32GB kapasiteli iPhone 6 ve iPad Air 2 modellerinin Çin'de satışa çıktığı iddia ediliyor





Apple'ın bu yıl iOS cihazlarında 32GB kapasite seçeneğini kaldırarak yüksek depolama isteyenleri doğrudan 64GB kapasiteli versiyonlara yönlendirmesi büyük tepkilere neden olmuştu. 16GB kapasite seçeneği dururken neden 32GB seçeneğinin kaldırıldığı tartışmaları devam ederken Çin'den ilginç bir bilgi geldi.





Apple'ın aslında ilk etapta 32GB kapasite seçeneğine yer vermek istediği ancak sonradan vazgeçtiği belirtiliyor. Bu gel git döneminde de belirli sayıda demo olarak 32GB kapasiteli iPhone 6 serisi ve iPad Air 2 modelleri üretildi. Bu parti Çin'de belirli perakende mağazalarından temin edilebiliyor.





Hatta 32GB kapasiteli bir iPhone 6 Plus modeli eBay üzerinden satışa sunulmuş durumda ve ekran görüntüleri de paylaşılmış. Modelin 31.5GB kapasitesi mevcutken kullanılabilir alan ise 22.9GB boyutunda.





Bu bilginin ve satılan modellerin ne kadar gerçeğe yakın olduğu bilinmiyor. Ancak eğer doğru ise 32GB kapasiteli iPhone 6/6 Plus ve iPad Air 2 modelleri koleksiyon ürünü olarak kalabilir.

http://www.phonearena.com/news/32GB-iPhone-6-iPhone-6-Plus-and-iPad-Air-2-allegedly-spotted-in-certain-Chinese-stores_id62191