3 uygulama Android tarafında 5 milyar indirme rakamını geride bıraktı

Kullanıcı sayısı itibariyle 2 milyar rakamını geride bıraktığı tahmin edilen Android platformunda haliyle uygulama sayıları da rekor üstüne rekor kırıyor. 1 milyar indirme barajı artık sırada hale geldi zira 5 milyar rakamını konuşuyoruz.

Rekor üstüne rekor

Aralık ortasında YouTube uygulaması ilk kez 5 milyar indirme rakamını geçen uygulama olmayı başarmıştı. Sonrasında ise Google Haritalar uygulaması 5 milyar indirme rakamını geride bıraktı. Son olarak Google uygulaması da 5 milyar kulübüne katıldı.

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Google’ın Android cihazlarında ön yüklü gelen uygulamaları ve uygulama güncellemelerini indirme sayılarına dahil etmediği daha önce gündeme gelmişti. Google aynı hesaptan gelen indirmeyi birden fazla cihaza kurulsa da bir indirme sayıyor.

Bu durumda 5 milyar indirme sayısına nasıl ulaşıldığı merak konusu. Bununla birlikte Android cihazı kullananların birden fazla Google hesabı olduğu bir gerçek. Farklı hesaplarıyla yaptığı indirmeler sayıldığında bu rakama ulaşılıyor olabilir.

Elde edilen rakamlar Google Play sayfalarındaki verilerden geliyor. Yani Google tarafından yapılan bir açıklama söz konusu değil. App Store tarafında da muhtemelen 1 milyar indirme rakamını geçen uygulamalar var ancak net rakamlara erişmek pek mümkün değil.