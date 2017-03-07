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Volkswagen CC'nin halefi Arteon resmen tanıtıldı

Alman otomotiv devi Volkswagen, CC'nin yerini alması beklenen 2018 Volkswagen Arteon modelini tanıttı. Passat'ın üzerinde konumlanacak yeni canavarın teknik özellikleri ve fotoğrafları haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Volkswagen, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı kapsamında CC'nin yerini alması beklenen Arteon modelini tanıttı. Yeni araç şık dört kapılı bir aile otomobilinin geniş iç hacmi ve pratikliğini, bir spor otomobilin agresif görünümüyle birleştiriyor. 2018 Arteon, marka hiyerarşisinde Passat'ın üstünde konumlanarak mevcut CC'nin yerini alacak.
Bu yaz ABD de dahil olmak üzere birçok pazarda Volkswagen'in amiral gemisi modelini temsil edecek olan Arteon'un çarpıcı görünümü, şirketin 2015 yılında görücüye çıkardığı Sport Coupe Concept GTE otomobilini temel alıyor. Görünen o ki Volkswagen, konsept araç üzerinde asgari ölçüde değişiklik yaparak üretim aşamasına geçmeyi başarmış.
Arteon, VW Group'un Golf ve Audi TT'den yeni Atlas SUV'a kadar uzanan çeşitli modellerinde kullandığı MQB platformunda inşa edilecek. Otomobili satın almak isteyenler 148 beygirden 276 beygire kadar güç üretebilen üç TDI dizel ve üç TSI benzinli motor seçeneklerinden birini tercih edecekler. Ancak ABD'li alıcılar muhtemelen 188 beygir ve 276 beygir gücünde iki adet 2.0 litrelik turboşarjlı TSI motor seçeneğiyle sınırlı kalacak. Her iki motora da Volkswagen'in yedi vitesli, çift kavramalı DSG şanzımanının eşlik ettiğini ekleyelim.
Arteon'un iç kısmı, VW Dijital Kokpit gösterge paneli ve anlık bilgileri sürücünün göz hizasında görüntüleyen bir heads-up ekranla (şeffaf bilgi ekranı) donatılmış. Buna ek olarak Arteon sahipleri, dokunmatik ekrana temas etmeden, jest kontrolü ile çalışan 9.2 inçlik yeni Discover Pro bilgi-eğlence sistemine sahip olabilecekler.
Arteon, sürüş yardım teknolojisi konusundaki donanımıyla da dikkat çekiyor. Araç en son adaptif hız sabitleme sisteminin yanı sıra sürücünün bilincini yitirdiği ya da ciddi bir rahatsızlık geçirdiği durumlarda arabayı kontrol altına alacak yeni nesil Acil Durum Asistanı ile birlikte geliyor. Ayrıca aracın LED farları, ilerideki yolu daha etkili bir şekilde aydınlatmak için GPS kullanan öngörülü hüzme kontrolü özelliği sunuyor.
Volkswagen henüz Arteon'un fiyatını açıklamadı ancak yurt dışında 35.000 dolar başlangıç fiyatına sahip CC modeliyle benzer şekilde fiyatlandırılması bekleniyor.

http://www.businessinsider.com/volkswagen-arteon-2017-geneva-motor-show-2017-3 Yorum Yaz
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basartenk 2 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

Almanlara inat EVET

Ahahahaha! Almanlara inat "evet" diyenler en çok Mercedes'e biniyor.
1 Yanıt Yanıtla +98
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Bloodin 2 yıl
Almamak için üç neden: D - S - G...
3 Yanıt Yanıtla +55
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emocicili 2 yıl Anjeliqué
Passat b7 den b8 e geçiştede stop lambası küçülmüştü cc arteona geçincede devamı niteliğinde küçültüldü yok mercedese benziyo yok ona benziyo.
Ona bakarsan yeni 7 seriside arka stopu a8'e benzetmiş.Şimdi BMW tasarım yapmayı mı bilmiyor?
LAF OLSUN DİYE YAZMAYALIM SAÇMALIYORSUNUZ LÜTFEN RİCA EDİYORUM.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Passat b7 den b8 e geçiştede stop lambası küçülmüştü cc arteona geçincede devamı niteliğinde küçültüldü yok mercedese benziyo yok ona benziyo.Ona bakarsa...
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1 Avatar
musa_unsal2005 2 yıl
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Artık tasarım işi bitti mi dünyada :)
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M.Parolo 2 yıl
Tipsiz bi araç olmuş bir bana mı öyle geldi acaba.2014 deki concepti daha hoştu.bu baya baya tipsiz geldi
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Moueson 2 yıl
Talisman o kadar çok beğenildiki vw de talismandan oldukça kopya çekmiş hayatımda vw kadar tembel bir marka görmedim bu arada asla satamaz o fiyatlara
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DH Misafiri 2 yıl
Atlas ve Arteon VW'nin marka olarak çehresini değiştirecek modellerdir. VW tasarım olarak çok ileriye gitti tasarımları premium markalara yaklaştı. Hatta Arteon'un tasarımı Audi, BMW, Mercedes modellerinden daha şık ve modern bile duruyor
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Nuvo' 2 yıl
insanlar ne bekliyordu acaba da ne buldular ? yorumlara bakiyorum komedi yok ona benzemis yok buna benzemis yok orasi neden boyle olmus yok burasi neden ayni olmus ? tasarimda sureklilik, cizgi bunlar hicmi onemli degil diyecegimde kime diyecegim ?
e begenmeyenlerde bu seferlik almasinlar bu aracida bir sonraki kasayi beklesinler belki icini ucak kokpiti disini deniz otobusu seklinde yaparlar
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AirSupport 2 yıl
Ben şahsen beğendim ama bari insan içinide değiştirir be kardeşim.
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Intermed 2 yıl
Çok güzel olmuş ama çok da pahalı olur
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Poyais 2 yıl

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Bu iki tasarımda ne gibi farklılıklar var bana söyler misiniz? Hadi diyelim dışında oynadın ettin gerçekten yeni bir model çıkardın da bu iç tasarım nedir? Passat yeni makyajında zaten iç dizaynda tıpa tıp olacak. Ekran ve direksiyon yeni golf le birlikte gelmişti. Passata da makyajla birlikte gelecek. Millette dünyanın parasını verip Passat içiyle birebir olan Arteon a binecek. İşte bunu sevmiyorum.
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Yılın Üyesi 2 yıl
Genel olarak tasarım güzel. Ama iç kısım daha farklı olmalıydı bence. Passat in içi ile aynı.
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Sirrüs 2 yıl
tr.motor1.com/...
Arteon Station Wagon harika gözüküyor.

Kusura bakmayın fotoğrafı bir türlü foruma koyamadım.
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