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    3 aylık Game Pass aboneliği 1 dolar oldu: Sadece Türkiye'de geçerli değil!

    Microsoft'un yeni Xbox Game Pass kampanyası sadece Türkiye'de geçerli değil. ABD, Avrupa, Meksika, Hindistan, Singapur gibi bölgeler kampanyadan faydalanabilirken bizde indirim görünmüyor.
    2 hf.
    17,3b
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    30

    3 aylık Game Pass aboneliği 1 dolar oldu: Sadece Türkiye'de geçerli değil!
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    Microsoft'un sevilen oyun abonelik servisi Xbox Game Pass'te bu ay çok güzel bir kampanya başladı. Tam 3 aylık Game Pass Ultimate aboneliği şu anda sadece 1 dolar (veya 1 euro) gibi bir fiyata veriliyor. Microsoft'un kampanyası elbette güzel olmuş diyebiliriz ancak çok ilginç bir durum var: Sadece Türkiye'de geçerli değil.

    3 aylık 1 dolar kampanyası şu anda ABD, tüm Avrupa, Singapur, Hindistan, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgelerde geçerliyken maalesef Türkiye'de geçerli değil. Kampanya aslında dün başlamıştı ve Türkiye'de de gecikmeli de olsa başlayacağını düşünmüştük ancak beklediğimiz gibi olmadı. Türkiye indirim almayan tek ülke olarak dikkat çekiyor.

    3 aylık Game Pass aboneliği 1 dolar oldu: Sadece Türkiye'de geçerli değil!
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    Türkiye kampanyaya neden dahil edilmedi şu anda bir bilgimiz yok. Türkiye'de bildiğiniz gibi bölgesel fiyatlandırma uygulanıyor. Bu nedenle böyle bir uygulamaya gidilmiş olabilir diye düşündük ancak Türkiye gibi bölgesel fiyatlandırmaların uygulandığı Meksika, Hindistan gibi ülkelere baktığımızda da kampanyanın yine geçerli olduğunu görüyoruz. Microsoft'un bölgesel fiyatlandırma çözümü ülkemizdeki oyunseverler için gerçekten de çok güzel bir uygulama ancak yine de kampanya dışına itilmemiz pek iyi olmamış.

    Game Pass UItimate aboneliği; PC için Game Pass, Xbox için Game Pass ve Xbox Live Gold aboneliklerinin hepsini kapsıyor. Türkiye'de normal fiyatı aylık 45 TL. PC veya Xbox için özel Game Pass abonelikleri almak isterseniz bunların fiyatları da 30 TL. 



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    khytr89 (Hakan ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hristiyanların Noel bayramına özel olabilir, Türkiye Müslüman bir ülke. İsrail ve diğer orta doğu ülkeleriyle kıyaslamak lazım..







    Ayrıca adamlar aylıkta çok iyi indirim yaptılar Turkiye ye ozel, bu kadar da nankör olmayın..







    1tl den 3 aylık abonelik verse 75krşu zaten vergi .. el insaf sizede haa dh harbi ölücü :)
    Hristiyanların Noel bayramına özel olabilir, Türkiye Müslüman bir ülke. İsrail ve diğer orta doğu ülkeleriyle kıyaslamak lazım..
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    Yanıtla +59
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aylık 30 TL yi bozmasınlar da 3 aylık 1 TL eksik kalsın dert değil.
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    th9 2 hf. ( Mesaj Silindi ) 1BilimAdamı
    game passin fiyatı genel olarak düşük zaten,sırf iki üç kampanya görücez diye orjinal fiyatından olmayalım
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    Yorumlar (42) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yalnız sadece türkiye yok bu kampanyada birleşik arap emirlikleri ve israil game pass sitelerinde bile var kabul edin aptal yerine konuluyoruz xbox türkiye yetkilileri de 3 maymunu oynuyor
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar ben yaklaşık 4 gün önce satın aldım ultimate üyeliği ve satın alma aşamasında 2 ay da ücretsiz olacağını belirtti. Satın aldıktan sonra 5 liraya 3 aylık aboneliğim oldum. Otomatik yenilenme kısmından kontrol edebilirsiniz. Bizim ülkemizde de var bu durum ama reklamı yok.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bende aldım 3 aylık üyelik 5.99
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    ABUX (Alp Kuterdem) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    katılıyorum.
    Ayrıca Microsoft isterse bunu iptal edebilirdi. Kredi kartından rahatlıkla tespit edebilir. Aliexpressten indirim kodunu alıp yeni üyeliklerde kullanamamak gibi. Eğer böyle bir açık varsa insanlar kullanır limse kimseye laf edemez. Pandemide insanlar kısa çalışma ya da ücretsiz izin yüzünden maaşları nı tam alamadı. O yüzden insanları yargılamayın.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hala indirimi getirmemek Türkiye’de oyuncu dostu Xbox yakışmadı Sony yaptığını yapıyorlar
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    aliss (aliço ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bae hindistan hristiyanlarla ilgisi var yazmışsınız ))
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    White Devil 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    wargaming amazon ile olan kampanyasında bizi dahil etmedi, hırıstiyanlarla ilgisi var mı bilmem ama son zamanlarda bize indirim yapmıyorlar.
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    AlfaAdam (Mehmet Burak) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bize de Ramazan bayramında indirim yapsınlar
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    SchmuTzReqaLx (Sergen Tekdemir) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    5,90' a düştüydü. Yakalayamadık
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    CNDMN (Can Duman) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu tarz kampanyaları değerlendirmek yerine üye olup kredi kartı iptal edenler, her ay yeni kart ile hesap oluşturanlar var olduğu sürece biz böyle durumlara daha çok düşeriz.
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