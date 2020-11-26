Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    320 beygirlik Tiguan R'dan yeni detaylar geldi

    Volkswagen geçtiğimiz aylarda standart versiyonla birlikte örtüsünü kaldırdığı yeni Tiguan R'ı Almanya'da siparişe açtı. Şirket, performanslı SUV'un detaylarını ve fiyatını paylaştı.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    377
    7
    13
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    320 beygirlik Tiguan R'dan yeni detaylar geldi
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz aylarda ailenin diğer üyeleriyle birlikte örtüsü kaldırılan yeni Tiguan R, Almanya'da siparişe açıldı. Alman marka, performanslı SUV'un fiyatının yanı sıra bazı yeni detaylar ve fotoğraflar da paylaştı.

    Şimdiye kadarki en güçlü Tiguan olarak karşımızda duran yeni Volkswagen Tiguan R'ın kaputu altında EA888 evo4 kodlu 2.0 litre turbo dört silindirli ünite yatıyor. 320 beygir güç ve 420 Nm tork üreten motor, 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi ve 7 ileri DSG ile kombine edilmiş.

    Yeni 4Motion sistemi gücü ön ve arka akslar arasında dağıtmakla kalmayıp aynı zamanda sağ ve sol arka tekerlekler arasında da değişken biçimde dağıtabiliyor. Volkswagen bu yeni sistemin özellikle virajlarda SUV'un yol tutuş kabiliyetini ciddi anlamda yükselttiğinin altını çiziyor.

    Söz konusu kombinasyonun üzerine bir de özel 'R' sürüş modu seçildiğinde yeni Volkswagen Tiguan R'ın sıfırdan 100 km/hıza çıkması sadece 4.9 saniye sürüyor. Aracın maksimum hızı ise 250 km/s olarak açıklandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nissan, Navara temelli SUV modeli X-Terra'yı tanıttı

    320 beygirlik Tiguan R'dan yeni detaylar geldi
    Tam Boyutta Gör

    Markanın R departmanı tarafından geliştirilen yeni Tiguan R'da aktif şekilde kontrol edilebilen özel bir süspansiyon sistemi mevcut. Bu da performanslı SUV'un standart versiyonlara göre 10 mm daha yere yakın olmasını sağlamış. Bunun yanı sıra mavi kaliperlere ve daha büyük disklere sahip fren sistemi de mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Nissan, Navara temelli SUV modeli X-Terra'yı tanıttı"

    Standart olarak spor egzoz sistemi ve 20 inç jantlarla gelen yeni Tiguan R'da Akrapovic titanyum egzozlar ve 21 inç jantlar da ekstra ücret karşılığı tercih edilebiliyor. Bunun yanı sıra aerodinamik iyileştirmelere sahip tamponlar, mat krom ayna kapakları, parlak siyah arka difüzör de yeni Tiguan R'ı standart versiyonlardan ayıran detaylar arasında.

    Yeni Tiguan R'ın iç mekanında ise entegre başlıklara sahip spor koltuklar, 'R' logoları, paslanmaz çelik pedallar, karbon gri detaylar, ambiyans aydınlatması, direksiyon arkası vites kulakçıkları ve tur zamanlayıcıya sahip dijital kokpit dikkat çekiyor.

