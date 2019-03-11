Nvidia’dan dev hamle: İsrailli yonga tasarımcısı Mellanox’u satın aldı

Ekran kartı pazarının hâkimi durumunda olan Nvidia, yeni pazarlar ve gelir modelleri oluşturma adına önemli bir hamle yaptı. Firma tarihindeki en büyük satın almaya imza attı ve İsrailli yonga tasarımcısı Mellanox’u satın aldı.

Dev hamle

Bir süredir İsrailli performans sınıfı yonga üreticisi Mellanox’u satın almak için Intel ile kıyasıya bir mücadeleye girişen Nvidia, sonunda istediğini aldı. Intel’in teklif ettiği 6 milyar doların üzerine çıkarak 6.9 milyar dolar teklif eden Nvidia, Mellanox’u ikna etti.

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1999 yılından bu yana faaliyet gösteren Mellanox, sunucuları birbirlerine bağlayan InfiniBand ağları ve yüksek hızlı Ethernet kartları için performans odaklı yongalar geliştiriyor. Bu yongalar veri merkezlerinde, bulut altyapılarında ve veri odaklı çalışan süper bilgisayarlarda kullanılıyor.

Nvidia bu hamle ile sunucu tarafında daha iyi rekabet alanı oluşturmayı amaçlıyor. Sunucu ve süper bilgisayar tarafında Nvidia hızlandırıcılarının daha performanslı entegrasyonu ile sürücüsüz araçlarda işlemcilerin koordineli çalışması veya oyun bilgisayarlarında çoklu grafik kartlarının arasında hızlı bağlantılar muhtemel çözümler arasında.

Özellikle kripto para piyasasındaki dip sonrasında stoklar elinde kalan ve gelir kaybı yaşayan Nvidia, uzun vadede sunucu tarafında önemli yatırımlar ile bu açığı kapatabilir. Uzun süredir adeta Mellanox’un peşinde koşan Intel ise daha zor bir rekabetin içerisine girmiş durumda.