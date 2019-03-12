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3 uygulama Android tarafında 5 milyar indirme rakamını geride bıraktı

Önce YouTube ardından Google Haritalar ve şimdi de Google arama uygulaması Android tarafında 5 milyar indirme sayısını geride bıraktı. Artık on milyar rakamı sırada.
2 ay
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcı sayısı itibariyle 2 milyar rakamını geride bıraktığı tahmin edilen Android platformunda haliyle uygulama sayıları da rekor üstüne rekor kırıyor. 1 milyar indirme barajı artık sırada hale geldi zira 5 milyar rakamını konuşuyoruz.

Rekor üstüne rekor

Aralık ortasında YouTube uygulaması ilk kez 5 milyar indirme rakamını geçen uygulama olmayı başarmıştı. Sonrasında ise Google Haritalar uygulaması 5 milyar indirme rakamını geride bıraktı. Son olarak Google uygulaması da 5 milyar kulübüne katıldı.

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Google’ın Android cihazlarında ön yüklü gelen uygulamaları ve uygulama güncellemelerini indirme sayılarına dahil etmediği daha önce gündeme gelmişti. Google aynı hesaptan gelen indirmeyi birden fazla cihaza kurulsa da bir indirme sayıyor.

Bu durumda 5 milyar indirme sayısına nasıl ulaşıldığı merak konusu. Bununla birlikte Android cihazı kullananların birden fazla Google hesabı olduğu bir gerçek. Farklı hesaplarıyla yaptığı indirmeler sayıldığında bu rakama ulaşılıyor olabilir.

Elde edilen rakamlar Google Play sayfalarındaki verilerden geliyor. Yani Google tarafından yapılan bir açıklama söz konusu değil. App Store tarafında da muhtemelen 1 milyar indirme rakamını geçen uygulamalar var ancak net rakamlara erişmek pek mümkün değil.

 

https://www.phonearena.com/news/The-Android-version-of-the-Google-app-reaches-an-impressive-milestone_id114429 Yorum Yaz
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Galatas4ray 2 ay en beğenilen
Zorla indirtilen ve ön yükleme ile gelen diyelim biz ona.
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Statistik 2 ay
Google Arama her telefonda var da herkes kullaniyormu hayir
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DH Misafiri 2 ay
Google ön yüklü ve sistem uygulaması olarak tanımlı, kullanıcısının silemediği uygulamaların ürettiği rakamlar bunlar ve gerçek kullanıcı verileri değil.
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DH Misafiri 2 ay
İnandırıcı değil tamamen pazarlama başka bir şey değil
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atilasat 2 ay
ben siliyorum millet indiriyor.
youtube'u browserdan izliyorum,üstelik reklamsız mis gibi.google haritaları sildim yandex yükledim. google haritalar hem flu hem adresler güncel değil.google aramayı hiç kullanmadım.browserin adres sütunu da aynı işi görüyor.
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Ezkici 2 ay
Musically ya da tiktoktur o ya
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Taheri 2 ay
Youtube ve maps doğru rakamlardır yani bence. Çoğu kişi kullanıyor ön yüklemeli olmasaydı maps tamam da youtube kesin geçerdi.
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Dalette 2 ay
bende tiktok sandım ...
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DH Misafiri 2 ay
Google ön yüklü ve sistem uygulaması olarak tanımlı, kullanıcısının silemediği uygulamaların ürettiği rakamlar bunlar ve gerçek kullanıcı verileri değil.
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Statistik 2 ay
Google Arama her telefonda var da herkes kullaniyormu hayir
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Galatas4ray 2 ay en beğenilen
Zorla indirtilen ve ön yükleme ile gelen diyelim biz ona.
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