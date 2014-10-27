32GB kapasiteli iPhone 6 ve iPad Air 2 modellerinin Çin'de satışa çıktığı iddia ediliyor

Haber Editörü
Apple'ın bu yıl iOS cihazlarında 32GB kapasite seçeneğini kaldırarak yüksek depolama isteyenleri doğrudan 64GB kapasiteli versiyonlara yönlendirmesi büyük tepkilere neden olmuştu. 16GB kapasite seçeneği dururken neden 32GB seçeneğinin kaldırıldığı tartışmaları devam ederken Çin'den ilginç bir bilgi geldi.
Apple'ın aslında ilk etapta 32GB kapasite seçeneğine yer vermek istediği ancak sonradan vazgeçtiği belirtiliyor. Bu gel git döneminde de belirli sayıda demo olarak 32GB kapasiteli iPhone 6 serisi ve iPad Air 2 modelleri üretildi. Bu parti Çin'de belirli perakende mağazalarından temin edilebiliyor.
Hatta 32GB kapasiteli bir iPhone 6 Plus modeli eBay üzerinden satışa sunulmuş durumda ve ekran görüntüleri de paylaşılmış. Modelin 31.5GB kapasitesi mevcutken kullanılabilir alan ise 22.9GB boyutunda.
Bu bilginin ve satılan modellerin ne kadar gerçeğe yakın olduğu bilinmiyor. Ancak eğer doğru ise 32GB kapasiteli iPhone 6/6 Plus ve iPad Air 2 modelleri koleksiyon ürünü olarak kalabilir.
Kaynak:http://www.phonearena.com/news/32GB-iPhone-6-iPhone-6-Plus-and-iPad-Air-2-allegedly-spotted-in-certain-Chinese-stores_id62191
http://www.phonearena.com/news/32GB-iPhone-6-iPhone-6-Plus-and-iPad-Air-2-allegedly-spotted-in-certain-Chinese-stores_id62191 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Doğrudur olabilir. Çünkü kapasitenin 31.5 gb gözükmesi için telefon kapasitesinin 37-38 gb gibi olması lazım. Tabii bilindiği üzere öyle bir iphone kapasitesi yok.
Ekrem 71 den ne bekliyodunuz ki :D
32 çok ideal, 64'ün ne kadarını kullanacağız belli değil.
Hayır bu yanlış düşünçe :) iPhone'lar arasında kapasiteler arası fiyat farkı 300 lira olur. Yani yine 16-32-64 olarak çıksaydı 32'yi 2650'ye alacaktınız. 32-64 arasında fiyat farkı 300 lira daha olacaktı. Yani 16-64 gb arasındaki fiyat farkı 600 lira olacaktı daha önceden yaptıkları gibi. Apple 32'yi aradan kaldırarak kapasiteler arasındaki fiyat farkını yine aynı tuttu kapasite çoğalmasına rağmen. Yani 32 gb alacağınız fiyata 64 almış oldunuz. Kesinlikle sizin işinize yarayan bir olay bu. 32 gb fiyatına 64 aşmış oldunuz. Ama 16'yı kaldırıp 32'yi başlangıç kapasitesi yapsaydılar. O zaman 32'yi 2350 liraya almış olacaktınız. 64 gb fiyat olarak 32gb'ın yerini almış durumda. Bir kaç yıl içinde apple 16'yı kaldırıp başlangıç kapasitesini 32 yapar diye düşünüyorum. Yinede apple bu sağı solu belli olmaz. 16 gb yeterli olduğunu düşünüp alan çok fazla kişi var. Bu yüzden 16'yı kaldırmayabilirler. Satış stratejisini düşündüğümüzde en fazla satışı yapan kapasitesi kaldırmak saçma olabilir zaten. Bende her zaman 32 alırım ve 64'e hiç bir zaman ihtiyaç duymadım, 32 alanların çoğuda böyle düşünüyor zaten. Bu yüzden 64 gb en az satan model. 32 gb bence alınabilecek en uygunu. Ama 32 fiyatına 64 almayada kimse hayır demez.
Aynen doğru, haklisiniz