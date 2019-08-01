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31 ışık yılı uzaklıkta keşfedilen Süper-Dünya, yaşama elverişli olabilir

TESS Uzay Teleskobu, 31 ışık yılı uzaklıkta yer alan yeni bir süper-Dünya keşfetti. GJ 357 d ismi verilen ilginç gezegenin yaşama elverişli olabileceği söyleniyor.
6 gün
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31
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uluslararası astronomlardan oluşan bir grup bilim insanı, 31 ışık yılı uzaklıkta yeni bir süper-Dünya* keşfetti. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yayınlanan astronom ekibi, keşfedilen yeni gezegenin yaşama elverişli olma olasılığının oldukça yüksek olduğunu söyledi. GJ 357 d ismi verilen gezegen, NASA'nın TESS Uzay Teleskobu'yla keşfedildi.

GJ 357 d gezegeninin, Dünya'nın yaklaşık iki katı oranında bir büyüklüğe ve altı katı oranında da bir kütleye sahip olduğu belirtiliyor. Astronomların yayınladığı makaleye göre GJ 357 d, host yıldızının yaşanılabilir bölge* sınırları içerisinde yer alıyor. Yani teorik anlamda gezegenin yüzeyinde sıvı halde su bulunma ihtimali var.

GJ 357 d, GJ 357 isimli kırmızı cüce türünde bir yıldızın yörüngesinde yer alıyor. Küçük boyutları ve düşük parlaklığıyla dikkat çeken GJ 357 yıldızı, Güneş'in yaklaşık üçte biri oranında bir büyüklüğe sahip. GJ 357'nin ayrıca Güneş'ten tam %40 daha soğuk olduğu belirtilmiş.

GJ 357 sisteminde şu anda keşfedilen üç farklı gezegen var. NASA'nın hazırladığı temsili görsel:

GJ 357, bizim Güneş'imize göre çok daha küçük, çok daha soğuk ve genel anlamıyla çok daha sakin bir yıldız. Ancak GJ 357 d gezegeni, yıldızına çok yakın bir konumda yer aldığı ihtiyaç duyduğu ısı ve enerjiyi rahatlıkla alabiliyor. Astronomlar ifadelerine göre GJ 357 ile GJ 357 d arasındaki uzaklık, Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığında sadece %20'si seviyesinde. GJ 357 d gezegeninin yıldızı etrafındaki bir tam turu da 55,7 günde tamamlanıyor.

Konuyla ilgili konuşan araştırma lideri Lisa Kaltenegger,"Gerçekten de çok heyecan verici bir keşif oldu. GJ 357 d gezegeni ile ilk kez Dünya'ya yakın bir konumda yer alan ve host yıldızının yaşanılabilir bölge sınırlarında bulunan bir süper-Dünya keşfettik." ifadelerini kullandı.

Bilim insanları önümüzdeki dönemlerde GJ 357 d'yi daha detaylı bir şekilde incelemeye çalışacak. Gezegenin atmosferik yapısı veya yüzey suları gibi konularda şu an için pek bir bilgiye sahip değiliz. Bildiğiniz gibi oksijen ve su yaşamın olmazsa olmazları. Konuyla ilgili Lisa Kaltenegger, GJ 357 d'nin bir atmosfere sahip olması durumunda çok büyük bir ihtimalle yaşama elverişli olacağını söyledi.

31 Temmuz'da Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlanan makaleye buradan ulaşabilirsiniz.


*Süper-Dünya (veya Dev Dünya), kütleleri Dünya'dan fazla, ancak bir gaz devinden küçük olan ötegezegenler için kullanılan bir terimdir. Süper-Dünyalar gaz veya kayalık gezegenler olabilir. Örneğin haberde bahsi geçen GJ 357 d gezegeni kayalık bir süper-Dünya.

*Astronomide bolca duyduğumuz "yaşanılabilir bölge" ifadesi bir yıldızın, yörüngesindeki bir gezegenin yüzeyinde sıvı halde su bulundurmasına olanak tanıdığı alan veya uzaklık anlamına geliyor. Örneğin bir yıldız ne kadar büyük veya ne kadar küçük olursa bu yıldızın yaşanılabilir bölgesi de ona göre yıldıza yakın veya uzak oluyor.

TESS, nasıl gezegen avlıyor?


