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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nissan, Navara temelli SUV modeli X-Terra'yı tanıttı

    Ortadoğu pazarı için hazırlanan 2021 Nissan X-Terra'nın altyapısı Navara ile aynı. Gövdesi ise diğer pazarlarda satılan Terra'nın makyajlı hali diyebiliriz. İşte yeni X-Terra'nın detayları:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Nissan, Navara temelli SUV modeli X-Terra'yı tanıttı
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    Xterra ismi uzun bir aradan sonra 'X-Terra' olarak geri döndü. Ancak Ortadoğu pazarı için tanıtılan yeni Nissan X-Terra, F-Alpha platformu üzerine yükselen adaşının aksine Nissan Navara'nın platformunu kullanıyor.

    Yeni Nissan X-Terra'nın tasarımını diğer pazarlarda Terra'nın makyajlı hali olarak yorumlamak mümkün. Aracın genel şekli korunsa da iç ve dış tasarımda ciddi güncellemeler yapılmış. Patrol modelini anımsatan yeni V-Motion panjur, C şekilli LED gündüz farlarına sahip yeni farlar ve tampon tasarımı bu alanda karşımıza çıkan farklı detaylar arasında.

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    Ayrıca Bkz. "2021 Honda City Hatchback tanıtıldı"

    2021 Nissan X-Terra'nın iç mekanında ise yüksek sürüş konforu vadeden 'Zero Gravity' isimli birinci ve ikinci sıra koltukların yanı sıra istenmeyen sesleri dışarıda tutmak için tasarlanmış camlar dikkat çekiyor. Yenilenen konsolda 9 inç boyutunda bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Bunun dışında ikinci ve üçüncü sıra koltuklardaki yolcular için HDMI girişine sahip 11 inçlik bir açılır-kapanır ekran daha mevcut.

    Nissan, Navara temelli SUV modeli X-Terra'yı tanıttı
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    İkinci ve üçüncü sıra koltuklardaki yolcuların da kendi klima kontrollerine, USB-C ve USB-C soketlerine sahip olduğu 2021 Nissan X-Terra'da şeritten ayrılma uyarısı, kör nokta uyarı sistemi, akıllı ön çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, akıllı acil durum freni ve sürücü dikkat ikazı gibi gelişmiş sürüş asistan teknolojileri sunuluyor.

    Ortadoğu'da satılacak 2021 Nissan X-Terra'da 165 beygir güç ve 241 Nm tork üreten 2.5 litre dört silindirli benzinli ünite ve 7 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu bulunuyor. 2WD konfigürasyonuyla da sunulan SUV'un en üst paketi olan Platinum ise yalnızca dört tekerlekten çekişli olarak alınabiliyor. 4WD versiyonlarda limitli kaydırmalı diferansiyel, elektronik arka diferansiyel kilidi, yokuş kalkış ve iniş desteği gibi özellikler mevcut.



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    7 saat önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    5 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
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