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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    3 boyutlu yazıcı ile ev üretildi

    New Story kuruluşu, 50 metrekarelik evleri, Austin merkezli bir inşaat teknolojisi şirketi olan proje ortağı Icon tarafından geliştirilen 3D yazıcı Vulcan II'yi kullanarak yarattı.
    8 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    3 boyutlu yazıcı ile ev üretildi

     

    Mayıs ayı içerisinde; herhangi bir kar amacı gütmeyen ‘’Yeni Hikaye’’ adlı kuruluş 3 boyutlu yazıcılar ile ev ‘’’yazdırma’’ planını paylaşmıştı. Kurumun planı ise şimdi hayata geçti. Çarşamba günü Meksika’da 50 evden oluşan bir ev topluluğu oluşturma projesi tamamlandı.

     

    New Story kuruluşu, 50 metrekarelik evleri, Austin merkezli bir inşaat teknolojisi şirketi olan proje ortağı Icon tarafından geliştirilen 3D yazıcı Vulcan II'yi kullanarak yarattı.

     

    Evlerin basılması 24 saat sürüyor

    3 boyutlu yazıcı ile ev üretildi

     

    2 yatak odası ve tek banyosu bulunan evlerin her birinin yazdırılması için 24 saat süre gerektiği belirtiyor. Bu sebeple evlerin basılması işlemini şirket birkaç güne yaymış bulunuyor.

     

    Ayrıca Bkz. "Grönland bölgesinin altında yeni nehir keşfedildi"

     

    3 boyutlu evlere taşınacak ailelerin aylık ortalama 80 dolardan az gelir elde ettiği ve doğa şartlarından yeterince korunamayan kulübelerde yaşadığı belirtiliyor.

     

    Yeni projenin yerleşim yerlerine uzak ve çeşitli imkanlardan yoksun bölgeler için yeni projelerin kapılarını aralaması bekleniyor.



    https://futurism.com/the-byte/adorable-3d-printed-houses-solve-homelessness Yorum Yaz
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    nick bırakmamışsınız lan 7 sa. yeni yorumcu en beğenilen antigravity74100
    selam, orijinal haberde 500 fit kare olarak bahsediliyor. bu da 46 metre kare'ye denk geliyor. donanım haber editörlerinin kalifiye düzeyi vasat olduğu için bu tarz hatalar her haberde karşımıza çıkıyor maalesef.

    türkiye'de ince işlere dikkat eden bir forum sitesi yok . ingilizeniz varsa reddit vb. yerleri takip edebilirsiniz.
    selam, orijinal haberde 500 fit kare olarak bahsediliyor. bu da 46 metre kare'ye denk geliyor. donanım haber editörlerinin kalifiye düzeyi vasat olduğu için bu...
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    Yanıtla +13
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    antigravity74100 8 sa.
    Gördüğüm kadarı ile oluşturulan evler 500 m2 değil, 50 m2 civarında bir büyüklüğe sahiptir. Sanırım çeviri hatası var. Her ne ise başarılı bir işe imza atılmış. Dilerim zor durumdaki daha çok insana yararı olur.
    Gördüğüm kadarı ile oluşturulan evler 500 m2 değil, 50 m2 civarında bir büyüklüğe sahiptir. Sanırım çeviri hatası var. Her ne ise başarılı bir işe imza atılmış....
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Biyturs_OnSr 7 sa.
    :) 3 boyutlu baskı yöntemi ile üretilen evler bunlar. 3 boyutlu yazıcı ile birisi bir ev diksin, gidip alnından öpeyim. Örnek olsun diye bir 3 boyutlu yazıcı resmi bırakıyorum.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    nick bırakmamışsınız lan 7 sa. yeni yorumcu Biyturs_OnSr
    vulcano ii yazıcının boyutu 2.5 x 5.5 metre olması lazım.

    4000 dolara yapıyorlarmış. türkiye'de 46 m2 prefabrik ev daha uygun fiyata geliyor.
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    antigravity74100 8 sa.
    Gördüğüm kadarı ile oluşturulan evler 500 m2 değil, 50 m2 civarında bir büyüklüğe sahiptir. Sanırım çeviri hatası var. Her ne ise başarılı bir işe imza atılmış. Dilerim zor durumdaki daha çok insana yararı olur.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    nick bırakmamışsınız lan 7 sa. yeni yorumcu antigravity74100
    selam, orijinal haberde 500 fit kare olarak bahsediliyor. bu da 46 metre kare'ye denk geliyor. donanım haber editörlerinin kalifiye düzeyi vasat olduğu için bu tarz hatalar her haberde karşımıza çıkıyor maalesef.

    türkiye'de ince işlere dikkat eden bir forum sitesi yok . ingilizeniz varsa reddit vb. yerleri takip edebilirsiniz.
    Yanıtla +13
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    Ussuz 8 sa.
    Prefabrik evler var bir günde hallederler. İnşaat sektöründeki 3D işi tamamen balon geliyor bana
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    antigravity74100 8 sa. Ussuz
    Prefabrik ev, kurulum süresi bakımından doğru olabilir fakat prefabrik ev malzemelerinin de üretilmesi için de ne kadar zaman gerektiğini biliyor musunuz. Ayrıca 3D maliyeti daha da az olur.
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