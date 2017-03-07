320 BG güce sahip yeni Honda Civic Type R artık resmi

Daha önce prototip olarak karşımıza çıkan, büyük arka kanadı ve agresif duruşuyla pek çok kişinin gönlünde yer eden yeni Honda Civic Type R üretime hazır versiyonuyla Cenevre'de ziyaretçilere merhaba dedi. Prototip versiyondaki agresifliğinden ödün vermeyen yeni Type R, 2.0 litre turbo VTEC motoru, manuel şanzımanı, ve 3'lü egzoz çıkışıyla hot hatch sevenleri mest edeceğe benziyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi agresif duruşunu üretim versiyonunda da koruyan araç LED ön ve arka aydınlatmalar ile donatılmış, bunun yanısıra araca oldukça yakışan 20 inç boyutlu jantlara sahip olan Type R,45/30/20 ebatlı ContiSportContact lastiklerle geliyor.

Gücünü 2.0 litre hacmindeki Honda'nın efsanevi VTEC teknolojisine sahip 4 silindirli turbo beslemeli motordan alan araç 320 beygir gücüyle FK2 kodlu bir önceki nesilden 10 beygir daha güçlü. Bu gücü aktarma işlemi 6-ileri manuel şanzıman ile gerçekleşirken, aracın ruhuna uygun olarak kısa aralıklı şanzıman tercih edilmiş.

Önden çeker hot hatch'in yol tutuşunu artırmak adına sınırlı kaymalı diferansiyel kullanılırken, aracın durması için de ön tarafta 350 mm, arka kısımda ise 305 mm boyutlu Brembo frenlere yer verilmiş. Araçta sürücüye seçim olarak Comfort, Sport ve R+ modları sunulurken bu modlar aracılığıyla, direksiyon hassasiyeti, süspansiyon sertliği ve gaz tepkisi ile stabilite ve çekiş kontrol sistemleri gibi seçenekleri ayarlamak mümkün oluyor.

Yeni Type R'ın tek donanım paketi olarak sunulacağını açıklayan Honda, aracın 7-inç navigasyonlu dokunmatik ekran, premium müzik sistemi ve Apple Carplay ile Android Auto'nun yer aldığı en üst donanım paketiyle geleceğini belirtiyor.

Diğer Civic hatchbackler gibi Honda'nın Swindon, İngiltere tesisinde üretilecek olan 2017 Type R'ın motoru ise Amerika'daki Anna, Ohio'da yer alan tesisten gelecek.

Yeni Honda Civic Type R bahar aylarından itibaren satışa sunulacak.

https://www.cnet.com/roadshow/auto/2017-honda-civic-type-r/preview/