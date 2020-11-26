320 beygirlik Tiguan R'dan yeni detaylar geldi

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Geçtiğimiz aylarda ailenin diğer üyeleriyle birlikte örtüsü kaldırılan yeni Tiguan R, Almanya'da siparişe açıldı. Alman marka, performanslı SUV'un fiyatının yanı sıra bazı yeni detaylar ve fotoğraflar da paylaştı.

Şimdiye kadarki en güçlü Tiguan olarak karşımızda duran yeni Volkswagen Tiguan R'ın kaputu altında EA888 evo4 kodlu 2.0 litre turbo dört silindirli ünite yatıyor. 320 beygir güç ve 420 Nm tork üreten motor, 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi ve 7 ileri DSG ile kombine edilmiş.

Yeni 4Motion sistemi gücü ön ve arka akslar arasında dağıtmakla kalmayıp aynı zamanda sağ ve sol arka tekerlekler arasında da değişken biçimde dağıtabiliyor. Volkswagen bu yeni sistemin özellikle virajlarda SUV'un yol tutuş kabiliyetini ciddi anlamda yükselttiğinin altını çiziyor.

Söz konusu kombinasyonun üzerine bir de özel 'R' sürüş modu seçildiğinde yeni Volkswagen Tiguan R'ın sıfırdan 100 km/hıza çıkması sadece 4.9 saniye sürüyor. Aracın maksimum hızı ise 250 km/s olarak açıklandı.

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Markanın R departmanı tarafından geliştirilen yeni Tiguan R'da aktif şekilde kontrol edilebilen özel bir süspansiyon sistemi mevcut. Bu da performanslı SUV'un standart versiyonlara göre 10 mm daha yere yakın olmasını sağlamış. Bunun yanı sıra mavi kaliperlere ve daha büyük disklere sahip fren sistemi de mevcut.

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Standart olarak spor egzoz sistemi ve 20 inç jantlarla gelen yeni Tiguan R'da Akrapovic titanyum egzozlar ve 21 inç jantlar da ekstra ücret karşılığı tercih edilebiliyor. Bunun yanı sıra aerodinamik iyileştirmelere sahip tamponlar, mat krom ayna kapakları, parlak siyah arka difüzör de yeni Tiguan R'ı standart versiyonlardan ayıran detaylar arasında.

Yeni Tiguan R'ın iç mekanında ise entegre başlıklara sahip spor koltuklar, 'R' logoları, paslanmaz çelik pedallar, karbon gri detaylar, ambiyans aydınlatması, direksiyon arkası vites kulakçıkları ve tur zamanlayıcıya sahip dijital kokpit dikkat çekiyor.

Yeni Volkswagen Tiguan R'ın Almanya'daki satış fiyatları 56.703 euro'dan başlıyor. Ülkemize 1 ay önce giriş yapan makyajlı Tiguan'ın fiyatı ise 435 bin TL'den başlayıp R-Line versiyonuyla 775 bin TL'ye kadar tırmanıyor.

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