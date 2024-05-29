300MW’lık güneş paneli geri dönüşüm merkezi açıldı

Daha fazla tesis açılacak
SolarPanelRecycling.com'un sahibi olduğu ve işlettiği 300 MW'lık merkezin hem şirket hem de sektör için bir kilometre taşı olduğu belirtiliyor. Teksas, ABD’de açılan bu yeni tesisi 2026 yılına kadar daha fazla yerel geri dönüşüm tesislerinin takip etmesi bekleniyor. Güneş enerjisi pazarı olgunlaştıkça ve daha fazla sistem ömrünü tamamladıkça, bunların bir şekilde yeniden kazanılması temiz enerjiye geçişte kritik öneme sahip. Zira enerjinin kendisi temiz olsa da bu malzemeleri üretmek ciddi bir kirlilik kaynağı.
Yeniden kullanım için tüm malzemeleri tamamen ayıklayan en son teknoloji ile donatılmış olan yeni tesis, çevre eyaletlerdeki güneş paneli geri dönüşüm operasyonları için de bir merkez olarak hizmet verecek. Tesis, hizmet dışı bırakılan güneş panellerinden silikon, cam ve metaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere değerli malzemeleri geri kazanmayı ve yeniden döngüye sokmayı amaçlıyor.
Yeni merkez aynı zamanda güneş enerjisi endüstrisi için geri dönüşüm süreçlerini ve sürdürülebilirlik standartlarını ilerletmeye odaklanan araştırma ve geliştirme girişimleri için bir bilgi merkezi olarak da hizmet verecek. Son olarak SolarPanelRecycling.com'un bu yeni tesisle birlikte toplam güneş enerjisi ekipmanı işleme kapasitesinin 1 GW seviyesine ulaştığını da belirtelim.Kaynakça https://wasterecyclingmag.ca/diversion/solar-panel-recycling-centre-opens-in-texas/1003290673/ https://www.renewableenergyworld.com/solar/300-mw-solar-panel-recycling-center-opens-in-texas/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.