolun ortalama pil süresi ne olmalı? 

http://www.engadget.com/2015/08/11/steam-machine-steamboy-smach-zero/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dobrasam 4 yıl
açıkçası ps vita öldü nvidia shild yaygın değil eğer steam gerçekten üretirse bunu çok farklı bir boyut kazanır mobile konsol dünyası şarj olayı benim için dert değil power bank ile çözerim işi önemli olan kaliteli içerikler çıksın ki steam işin içinde olunca alası çıkar ve son olarak piyasaya çıktığı gün bir çok mobil konsol un bittiği an demektir siler süpürür
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Grkwnxs 4 yıl
Pahalı o fiyata ps Vita+ 3ds alınır
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Kulak Misafiri 4 yıl
Telefonlar el konsolu gibi olmuş zaten. Bu yüzden arkadaşın yorumuna katılıyorum. Ve zamanında satmasının nedenini de, mobil oyunculuğun bu kadar gelişmediğine bağlıyorum. El konsolu şu devirde aklı selim olanların tercih etmeyeceği bir alternatif artık.
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eric13 4 yıl
El konsolu devri mi kapandi ahahah neyse bu arada islemci ve grafik kartini amdnin apu sistemlerinden alacak habere bunuda ekleyin eksik kalmis. Amd adina onemli bir kazanc kapisi oldu konsol isi ne yalan soyleyeyim firmanin ayakta kalma sebeplerinden resmen
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Mr xXx 4 yıl
Şimdi Sorarım size ey DH kullanıcıları, cebinizde ultra lüks bir cep telefonu varken , ektra olarak vita vs.. benzeri bir konsola + onun oyununa para veren var mı?Şahsen ben almayı düşünüyordum,fakat oyunların pahalılığı ve azlığı beni bu fikirden vazgeçirmeye yetti..El konsolu zamanında çok sattı ,şu sıralar oyun gelmemesi vs ile çok fazla alan olacağını şahsım adına konuşmam gerekirse, pek sanmıyorum.Son olarak ise DH ikinci el kısmında vita bölümünü inceleminizi öneririm ,satışlar tabiri caizse durmuş durumda..
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Mr xXx 4 yıl
Şimdi Sorarım size ey DH kullanıcıları, cebinizde ultra lüks bir cep telefonu varken , ektra olarak vita vs.. benzeri bir konsola + onun oyununa para veren var mı?Şahsen ben almayı düşünüyordum,fakat oyunların pahalılığı ve azlığı beni bu fikirden vazgeçirmeye yetti..El konsolu zamanında çok sattı ,şu sıralar oyun gelmemesi vs ile çok fazla alan olacağını şahsım adına konuşmam gerekirse, pek sanmıyorum.Son olarak ise DH ikinci el kısmında vita bölümünü inceleminizi öneririm ,satışlar tabiri caizse durmuş durumda..
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Mr xXx 4 yıl
El konsolu devri kapandı valve
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Basteryus 4 yıl Mr xXx
Mr xXx

El konsolu devri kapandı valve

Bildiğim kadarıyla Valve tarafından geliştirilmiyor
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alemburda34 4 yıl
Oyun desteği+pil süresi+ısınması tutup tutmayacağını belirleyecektir.
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