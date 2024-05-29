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    Anlık Bildirim

    300MW’lık güneş paneli geri dönüşüm merkezi açıldı

    Güneş panelleri ve güneş enerjisi ekipmanların geri dönüştürülmesi oldukça önemli. Bu bağlamda SolarPanelRecycling, ABD’de 300MW’lık bir güneş paneli geri dönüşüm merkezi açtı.
    300MW’lık güneş paneli geri dönüşüm merkezi açıldı Tam Boyutta Gör
    Güneş panellerinin geri dönüştürülerek yeniden geri kazanılmasına yönelik artan bir talep söz konusu. Sürdürülebilir enerji sektörünün liderlerinden SolarPanelRecycling.com ise paneller, invertörler, kablolar ve bataryalar dahil olmak üzere güneş enerjisi ekipmanlarının tamamının geri kazandırılması için büyük bir geri dönüşüm merkezini açtığını duyurarak bu talebe yanıt verdi.

    Daha fazla tesis açılacak

    SolarPanelRecycling.com'un sahibi olduğu ve işlettiği 300 MW'lık merkezin hem şirket hem de sektör için bir kilometre taşı olduğu belirtiliyor. Teksas, ABD’de açılan bu yeni tesisi 2026 yılına kadar daha fazla yerel geri dönüşüm tesislerinin takip etmesi bekleniyor. Güneş enerjisi pazarı olgunlaştıkça ve daha fazla sistem ömrünü tamamladıkça, bunların bir şekilde yeniden kazanılması temiz enerjiye geçişte kritik öneme sahip. Zira enerjinin kendisi temiz olsa da bu malzemeleri üretmek ciddi bir kirlilik kaynağı.

    Yeniden kullanım için tüm malzemeleri tamamen ayıklayan en son teknoloji ile donatılmış olan yeni tesis, çevre eyaletlerdeki güneş paneli geri dönüşüm operasyonları için de bir merkez olarak hizmet verecek. Tesis, hizmet dışı bırakılan güneş panellerinden silikon, cam ve metaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere değerli malzemeleri geri kazanmayı ve yeniden döngüye sokmayı amaçlıyor.

    Yeni merkez aynı zamanda güneş enerjisi endüstrisi için geri dönüşüm süreçlerini ve sürdürülebilirlik standartlarını ilerletmeye odaklanan araştırma ve geliştirme girişimleri için bir bilgi merkezi olarak da hizmet verecek. Son olarak SolarPanelRecycling.com'un bu yeni tesisle birlikte toplam güneş enerjisi ekipmanı işleme kapasitesinin 1 GW seviyesine ulaştığını da belirtelim.

    Kaynakça https://wasterecyclingmag.ca/diversion/solar-panel-recycling-centre-opens-in-texas/1003290673/ https://www.renewableenergyworld.com/solar/300-mw-solar-panel-recycling-center-opens-in-texas/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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