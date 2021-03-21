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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yaşam simülasyonu oyunu Cozy Grove, Apple Arcade için yayınlandı

    Yaşam simülasyonu oyunu Cozy Grove, geçtiğimiz günlerde Apple Arcade kütüphanesine eklendi. 8 Nisan'da da PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacak.
    21 Mart 2021, 16:30 (2 sa.)
    351
    9
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yaşam simülasyonu oyunu Cozy Grove, Apple Arcade için yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını The Quantum Astrophysicists Guild'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Spry Fox'un yaptığı yaşam simülasyonu oyunu Cozy Grove, Apple Arcade için yayınlandı.

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    Cozy Grove'a şu anda Apple Arcade aboneleri mağazadan ulaşabilir. Oyun ayrıca 8 Nisan'da PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için de çıkış yapacak. Oyunun paylaşılan son fragmanını, tanıtım yazısını ve mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

    Apple Arcade ilk ay için ücretsiz, sonrasında aylık 34,99 TL.

    Cozy Grov‪e‬ Cozy Grov‪e‬ Cozy Grov‪e‬ Cozy Grov‪e‬ Spry Fox LLC Oyunlar 437.6 MB

    Tanıtım Yazısı

    Sürekli değişen lanetli bir adada kamp kuracağın yaşam simülasyonu oyunu Cozy Grove'a hoş geldin. Hayalet İzcisi olarak her gün adayı gezerek yeni sırlar keşfedecek ve buradaki hayaletlere yardımcı olacaksın. Kısa zamanda çok şey başararak Cozy Grove'a eski rengini ve neşesini yeniden kazandıracaksın!

    Özellikler:

    • Bir hayalete yardım ettiğinde canlanan; harika, dinamik ve elle çizilen manzaralar.
    • Bulabileceğin ve arkadaş olabileceğin onlarca unutulmaz karakter ve hayalet. Her hayaletin zamanla çözeceğin eşsiz ve derin hikâyesi.
    • Hayalet hayvanlar topla, dekorasyonlar oluştur, balık tut ve daha fazlasını yap!
    • Hikâyeyi keşfet, adayı renklendir ve çok daha fazlasını deneyimle; aylarca sıkılmayacaksın.


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    kartal172 6 saat önce

    [resim]

    Stonegolem 16 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 18 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 21 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 23 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 2 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 3 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 3 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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