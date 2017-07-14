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2si1 "16 Çekirdek 32 izlek" Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
43,1b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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AMD Ryzen R9 1950X tam 16 çekirdek ve 32 izlek ve rakibinin yarı fiyatına geliyor. Merakla beklenen AMD RX Vega serisi detaylanıyor. Trükiye, Paris iklim anlaşmasından çekilebilir.
 
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-MoDeStUs- 1 yıl
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DigitalWorld 1 yıl
Hepsini izlemedim.
Kulaklık hakkında.
Evet vergi var. Kimse yok dediğimi sanmasın. Lütfen mantıklı okuyun.
Evet abi vergi var ama olay vergi değil.
Ben kulaklık aldım Logitech. Gümrüğü dahil 225TL. Bak %18 vergi ödedim, bireysel kargo olduğu için ithalatçıdan fazla kargo ödedim. 225TL ye geldi.
Kulaklığı aldığım zaman aynı kulaklığın Yurt İçin Fiyatı ne idi peki? 750TL.
Abi tamam. %100 fark koy 400TL yap. Vergi var de yiyelim.
De yani 400 değil 600 değil. 750TL nedir? 3,7 kat fiyat farkı nedir?
%50 vergi olsa. %50 de satıcı koysa eder sana 400. 750TL demek insafsızlık değil mi?
Firmalar resmen vergi var ayağına kullanıcıyı söğüşlüyor.
Aynısı telefonlar için de geçerli. S8+. 5000TL dediler. Dedim ki 4000 e satılabilir. Telefonun geliş fiyatı 2000TL en fazla dedim. Gülüp geçtiler. Ne oldu. Çıkmadan 500TL indi fiyatı. 1 ay olmadan 4000TL. Şimdi kaç para. 3670TL.
Açıkça satıcıların, Türkiye deki firmaların kullanıcıyı kazıkladıklarının alametinden başka bir şey değil.
1 Yanıt Yanıtla +1
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gecem1903 1 yıl DigitalWorld
DigitalWorld
Hepsini izlemedim.
Kulaklık hakkında.
Evet vergi var. Kimse yok dediğimi sanmasın. Lütfen mantıklı okuyun.
Evet abi vergi var ama olay vergi değil.
Ben kulaklık aldım Logitech. Gümrüğü dahil 225TL. Bak %18 vergi ödedim, bireysel kargo olduğu için ithalatçıdan fazla kargo ödedim. 225TL ye geldi.
Kulaklığı aldığım zaman aynı kulaklığın Yurt İçin Fiyatı ne idi peki? 750TL.
Abi tamam. %100 fark koy 400TL yap. Vergi var de yiyelim.
De yani 400 değil 600 değil. 750TL nedir? 3,7 kat fiyat farkı nedir?
%50 vergi olsa. %50 de satıcı koysa eder sana 400. 750TL demek insafsızlık değil mi?
Firmalar resmen vergi var ayağına kullanıcıyı söğüşlüyor.
Aynısı telefonlar için de geçerli. S8+. 5000TL dediler. Dedim ki 4000 e satılabilir. Telefonun geliş fiyatı 2000TL en fazla dedim. Gülüp geçtiler. Ne oldu. Çıkmadan 500TL indi fiyatı. 1 ay olmadan 4000TL. Şimdi kaç para. 3670TL.
Açıkça satıcıların, Türkiye deki firmaların kullanıcıyı kazıkladıklarının alametinden başka bir şey değil.

Bitmiş kullanıma hazır ürünler toplu anlaşmalar aracılığıyla getiriliyor, tane bazlı ürünler bireysel yurt dışı aldığınız fiyattan yüzde 65 oranında olabilecek kadar fabrikadan direk düşük fiyata getiriliyor.
Yurt dışı satıcılar bile misli misli oranda kar sağlıyor, buradakileri söylemeye bile gerek yok.
İnsanlar ürün maliyet hesabı yaparken piyasa fiyatından düşünmek gibi hataya girişiyor, misal x model bir intel işlemci piyasada 100 tl diyelim, bunu bir bilgisayar firması maksimum 10 tlye alıyordur.
Bir şehir toptancısıyla global bir bilgisayar firmasının aynı ürünü toptan aldığı fiyat arasında yüzde yüzden fazla.fark vardır.
Ankaralı toptancının toptan aldığı bir ürünün tanesi 100 tlye ona ulaşırlen
Türkiye genel toptancısı 70
Global dağıtıcıya ise maksimum 40a geliyordur.
Fabrika ise max 10a mal ediyordur.
Ankaralı toptancıdan alan perakende firmasına o ürün tanesi 150 den verilir perakende mağazasında ise 250ye pazara sürülüp bir ay sonra kampanya denip 210dan satışı sürdürülür, internette ise 200den alananın elinde kalır.
Fiyatlarda genel olarak özellikle teknolojide 10dan fazla katlanıyor.
Yani piyasadan iphonede kullanılan tüm parçaları toplarsak eğer bize bu parçalar toplamda 200tlye geliyorsa, bu iphone firmasına en fazla 20tlye geliyordur.
Kazık misliyle her zaman son tüketiciye giriyor. Ama türkiyede tüketiciye bu dünyadaki tüm ülkelerden fazla giriyor. Türkiyedeki aracılar dünyadaki tüm aracılardan fazla kazanıyorlar. Bu en başta iç üretimde üretilen tarım ürünlerinin yurt dışında türkiyedekinden daha ucuza satılmasından anlaşılıyor. Bu durum aracılık maliyetlerinin türkiyede daha düşük olmasına rağmen yaşanıyor.
Ne zaman çözülür bilmiyorum ama umarım devlet bu komisyoncu soygunculuğuna.bir çözüm bulur. Türkiyede serbest piyasa her zaman kapitalizmin merkez ülkelerinden bile beter şekilde tüketici aleyhine çalışıyor.
Sizinde yaşadığınız gibi dünyanın kaç ülkesinde bir tüketici ürünü yurt dışından sonuçta üstüne kar koyup satan bir firmadan aynı ürünü üstüne gümrük ve kargo maliyetini yüklenip misliyle daha ucuza alabilir.
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F7R 1 yıl
Vayy be Erdi Hocam yaşlanmış :)
donanimhaber.com/...
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malifural 1 yıl
güzel program az daha uzun olsa
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crazyxapox 1 yıl
Neden mobilite cekmiyorsunuz artık?
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KaleyDeskop 1 yıl
yalan iklim yalan küresel ısınma yalan :)
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Arnold_sivasta_Ne_GEZER 1 yıl
bilimsel bir teori fal değildir gökhan bey
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psicik96 1 yıl
Erdi abi çakmış göbeği :) ..
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michael01 1 yıl
Ne küresel ısınması hava çok soğuk.Hani nerede küresel ısınma.
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Nınja 1 yıl

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