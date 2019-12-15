3 boyutlu yazıcı ile ev üretildi

Mayıs ayı içerisinde; herhangi bir kar amacı gütmeyen ‘’Yeni Hikaye’’ adlı kuruluş 3 boyutlu yazıcılar ile ev ‘’’yazdırma’’ planını paylaşmıştı. Kurumun planı ise şimdi hayata geçti. Çarşamba günü Meksika’da 50 evden oluşan bir ev topluluğu oluşturma projesi tamamlandı.

New Story kuruluşu, 50 metrekarelik evleri, Austin merkezli bir inşaat teknolojisi şirketi olan proje ortağı Icon tarafından geliştirilen 3D yazıcı Vulcan II'yi kullanarak yarattı.

Evlerin basılması 24 saat sürüyor

2 yatak odası ve tek banyosu bulunan evlerin her birinin yazdırılması için 24 saat süre gerektiği belirtiyor. Bu sebeple evlerin basılması işlemini şirket birkaç güne yaymış bulunuyor.

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3 boyutlu evlere taşınacak ailelerin aylık ortalama 80 dolardan az gelir elde ettiği ve doğa şartlarından yeterince korunamayan kulübelerde yaşadığı belirtiliyor.

Yeni projenin yerleşim yerlerine uzak ve çeşitli imkanlardan yoksun bölgeler için yeni projelerin kapılarını aralaması bekleniyor.

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