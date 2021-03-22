2D macera oyunu Jemeyah, Android için ücretsiz olarak yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Filipinler'den bağımsız bir oyun geliştiricisi olan Genesis'in yaptığı, iki boyutlu aksiyon macera oyunu Jemeyah, Android için yayınlandı.

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Oyuna sevimli ve küçük bir robot olan Jemeyah ile başlıyorsunuz. Oyuna başladıktan sonra üç kısa bölüm ve bir adet bölüm sonu canavarı ile karşılaşacaksınız. Ardından da çok sayıda canavarla karşılacağınız maceranız tamamen başlamış olacak.

Oyunda birçok farklı dünyayı keşfedeceksiniz ve hepsinin kendine has bir tarzı bulunuyor. Oyun her yaştan oyuncu için uygun durumda ve çevrimdışı olarak da oynanabiliyor.

Oyun şu anda Android cihazlar için ücretsiz bir şekilde erişilebilir durumda. Oyunun güzel optimizasyonu sayesinde eski cihazlarda da çalışabiliyor. Oyunun mağaza sayfasını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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