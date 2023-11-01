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    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass'in Türkiye fiyatına büyük zam geldi!

    Microsoft'un oyun abonelik servisi Xbox Game Pass'in fiyatı ciddi oranda arttı. Xbox Game Pass Türkiye fiyatına yüzde 100 oranında zam geldi.                    
    Xbox Game Pass Türkiye fiyatına zam geldi! Game Pass fiyatı? Tam Boyutta Gör
    Steam’in TL’yi kaldırmasıyla birlikte Türk oyunseverlerin uygun fiyatlı oyun deneyimi için tek seçenek olarak kalan Game Pass’e üzücü bir zam geldi. Xbox Game Pass fiyatları yüzde 100 oranında zamlandı.

    Xbox Game Pass fiyatı ne kadar oldu? 🎮

    • Xbox Game Pass Ultimate: 120,99 TL > 209 TL
    • PC Game Pass: 79,99 TL > 159 TL
    • Xbox Game Pass Core: 79,99 TL > 159 TL
    • Xbox Game Pass Konsol: 79,99 TL > 159 TL

    Game Pass fiyatına bir senede yüzde 433 zam! 💸

    Game Pass abonelik ücretine en son geçtiğimiz Haziran ayında zam yapılmıştı. Zamdan önce PC Game Pass üyeliği 29,99 TL’ye, Game Pass Ultimate üyeliği ise 44,99 TL’ye satılıyordu. Bugün gelen zamla birlikte Game Pass PC fiyatı bir senede yüzde 433 oranında, Game Pass Ultimate fiyatı ise yüzde 366 oranında zamlanmış oldu.

    Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, zammın sinyalini vermişti. Spencer, Game Pass için fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu ve yakın gelecekte bir zam yapmak zorunda kalacaklarını söylemişti. Spencer, fiyatlar yükselse de Game Pass'in sunduğu değerin, hep fiyatının üzerinde olacağını ifade etmişti. Fakat bugün gelen büyük zammın ardından Türk oyunseverlerin bir çoğu, Game Pass üyeliğini sonlandırmak zorunda kalacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 14 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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