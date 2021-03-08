3 farklı boyda elektrikli traktör geliyor: Büyük versiyon Haziran'da seri üretime hazır

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En son geçtiğimiz yılın ortasında haber aldığımız elektrikli traktör projesi uzun süredir sessiz sedasız ilerliyordu. Konuyla ilgili beklenen açıklama bugün geldi. Elektrikli traktör haziran ayında seri üretim bandına çıkıyor.

ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol, "Şu an hattımızda 25 traktörümüz hazır bekliyor. Haziran'da üreteceğimiz traktörlerle ilgili ön siparişlerimizi aldık, ciddi satışlar yapıldı." şeklinde konuştu. Elektrikli traktörün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin projesi olduğunu belirten Yol, projeyi Ziraat Bankası ile ortak yürüttüklerini, daha önce 2020'nin sonunda seri üretime geçmeyi planladıklarını ancak pandemi nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadıklarını bildirdi.

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Türkiye'de bahçe, orta ve büyük olmak üzere 3 çeşit traktörün kullanıldığına dikkat çeken Yol, bunların kullanım yerlerine uygun elektrikli traktör üretimi yapacaklarını dile getirdi. Bu kapsamda üretilecek küçük boylu traktörün 130-140 beygir gücünde olması planlanıyor. Bu traktörün hem bahçede hem de orta boyluların çalıştıkları yerlerde kullanılabileceğini belirten Yol, "Bu traktörler yaklaşık 20 dakikada şarj edilebilecek ve 5 saate kadar çalışabilecek." diye konuştu.

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Orta boy elektrikli traktör ise ortalama 105 beygir olan içten yanmalı motorlu muadillerinin aksine 220 beygir güce sahip olacak. Bu versiyonu en kötü tarla şartlarında 6-7 saat çalışacak şekilde tasarladıklarını belirten Yol, "Orta boy tarla traktörümüz 2022'nin ilk aylarında seri üretime gireceği için çalışmalarımız devam ediyor, yüzde 95 bitmiş durumda." ifadelerini kullandı.

En büyük boy elektrikli traktör ise yaklaşık 320 beygir olarak piyasaya sürülecek. Bu traktörün gücünün 1000 beygire kadar çıkarılabileceğini belirten Yol, "Bu sayede hem büyük traktörlerin yapmış olduğu işleri yapacak hem de yurt dışında 'Canavarlar' diye adlandırılan traktörlerin de yaptığı bütün işleri yerine getirecek. Bu traktörlerimizin en büyük özelliği sessiz ve kokusuz olması. Hayvancılıkta ses çok önemli, ses arttığı zaman hayvanlar sütten kesiliyor. Bu sessizlik hayvanlar için önem taşıyor." dedi.

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En büyük traktörün bütün çalışmalarının bittiğini ve haziran ayı içinde seri üretime girmeyi planladıklarını belirten Yol, "Şu an hattımızda 25 traktör üretilmek için hazır bekliyor. Bu traktör yaklaşık 7 saat çalışabilecek ama bu süreyi artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Traktör, üzerindeki şarj aletiyle 90 dakikada dolabilecek seviyede. Dışarıya bir ünite koyulduğunda ise bir saatin altında rahatlıkla şarj edilebilecek. Salgın olmasaydı biz seri üretime girmiştik. Tedariklerimizin tamamlanmasında sıkıntılar yaşadık. Tip onay belgesi için evraklarımızın yüzde 85'ini tamamladık. Haziranda üreteceğimiz traktörlerle ilgili ön siparişlerimizi aldık, ciddi satışlar yapıldı. TİGEM traktör alımı yaptı."

Büyük boy traktörlerden yılda 1050 adet üretecek kapasitelerinin bulunduğu bilgisini veren Yol, gelecek dönemlerde kapasiteyi yılda 10 bin adet üretecek şekilde artırmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

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