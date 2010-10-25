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3. nesil Focus yeni 2.0 litre atmosferik motoruna kavuştu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,7b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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3. nesil Focus yeni 2.0 litre atmosferik motoruna kavuştu
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Otomobil segmentleri içerisinde en büyük çekişme hep C segmentinde, yani kompakt sınıf otomobiller arasında olmuştur. VW Golf, Opel Astra ve haberimize konu olan Ford Focus'un da içerisinde bulunduğu bu sınıfta en yeni bilgiler 3. nesil Focus'tan geliyor.

2011 yılında yollarda olması beklenen ve iddialı dizel ve benzinli motorlarla piyasaya çıkacak Focus III, özellikle markanın turbo beslemeli yeni Ecoboost benzinli motorları ve çift kavramalı Powershift şanzımanıyla ilgi görecek gibi. Güncel Focus'ta kullanılan turbo dizel motoru da revize eden Ford, özellikle büyük hacimli atmosferik motor tercih eden Amerika gibi marketler için yeni bir motor geliştirdi. 2.0 litre hacmindeki direkt enjeksiyonlu Ti-VCT motor 160 beygir ve 198 NM tork üretebiliyor. Eski versiyona göre 20 beygir ve 14 NM güçlendirilen bu yeni motor aynı zamanda daha ucuz yolculuklar için E85 yakıtla, yani %85 etanol ve %15 benzin karışımıyla çalışabiliyor. Sadece otoyol yakıt tüketim değeri açıklanan bu 160 beygirlik yeni motor için verilen değer de çok etkileyici: 5.88 litre/100kilometre.

Ecoboost motorlar varken ülkemize gelmesi zor görünse de, bu yeni motorun özellikle Amerika pazarında çok önemli başarılara ulaşacağı öngörülüyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Sanki arabayı sıkmışlar biraz küçülmüş gibi :D focus 2 de arkaya bir anlam katamıyorum bir hoşuma gidiyor bir gitmiyor sürekli kapının önünde olunca :D 3 te herşey süper 1.6 ecoboost 180 hp :S. toytuyla alakası yok arkanın toyotaya hele hiç bir şekil veremiyorum .
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EnergyBlue 8 yıl
Ne diyeyim Allah kavuştursun.
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sotoxs 9 yıl
arkadan ford mu toyotaya benziyor, toyata mı forda?
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neilchris 9 yıl
OPEL sagolsun...kopyaya devam...
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taner11 9 yıl
C segmenti bir araç için otoyol tüketimi 5.88 lt düşük değil.Aracın ağırlığı nedir acaba?
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ali25 9 yıl
ıns ses yalıtımını ıyı yaparlar bu sefer.
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furniture78 9 yıl
1 ide alamadık 2 yide inşallah nasip olurda bundan alabiliriz
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fafatora 9 yıl
gerçekten çok güzle olmuş.iç tasarımı oldukça iyi. aracın önüyle arkası birbirinden çok alakasız olmuş:d arkası çok hoş duruyor bundada. focus II lerde arka biraz garipti. focus IV te ins. önü ver arkası çok güzel olurr:d ama yinede focus focustur.
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the enemy 9 yıl
ön tasarımı değiştirin artık, olmamış efenim
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furniture78 9 yıl
1 ide alamadık 2 yide inşallah nasip olurda bundan alabiliriz
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musch-lee 9 yıl
focus u hep cok begenmişimdir 2.0 lt 160 ph lık atmosferik motor oldukca iyidir cünkü ford yapıyor =)
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gunescan 9 yıl
C segmentinde lider ford focus'tur arkadaş bana göre. Ve focus I'den beri bu böyle bana göre.
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vector x-31 9 yıl
başarılı bir tasarım arkadan görünüşü bu sefer çok sağlam olmuş
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JonnyCaqe 9 yıl
iç tasarım gerçekten hoşuma gitti.
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djkubi 9 yıl
İçi süper olmuş. Bu tasarıma yakın şekilde bile üretseler yeter.
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Duratec 9 yıl
1.6 182 Hp nin geliceğini düşünürsek 2.0 a hiç gerek yok
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