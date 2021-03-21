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Yayıncılığını The Quantum Astrophysicists Guild'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Spry Fox'un yaptığı yaşam simülasyonu oyunu Cozy Grove, Apple Arcade için yayınlandı.

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Cozy Grove'a şu anda Apple Arcade aboneleri mağazadan ulaşabilir. Oyun ayrıca 8 Nisan'da PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için de çıkış yapacak. Oyunun paylaşılan son fragmanını, tanıtım yazısını ve mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

Apple Arcade ilk ay için ücretsiz, sonrasında aylık 34,99 TL.

Cozy Grov‪e‬ Spry Fox LLC Oyunlar 437.6 MB

Tanıtım Yazısı

Sürekli değişen lanetli bir adada kamp kuracağın yaşam simülasyonu oyunu Cozy Grove'a hoş geldin. Hayalet İzcisi olarak her gün adayı gezerek yeni sırlar keşfedecek ve buradaki hayaletlere yardımcı olacaksın. Kısa zamanda çok şey başararak Cozy Grove'a eski rengini ve neşesini yeniden kazandıracaksın!

Özellikler:

Bir hayalete yardım ettiğinde canlanan; harika, dinamik ve elle çizilen manzaralar.

Bulabileceğin ve arkadaş olabileceğin onlarca unutulmaz karakter ve hayalet. Her hayaletin zamanla çözeceğin eşsiz ve derin hikâyesi.

Hayalet hayvanlar topla, dekorasyonlar oluştur, balık tut ve daha fazlasını yap!

Hikâyeyi keşfet, adayı renklendir ve çok daha fazlasını deneyimle; aylarca sıkılmayacaksın.

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