    Yeni Volkswagen Tiguan R'ın Almanya'daki satış fiyatları 56.703 euro'dan başlıyor. Ülkemize 1 ay önce giriş yapan makyajlı Tiguan'ın fiyatı ise 435 bin TL'den başlayıp R-Line versiyonuyla 775 bin TL'ye kadar tırmanıyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Avrupa otomotiv pazarı yüzde 26,6 daraldı; Türkiye satışlarda 6. sırada
    25 dk.
    KYMCO motosiklet modelleri lansman fiyatlarıyla satışta
    6 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    pbmax (toecamber toecamber) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    I like dreams..
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yani suvlar jeep fiyatına , jeepler spor araba fiyatına çıktı güzel ülkemde. Biz daha bu araçların ikinci elinin 10 yıl önceki modelini bile alamıyoruz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    canlee89 (Can Can) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye’de olsa en az 1.5 milyon
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    haberelectro 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aşırı gereksiz
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CapriceClassic 51 dk. ( Mesaj Silindi ) haberelectro
    Neden, bi mercedes olmadığı için mi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CapriceClassic 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel olmuş. Ama 1.4-1.5 l bile artık çok zor iken 2.0 t motorlu bir araç rüyamızda bile haram bize...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    PİYADE KIDEMLİ ALBAY (Berk Bey) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şaka makinesi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cocainbar (Cocain bar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    benim 2 bacanak binse zaten yere 10mm kafadan yaklasir araç
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İç tasarımda diğer rakiplerinde böyle baklava desenli koltuk olur, kırmızı dikişli, şu bu olur, Tiguanın normal versiyonunda en üst paket bile manuel koltuklu, orta ekranı da Honda ile Toyotayı andırıyor sanki. Demode duruyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    2jz1993 (Eren Acar) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel olmuş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MrKattchup 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Olsa da binsek tadında bir araba olmuş, ekrana ekmek bandım.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    pbmax (toecamber toecamber) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    I like dreams..
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    EddyCue +197 jack_sparrow_82 +156 Skywalkerx +153 khytr89 +103 VS18 +76 JourneyToTheWest +73 th9 +65 Xtrud +64 ti7800 +64 vedkum +63
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 12 Angry Men 50. kez +307 2 Jeopol ilk kez +199 3 kojiro ilk kez +187
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    7 Kişi Okuyor (4 Üye, 3 Misafir) 4 Masaüstü 3 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    377 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 2021 tiguan r ve
    3 etiket daha SUV Volkswagen Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası250,1b
    Twitter Profili93,6b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı308b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 57 sn. Epic Games indirimleri başladı: %80'e varan indirimler 25 dk. Avrupa otomotiv pazarı yüzde 26,6 daraldı; Türkiye satışlarda 6. sırada 55 dk. New York Times, 21. yüzyılın en iyi 25 oyuncusunu seçti 1 sa. Spider-Man 2'deki Doctor Octopus, Tom Holland'ın başrolü olduğu Spider-Man 3'te yer alabilir 2 sa. Marvel's Avengers geliştirme maliyetini bile kazanamamış; şirket hâlâ kâra geçmeyi bekliyor 3 sa. AirPods 3 gecikirse satışlar beklentilerin altında kalacak 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN 320 beygirlik Tiguan R'dan yeni detaylar geldi Sonraki GeForce RTX 3060 Ti benchmark skorları gelmeye başladı 4 sa. Xbox başkanı, geliştiricilerin Xbox Game Pass'ten nasıl para kazandığını açıkladı 4 sa. Bu bilgisayar çok güçlü | Acer Predator Triton 500 incelemesi 5 sa. Netflix'e şimdi de Top 50 özelliği geliyor 5 sa. KFC, Çin’in Şangay kentinde otonom araçlar içinde tavuk ürünleri satmaya başladı 6 sa. Ubisoft oyunlarında %80'e varan indirimler başladı 6 sa. Amazon’da Black Friday indirimine giren dizüstü bilgisayarlar ve PC ekipmanları 6 sa. KYMCO motosiklet modelleri lansman fiyatlarıyla satışta 7 sa. Amazon’da Black Friday indirimine giren telefon ve telefon aksesuarları 7 sa. 9500’den fazla Tesla Model X ve Y’de üretim hatası tespit edildi 8 sa. Dünyanın ilk 165Hz tazeleme hızına sahip dizüstü modeli tanıtıldı 9 sa. Fujifilm GFX100, yeni yazılım güncellemesiyle 400MP fotoğraflar çeken bir kamera oldu 10 sa. BluTV için kafa karıştıran pazar payı iddiası 17 sa. Hızlı tempolu Flip Shapes, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 18 sa. Küçük boyutlu yüksek hızlı şarj adaptörü: Mcdodo GaN 65W 18 sa. Off-road araç sürme mobil oyunu MudRunner'a yeni bir DLC eklendi 18 sa. Marvel için şu anda filmler değil, diziler ön planda 19 sa. Yeni Metro oyunu yolda; ayrıca Metro Exodus, PS5 ve Xbox Series'e geliyor 20 sa. Elon Musk, Starship testine yönelik bir tahminde bulundu: “Sağlam bir iniş için %30 şansımız var” 20 sa. Turtle Beach Stealth 600 ve 700 kulaklıklar yenilendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Red Dead Online Bağımsız Versiyonu Duyuruldu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Toyota Yaris Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    DonanımHaber
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Hyundai, İzmit'te üreteceği yeni SUV modelin adını açıkladı
    DonanımHaber
    Five Nights At Freddy's Filminin Çekimleri İlkbaharda Başlayacak
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız