Xbox Game Pass'in Türkiye fiyatına büyük zam geldi!

Xbox Game Pass fiyatı ne kadar oldu? 🎮
- Xbox Game Pass Ultimate:
120,99 TL> 209 TL
- PC Game Pass:
79,99 TL> 159 TL
- Xbox Game Pass Core:
79,99 TL> 159 TL
- Xbox Game Pass Konsol:
79,99 TL> 159 TL
Game Pass fiyatına bir senede yüzde 433 zam! 💸
Game Pass abonelik ücretine en son geçtiğimiz Haziran ayında zam yapılmıştı. Zamdan önce PC Game Pass üyeliği 29,99 TL’ye, Game Pass Ultimate üyeliği ise 44,99 TL’ye satılıyordu. Bugün gelen zamla birlikte Game Pass PC fiyatı bir senede yüzde 433 oranında, Game Pass Ultimate fiyatı ise yüzde 366 oranında zamlanmış oldu.
Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, zammın sinyalini vermişti. Spencer, Game Pass için fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu ve yakın gelecekte bir zam yapmak zorunda kalacaklarını söylemişti. Spencer, fiyatlar yükselse de Game Pass'in sunduğu değerin, hep fiyatının üzerinde olacağını ifade etmişti. Fakat bugün gelen büyük zammın ardından Türk oyunseverlerin bir çoğu, Game Pass üyeliğini sonlandırmak zorunda kalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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