Güneş Sistemi dışındaki ötegezegenler araştırılırken genellikle bu gezegenlerin yıldızları incelenir. Yıldızların yörüngelerindeki gezegenler dönerken yıldızın önüne geçer ve Dünya'ya ulaşan ışığı da engeller. Astronomlar da bu küçük karartıları analiz ederek gezegenlerin büyüklüğü ve yıldızına olan uzaklığı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyor. NASA'nın 25 Temmuz'da gezegen avına başlayan TESS uydusu da işte tam olarak bu teknikten yararlanarak çalışıyor.

Gökyüzünü 26 farklı bölüme ayırarak gözlem gerçekleştiren TESS her bir bölümü en az 27 gün boyunca inceliyor. NASA araştırmacılarının ifadelerine göre dev teleskop sadece iki yıl içerisinde tam 200.000 farklı yıldızı inceleyecek ve binlerce yeni gezegeni de ilk kez keşfedecek.

Uzay ajansının bir önceki gezegen avcısı olan Kepler toplamda 2662 ötegezegen keşfetmişti. Bu rakam şu anda bilinen ötegezegen sayısının yaklaşık %70'ine karşılık geliyor. Yani Kepler'in, tek başına ötegezegen keşif tarihini değiştirdiği söylenebilir. Ancak NASA, TESS'in bu konuda bir adım ileriye gideceğini ve toplam ötegezegen keşfi konusunda Kepler'i dahi geride bırakacağını tahmin ediyor. 


https://www.space.com/super-earth-exoplanet-gj-357d-may-support-life.html Yorum Yaz
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IceRulez 6 gün en beğenilen
hocam sakız çiğnemek orucu bozar mı.
2 Yanıt Yanıtla +21
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Statistik 5 gün IceRulez
Millet nelerle ilgilenirken sizin beyninizde sadece 1-İslam'la uğraşmak, alay etmek ve aşağılamak ve 2- seks var
Habere gelince
Doymak bilmeyen aç gözlü kapitalistler dünyayı sömürdüğü yetmiyormuş gibi şimdi de bu güzel gezegeni sömürmeyi düşünüyorlar
Millet nelerle ilgilenirken sizin beyninizde sadece 1-İslam'la uğraşmak, alay etmek ve aşağılamak ve 2- seks varHabere gelinceDoymak bilmeyen aç gö...
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MustafaC53 6 gün
İronini islam dini üzerinden alaycı bi tavırla yapma. Mazallah seni gavur sanarlar. Hem unutma ki yeni yeni insanlar doğup büyüyor, ve böyle sorular her zaman sorulur ver sorulmuştur da...
İronini islam dini üzerinden alaycı bi tavırla yapma. Mazallah seni gavur sanarlar. Hem unutma ki yeni yeni insanlar doğup büyüyor, ve böyle sorular her zaman ...
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tct123_gs 4 gün
Tekele hiç güvenemiyorum. Diğer şirketler ne yapıyor acaba? Ah NASA :/
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Nerevarine 4 gün
Uzayın ne kadar büyük ve sonsuza yakın olduğunu ancak böyle anlıyoruz. Bu gezegen 31 ışık yılı uzaklıkta ve bu evren ile kıyaslandığında hiçbir şey. Ancak 1 ışık yılının 9.46 trilyon km olduğunu da biliyor muydunuz? İnsan eliyle yapılan Voyager 1 uzay aracının şuanda 20 ışık saati uzaklıkta. Ve bize en yakın yıldız olan (Güneşten sonra) Proxima Centauri yıldızıdır sadece 4 ışık yılı uzaklıkta. Voyager 1 ise 1977 yılında fırlatılmıştır ve daha 1 ışık günü bile olmadı.
Demek istediğim şuan ki teknoloji ile imkansız ancak belki bir gün, bizler göremeyiz kim bilir belki çocuklarımız bile göremez ama onların çocuklarının çocuklar bir gün görebilirler. Bir gün...
Bu arada Samanyolu galaksisi çapı
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zotacing 4 gün
Daha Ay'a gidemiyorlar, 31 ışık yılı uzaklıkta ki yere mi gidecekler?

