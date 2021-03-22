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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2D macera oyunu Jemeyah, Android için ücretsiz olarak yayınlandı

    İki boyutlu aksiyon macera oyunu Jemeyah, Android cihazlar için ücretsiz bir şekilde Google Play üzerinden yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    22 Mart 2021, 18:30 (41 dk.)
    133
    16
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2D macera oyunu Jemeyah, Android için ücretsiz olarak yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Filipinler'den bağımsız bir oyun geliştiricisi olan Genesis'in yaptığı, iki boyutlu aksiyon macera oyunu Jemeyah, Android için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Yaşam simülasyonu oyunu Cozy Grove, Apple Arcade için yayınlandı"

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    Oyuna sevimli ve küçük bir robot olan Jemeyah ile başlıyorsunuz. Oyuna başladıktan sonra üç kısa bölüm ve bir adet bölüm sonu canavarı ile karşılaşacaksınız. Ardından da çok sayıda canavarla karşılacağınız maceranız tamamen başlamış olacak.

    Oyunda birçok farklı dünyayı keşfedeceksiniz ve hepsinin kendine has bir tarzı bulunuyor. Oyun her yaştan oyuncu için uygun durumda ve çevrimdışı olarak da oynanabiliyor. 

    Oyun şu anda Android cihazlar için ücretsiz bir şekilde erişilebilir durumda. Oyunun güzel optimizasyonu sayesinde eski cihazlarda da çalışabiliyor. Oyunun mağaza sayfasını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Jemeyah - Adventure games offline free Jemeyah - Adventure games offline free Jemeyah - Adventure games offline free Jemeyah - Adventure games offline free Knights Gameapp - Fun Free Games Macera Oyunları Ücretsiz 39M



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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 18 saat önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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