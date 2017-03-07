Volkswagen CC'nin halefi Arteon resmen tanıtıldı

Volkswagen, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı kapsamında CC'nin yerini alması beklenen Arteon modelini tanıttı. Yeni araç şık dört kapılı bir aile otomobilinin geniş iç hacmi ve pratikliğini, bir spor otomobilin agresif görünümüyle birleştiriyor. 2018 Arteon, marka hiyerarşisinde Passat'ın üstünde konumlanarak mevcut CC'nin yerini alacak.

Bu yaz ABD de dahil olmak üzere birçok pazarda Volkswagen'in amiral gemisi modelini temsil edecek olan Arteon'un çarpıcı görünümü, şirketin 2015 yılında görücüye çıkardığı Sport Coupe Concept GTE otomobilini temel alıyor. Görünen o ki Volkswagen, konsept araç üzerinde asgari ölçüde değişiklik yaparak üretim aşamasına geçmeyi başarmış.

Arteon, VW Group'un Golf ve Audi TT'den yeni Atlas SUV'a kadar uzanan çeşitli modellerinde kullandığı MQB platformunda inşa edilecek. Otomobili satın almak isteyenler 148 beygirden 276 beygire kadar güç üretebilen üç TDI dizel ve üç TSI benzinli motor seçeneklerinden birini tercih edecekler. Ancak ABD'li alıcılar muhtemelen 188 beygir ve 276 beygir gücünde iki adet 2.0 litrelik turboşarjlı TSI motor seçeneğiyle sınırlı kalacak. Her iki motora da Volkswagen'in yedi vitesli, çift kavramalı DSG şanzımanının eşlik ettiğini ekleyelim.

Arteon'un iç kısmı, VW Dijital Kokpit gösterge paneli ve anlık bilgileri sürücünün göz hizasında görüntüleyen bir heads-up ekranla (şeffaf bilgi ekranı) donatılmış. Buna ek olarak Arteon sahipleri, dokunmatik ekrana temas etmeden, jest kontrolü ile çalışan 9.2 inçlik yeni Discover Pro bilgi-eğlence sistemine sahip olabilecekler.

Arteon, sürüş yardım teknolojisi konusundaki donanımıyla da dikkat çekiyor. Araç en son adaptif hız sabitleme sisteminin yanı sıra sürücünün bilincini yitirdiği ya da ciddi bir rahatsızlık geçirdiği durumlarda arabayı kontrol altına alacak yeni nesil Acil Durum Asistanı ile birlikte geliyor. Ayrıca aracın LED farları, ilerideki yolu daha etkili bir şekilde aydınlatmak için GPS kullanan öngörülü hüzme kontrolü özelliği sunuyor.

Volkswagen henüz Arteon'un fiyatını açıklamadı ancak yurt dışında 35.000 dolar başlangıç fiyatına sahip CC modeliyle benzer şekilde fiyatlandırılması bekleniyor.

http://www.businessinsider.com/volkswagen-arteon-2017-geneva-motor-show-2017-3