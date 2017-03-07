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320 BG güce sahip yeni Honda Civic Type R artık resmi

Honda'nın merakla beklenen yeni hot hatch modeli 2017 Civic Type R resmiyete kavuştu. Sevenlerine Cenevre'de merhaba diyen araç eskisine oranla 10 beygir daha güçlü.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
10,2b
1
47
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Daha önce prototip olarak karşımıza çıkan, büyük arka kanadı ve agresif duruşuyla pek çok kişinin gönlünde yer eden yeni Honda Civic Type R üretime hazır versiyonuyla Cenevre'de ziyaretçilere merhaba dedi. Prototip versiyondaki agresifliğinden ödün vermeyen yeni Type R, 2.0 litre turbo VTEC motoru, manuel şanzımanı, ve 3'lü egzoz çıkışıyla hot hatch sevenleri mest edeceğe benziyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi agresif duruşunu üretim versiyonunda da koruyan araç LED ön ve arka aydınlatmalar ile donatılmış, bunun yanısıra araca oldukça yakışan 20 inç boyutlu jantlara sahip olan Type R,45/30/20 ebatlı ContiSportContact lastiklerle geliyor.
Gücünü 2.0 litre hacmindeki Honda'nın efsanevi VTEC teknolojisine sahip 4 silindirli turbo beslemeli motordan alan araç 320 beygir gücüyle FK2 kodlu bir önceki nesilden 10 beygir daha güçlü. Bu gücü aktarma işlemi 6-ileri manuel şanzıman ile gerçekleşirken, aracın ruhuna uygun olarak kısa aralıklı şanzıman tercih edilmiş.
Önden çeker hot hatch'in yol tutuşunu artırmak adına sınırlı kaymalı diferansiyel kullanılırken, aracın durması için de ön tarafta 350 mm, arka kısımda ise 305 mm boyutlu Brembo frenlere yer verilmiş. Araçta sürücüye seçim olarak Comfort, Sport ve R+ modları sunulurken bu modlar aracılığıyla, direksiyon hassasiyeti, süspansiyon sertliği ve gaz tepkisi ile stabilite ve çekiş kontrol sistemleri gibi seçenekleri ayarlamak mümkün oluyor.
Yeni Type R'ın tek donanım paketi olarak sunulacağını açıklayan Honda, aracın 7-inç navigasyonlu dokunmatik ekran, premium müzik sistemi ve Apple Carplay ile Android Auto'nun yer aldığı en üst donanım paketiyle geleceğini belirtiyor.
Diğer Civic hatchbackler gibi Honda'nın Swindon, İngiltere tesisinde üretilecek olan 2017 Type R'ın motoru ise Amerika'daki Anna, Ohio'da yer alan tesisten gelecek.
Yeni Honda Civic Type R bahar aylarından itibaren satışa sunulacak.

https://www.cnet.com/roadshow/auto/2017-honda-civic-type-r/preview/ Yorum Yaz
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Kami Kaze 2 yıl en beğenilen
Konuda herkes uzman.
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veteriner69 2 yıl V4LKyR
V4LKyR

Audi RS3 bunu darma duman edip, kırıp atar.

Tebrik ederim bu anlamsız karşılaştırma için.

Audi RS3 60.000 $, Honda Type R 30.000 $.
V4LKyRAudi RS3 bunu darma duman edip, kırıp atar.Tebrik ederim bu anlamsız karşılaştırma için.Audi RS3 60.0...
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2 Yanıt Yanıtla +31
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bbuzol 2 yıl
Türkiye fiyatı 300.000 olur. Asgari ücret 1400 . İstikrar sürsün herkes arabaya eve kavuşsun.
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FreudeAmFahren 2 yıl
Pist kullanmıyor ve illegal sokak yarisi yapmiyorsaniz civic rs yeterli
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zx6r 2 yıl
Artık 300 bin olur bu araba. istikrar sürsün. ekonomi çok güzel. hedef 2023. asgari ücret 1400 40 yıl çalışıp alırız.
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399N3N 2 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Ryzen1200 2 yıl
Stop lambaları lykan hypersport terk
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axaxa 2 yıl
Fena değilmiş.
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FRAPS_TR 2 yıl
320 beygir ama önden çekiş ne anladım ben o işten.
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fotifoti 2 yıl FRAPS_TR
anadolu86

320 beygir ama önden çekiş ne anladım ben o işten.

cvt yok daha ne istiyorsun
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liebermann 2 yıl
güzel araba ama buralara gelmez..
1-2 tane numunelik İstanbul'da görürsünüz, onu da haftasonu çıkarırlar , o kadar..
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maligezgin 2 yıl
çok tatlı
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boşnak17 2 yıl
Araçların kasa değişimlerinde 5-10 bg artışları hiç anlamıyorum.7 yılda motor teknolojisi bu kadar mı gelişiyor.
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senersongur 2 yıl
360ps civarı bir güç sanki daha mantıklı olurdu.
İlave olarak da bu aracın Hybrid 4x4 500ps bir versiyonu da olsa tadından yenmez.
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