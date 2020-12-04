3 aylık Game Pass aboneliği 1 dolar oldu: Sadece Türkiye'de geçerli değil!

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Microsoft'un sevilen oyun abonelik servisi Xbox Game Pass'te bu ay çok güzel bir kampanya başladı. Tam 3 aylık Game Pass Ultimate aboneliği şu anda sadece 1 dolar (veya 1 euro) gibi bir fiyata veriliyor. Microsoft'un kampanyası elbette güzel olmuş diyebiliriz ancak çok ilginç bir durum var: Sadece Türkiye'de geçerli değil.

3 aylık 1 dolar kampanyası şu anda ABD, tüm Avrupa, Singapur, Hindistan, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgelerde geçerliyken maalesef Türkiye'de geçerli değil. Kampanya aslında dün başlamıştı ve Türkiye'de de gecikmeli de olsa başlayacağını düşünmüştük ancak beklediğimiz gibi olmadı. Türkiye indirim almayan tek ülke olarak dikkat çekiyor.

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Türkiye kampanyaya neden dahil edilmedi şu anda bir bilgimiz yok. Türkiye'de bildiğiniz gibi bölgesel fiyatlandırma uygulanıyor. Bu nedenle böyle bir uygulamaya gidilmiş olabilir diye düşündük ancak Türkiye gibi bölgesel fiyatlandırmaların uygulandığı Meksika, Hindistan gibi ülkelere baktığımızda da kampanyanın yine geçerli olduğunu görüyoruz. Microsoft'un bölgesel fiyatlandırma çözümü ülkemizdeki oyunseverler için gerçekten de çok güzel bir uygulama ancak yine de kampanya dışına itilmemiz pek iyi olmamış.

Game Pass UItimate aboneliği; PC için Game Pass, Xbox için Game Pass ve Xbox Live Gold aboneliklerinin hepsini kapsıyor. Türkiye'de normal fiyatı aylık 45 TL. PC veya Xbox için özel Game Pass abonelikleri almak isterseniz bunların fiyatları da 30 TL.

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