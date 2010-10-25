3. nesil Focus yeni 2.0 litre atmosferik motoruna kavuştu

Otomobil segmentleri içerisinde en büyük çekişme hep C segmentinde, yani kompakt sınıf otomobiller arasında olmuştur. VW Golf, Opel Astra ve haberimize konu olan Ford Focus'un da içerisinde bulunduğu bu sınıfta en yeni bilgiler 3. nesil Focus'tan geliyor.

2011 yılında yollarda olması beklenen ve iddialı dizel ve benzinli motorlarla piyasaya çıkacak Focus III, özellikle markanın turbo beslemeli yeni Ecoboost benzinli motorları ve çift kavramalı Powershift şanzımanıyla ilgi görecek gibi. Güncel Focus'ta kullanılan turbo dizel motoru da revize eden Ford, özellikle büyük hacimli atmosferik motor tercih eden Amerika gibi marketler için yeni bir motor geliştirdi. 2.0 litre hacmindeki direkt enjeksiyonlu Ti-VCT motor 160 beygir ve 198 NM tork üretebiliyor. Eski versiyona göre 20 beygir ve 14 NM güçlendirilen bu yeni motor aynı zamanda daha ucuz yolculuklar için E85 yakıtla, yani %85 etanol ve %15 benzin karışımıyla çalışabiliyor. Sadece otoyol yakıt tüketim değeri açıklanan bu 160 beygirlik yeni motor için verilen değer de çok etkileyici: 5.88 litre/100kilometre.

Ecoboost motorlar varken ülkemize gelmesi zor görünse de, bu yeni motorun özellikle Amerika pazarında çok önemli başarılara ulaşacağı öngörülüyor.