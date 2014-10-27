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32GB kapasiteli iPhone 6 ve iPad Air 2 modellerinin Çin'de satışa çıktığı iddia ediliyor

4 yıl
890
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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32GB kapasiteli iPhone 6 ve iPad Air 2 modellerinin Çin'de satışa çıktığı iddia ediliyor

Apple'ın bu yıl iOS cihazlarında 32GB kapasite seçeneğini kaldırarak yüksek depolama isteyenleri doğrudan 64GB kapasiteli versiyonlara yönlendirmesi büyük tepkilere neden olmuştu. 16GB kapasite seçeneği dururken neden 32GB seçeneğinin kaldırıldığı tartışmaları devam ederken Çin'den ilginç bir bilgi geldi. 

Apple'ın aslında ilk etapta 32GB kapasite seçeneğine yer vermek istediği ancak sonradan vazgeçtiği belirtiliyor. Bu gel git döneminde de belirli sayıda demo olarak 32GB kapasiteli iPhone 6 serisi ve iPad Air 2 modelleri üretildi. Bu parti Çin'de belirli perakende mağazalarından temin edilebiliyor. 

Hatta 32GB kapasiteli bir iPhone 6 Plus modeli eBay üzerinden satışa sunulmuş durumda ve ekran görüntüleri de paylaşılmış. Modelin 31.5GB kapasitesi mevcutken kullanılabilir alan ise 22.9GB boyutunda. 

Bu bilginin ve satılan modellerin ne kadar gerçeğe yakın olduğu bilinmiyor. Ancak eğer doğru ise 32GB kapasiteli iPhone 6/6 Plus ve iPad Air 2 modelleri koleksiyon ürünü olarak kalabilir.  


Kaynak:http://www.phonearena.com/news/32GB-iPhone-6-iPhone-6-Plus-and-iPad-Air-2-allegedly-spotted-in-certain-Chinese-stores_id62191
http://www.phonearena.com/news/32GB-iPhone-6-iPhone-6-Plus-and-iPad-Air-2-allegedly-spotted-in-certain-Chinese-stores_id62191 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zummet 4 yıl
Bunlar demo yazılımdan dolayı öyle. Daha dün akasya apple store daki iphone 6 lara baktım, onlar da 32 gb gözüküyor. Görevliye sorduğumda demo yazılımdan dolayı, normalde 16 lık cihazlar, biz de anlamadık demişti. İsteyen gidip bakabilir, akasya daki tüm iphone 6 lar 32 gözüküyor.
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ahmckr 4 yıl Zummet
Çağrı

Bunlar demo yazılımdan dolayı öyle. Daha dün akasya apple store daki iphone 6 lara baktım, onlar da 32 gb gözüküyor. Görevliye sorduğumda demo yazılımdan dolayı, normalde 16 lık cihazlar, biz de anlamadık demişti. İsteyen gidip bakabilir, akasya daki tüm iphone 6 lar 32 gözüküyor.

Doğrudur olabilir. Çünkü kapasitenin 31.5 gb gözükmesi için telefon kapasitesinin 37-38 gb gibi olması lazım. Tabii bilindiği üzere öyle bir iphone kapasitesi yok.
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TheMuyu 4 yıl
32 likleri kaldıracağına 16 larin kalkması lazımdı
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Desidero1 4 yıl
O cihazlar 64 gb aslında . stantlar için yapılmış. Sanırım sistem için anında geri dönüş vb.
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sawasaz 4 yıl
bu fake arkadaslar 0.5 gb ios isletim sistemi olmaz ki kapasite 27 kullanilabilir 22.9 yazsaydi belki ama bu fake👍
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GenkaNuan 4 yıl sawasaz
sawasaz
bu fake arkadaslar 0.5 gb ios isletim sistemi olmaz ki kapasite 27 kullanilabilir 22.9 yazsaydi belki ama bu fake👍

Ekrem 71 den ne bekliyodunuz ki :D
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a.f.y. 4 yıl
yalnız 16 gb lık 6 ve 6+ lar bence yanlış tercih. alınması en sakıncalı telefon bunlar. işletim sisteminin boyutu, yeni nesil gelecek uygulamaların çözünürlüğe oranla artacağı gb değerleri ve gelecek güncellemelerde hesap edilince 16 gb modeller kesinlikle kaçılması gereken modeller.
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ø 4 yıl
Ah ulan Apple, bizi sıkıştırdın 16 yetmez diye gittik 64 aldık.

32 çok ideal, 64'ün ne kadarını kullanacağız belli değil.
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ahmckr 4 yıl ø
ø

Ah ulan Apple, bizi sıkıştırdın 16 yetmez diye gittik 64 aldık.

32 çok ideal, 64'ün ne kadarını kullanacağız belli değil.

Hayır bu yanlış düşünçe :) iPhone'lar arasında kapasiteler arası fiyat farkı 300 lira olur. Yani yine 16-32-64 olarak çıksaydı 32'yi 2650'ye alacaktınız. 32-64 arasında fiyat farkı 300 lira daha olacaktı. Yani 16-64 gb arasındaki fiyat farkı 600 lira olacaktı daha önceden yaptıkları gibi. Apple 32'yi aradan kaldırarak kapasiteler arasındaki fiyat farkını yine aynı tuttu kapasite çoğalmasına rağmen. Yani 32 gb alacağınız fiyata 64 almış oldunuz. Kesinlikle sizin işinize yarayan bir olay bu. 32 gb fiyatına 64 aşmış oldunuz. Ama 16'yı kaldırıp 32'yi başlangıç kapasitesi yapsaydılar. O zaman 32'yi 2350 liraya almış olacaktınız. 64 gb fiyat olarak 32gb'ın yerini almış durumda. Bir kaç yıl içinde apple 16'yı kaldırıp başlangıç kapasitesini 32 yapar diye düşünüyorum. Yinede apple bu sağı solu belli olmaz. 16 gb yeterli olduğunu düşünüp alan çok fazla kişi var. Bu yüzden 16'yı kaldırmayabilirler. Satış stratejisini düşündüğümüzde en fazla satışı yapan kapasitesi kaldırmak saçma olabilir zaten. Bende her zaman 32 alırım ve 64'e hiç bir zaman ihtiyaç duymadım, 32 alanların çoğuda böyle düşünüyor zaten. Bu yüzden 64 gb en az satan model. 32 gb bence alınabilecek en uygunu. Ama 32 fiyatına 64 almayada kimse hayır demez.
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deagle100 4 yıl
32 gb'larda kullanılabilir alan 31.5 olmaz. Yani resim fake.
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ahmckr 4 yıl deagle100
deagle100
32 gb'larda kullanılabilir alan 31.5 olmaz. Yani resim fake.

Aynen doğru, haklisiniz
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cabriolet1981 4 yıl
Kapatmak lazım bir tane. İlerde iyi para yapar. Bugün takoz dediiğimiz Ericsson a1018'ler 30bin-50bin liraya satılıyor.
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ALBAY 4 yıl
Çin ise çakma da olabilir.
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