Dünya devam ederse 30.000 yılında falan giderler belki.
31 ışık yılı diye utanmadan yazmışlar bir de.
Tamamen gündem değiştirme, algı yönetimi yaratma haberi bunlar ABD'nin.
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Galaxy. 4 gün yeni yorumcu
Keşke en uzak yerlere gidilecek teknoloji olsa
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ahmet kontuy 5 gün
keşfedilen gezegen için yaşama elverişli olma ihtimali çok yüksek demeleri
tırışkadan namelerdir.
gerçekten emin olabilseler, dünyada çok daha fazla ses getirecek şekilde günün, ayın, yılın değil; gelmiş, geçmiş ve gelecekteki tüm yankı yapacak haberlerin önüne geçecek şekilde tüm dünyaya haber edilirdi. şu konuda mesela diğer üç gezegenden GJ 357 b olarak adlandırılanı tess ile doğrulamaya çalışırken GJ357c ve GJ357d olarak adlandırılan gezegenlerin varlığını ortaya koyuyorlar. nasa.gov/...
referans tabi ki dünya ve haliyle güneş sistemimiz oluyor. önce güneşe benzer bir yıldız bulmaları gerekiyor. sonra bu yıldızın etrafında dolanabilecek gezegenleri ve yıldızına olan mesafeleri tespit etmeye çalışıyorlar ki referansdan da yola çıkarak yaşanılabilir bölge adını verdikleri alan içerisine giren gezegenleri kolluyorlar. aslında iyi iş yapıyorlar ama işin sonunu hep tırışkadan namelerle mahvediyorlar. fakat güneş sistemimizi referans almaları çok manidar. bu demek oluyor ki bu şartların dışına çıkan tespitlerde yaşam olamaz kanaatine varmışlar demektir. bu durum bilim adamını yanıltır mı? derseniz bence yanıltır. çünkü editörün konuda bahsetmediği bir durum var. gezegenin kendi etrafındaki dönüş süresi belirtilmemiş. kendi ekseni etrafında dönmesi ne işe yarıyor hemen bakalım, alıntı:
Gece ve gündüz birbirini takip eder.
Güneş (yıldız) ışınlarının günlük geliş açıları değişir.
Günlük sıcaklık farkları meydana gelir. Bunun sonucunda;
– Fiziksel çözülme oluşur.
– Günlük basınç farkları oluşur.
– Meltem rüzgârları oluşur.
Merkez kaç kuvveti meydana gelir. Bunun sonucunda;
– Sürekli rüzgârların (Alize, Batı, Kutup) yönlerinde sapmalar meydana gelir.
– Okyanus akıntıları (Gulf - stream, Labrador, vs.) halkalar oluşturur ve yönlerinde sapmalar olur.
Yerel saat farkları meydana gelir.
Cisimlerin gün içindeki gölge uzunlukları değişir.
Güneş (yıldız) doğuda erken doğar, batar ve batıda geç doğar, batar.
Dinamik basınç kuşakları meydana gelir.
şimdi hemen bir gezegen bulununca, hemen yeni bir dünya keşfedildi cümlesine inanmamak gerektiğine, herkes birazcık da olsa hayal edebilmiştir sanırım. bu durum bana göre okyanusda var olduğu bilinen bir tek mikroskobik canlı hücreyi arayıp bulmaya benziyor. buna ne teknoloji yeter ne de zaman yeter. nedeni de samanyolundaki yıldızların sayısıdır. yakında bakamıyor uzaktan bakıyorsun eyvallah, ama sallama birader.. peki neden sallıyorlar, bu ayrı bir konu..
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Arian Galatian 5 gün
Gitmesi imkansız olan gezegen bulunsa ne olur bulunmasa ne olur? yaşanabilir olsa ne olur olmasa ne olur?
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Sedunar 5 gün yeni yorumcu
Işık hızına ulaşıldığında oralara gidilecek, yeni dünyalar kurulacak
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muammer816 5 gün
hacı baba herşey iyi güzel de 31 ışık yılı uzaklıktaki bir yere şuanki teknoloji ile kaç yılda gidebiliriz? geçenlerde 180 yıl yolculuk yapıp ulaşabileceğimiz dünyaya çok benzeyen başka bir gezegen keşfedilmişti.ee 180 yıl yolculukta zaten oraya varmadan ölmüş oluruz aliminyuummmmm :D
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mertmert1212 5 gün
Şimdi de 31 ışık yılı gitmek kaldı
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partyboy 5 gün
Kusura bakmayın namaza duranla göğe çıkan arasında bayabi fark var.
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astronomi, kepler ve
11 etiket daha tess kepler uzay teleskobu tess uzay teleskobu ötegezegen gj 357 d gj 357 Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler MPopüler
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