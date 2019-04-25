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Samsung Galaxy A70 modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung’un geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy A70 modeli bugün itibariyle ülkemize giriş yaptı. 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelen cihazın fiyatı da öğrenildi. Detaylar haberimizde.
3 hf.
9,7b
1
25
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy A70 modelinin Türkiye fiyatı belli oldu
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Samsung’un hızla büyüyen A serisine geçtiğimiz ay Galaxy A70 modeli de dahil olmuştu. Bugün itibariyle Samsung, Galaxy A70’i ülkemiz pazarına sunmaya başlıyor.

Galaxy A70 Türkiye fiyatı

Samsung Galaxy A70 ülkemize 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği ile geliyor. Cihazın Prizma Siyah, Prizma Beyaz ve Prizma Mercan isimli üç farklı rengi raflardaki yerini alacak. Firma tarafından Galaxy A70’in açıklanan fiyat etiketi ise 3399 TL.

Samsung Galaxy A70 modelinin Türkiye fiyatı belli oldu
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Galaxy A70 özellikleri 

Orta-üst sınıfa yerleşen Galaxy A70, 6.7 inç 2400x1080 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile geliyor. Samsung tarafından Infinity-U olarak isimlendirilen su damlası çentik tasarımının benimsendiği cihaz, gücünü Snapdragon 675 yonga setinden alıyor. 164.3 x 76.7 x 7.9 mm boyutlarında ve 183 gram ağırlığında olan Galaxy A70'in batarya kapasitesi 4500 mAh.

Kamera kısmına bakıldığında 32 MP ana kameraya eşlik eden 8 MP ultra geniş açı sensör ve 5 MP derinlik algılama sensörü yer alıyor. Ön tarafı çevirdiğimizde ise yine 32 MP çözünürlüğünde kamera mevcut. 25W hızlı şarj desteği de bulunan telefonun belki de en önemli özelliği ekrandan parmak izi okuma desteğiyle gelmesi.

Ayrıca Bkz. "Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme"

Sonuç olarak orta sınıfa ekrandan parmak izi okuma desteği sunan Galaxy A70 bugün itibariyle ülkemiz pazarında yerini almış oldu. Yakında çeşitli teknoloji mağazaları ve sitelerinde boy göstermeye başlayacaktır.


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hasanctn33 3 hf. en beğenilen
Hey masallah orta sinif tel 3400. Mustehak, daha da artar insallah
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Askaparta 3 hf.
675'e bu fiyat fazla.
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Anonim1995 3 hf.
Samsungun şirkett mottosu:Her güne 1 telefon
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2 Avatar Avatar
LanManiaX 3 hf.
Samsun Huawei'yi kendine rakip görmeye başladı sonunda A10-A20-A30-A50-A70 hepsi Huawei'nin yükselişini geriletmek için sürüldü piyasaya.
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***Hunter*** 3 hf.
galaxy a70 Türkiye de ne zaman satışa çıkacak acaba 26 nisan değil miydi teknosa vatan media markt ta yok hala stokta
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khaos 3 hf.
Samsung adam olmayacak hâlâ piyasayı okumayı beceremiyorlar ne Türkiye de nede globalde
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dostum kertenkele 3 hf.
İsterse ters takla atabilsin 2000 tl den fazla vermem bir telefona artık.
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RaptorFX 3 hf.
A50 2300e
A70 2800e iner. Yıl sonu A50 2000, A70 2500 olur. O da dolar hoplamaya devam etmezse. 3400e bunu almak akıl işi değil.
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Bloodin 3 hf.
Snapdragon 845'li LG G7 ThinQ gibi bir canavar var la daha ucuza... Dalga geçiyorlar resmen, A9'da da aynısını yaptılar, 4 kamerasının dördü de kör olan o ucubeyi millete 4000 küsürden sattılar, ne düzgün fotoğraf çekiyor, ne düzgün performans veriyor. Samsung'un S ve Note serisi hariç düz çöptür, yeni M ve A serisinde düzelir dedim ama düzelmedi...
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napolyon94 3 hf.
430 euro/3300 tl istenen cihazda OİS yok. Geciniz.
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Led Zeppelin 3 hf.
a40 ı getiremediler bi.
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bYUğur 3 hf.
Bu fiyata alınabilecek bir çok amiral gemisi mevcut, örneğin S8 tercih edilebilir ! Ayrıca SD 675 için cidden fiyatı yüksek yaw
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Anonim1995 3 hf.
Samsungun şirkett mottosu:Her güne 1 telefon
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