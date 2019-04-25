Samsung Galaxy A70 modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Galaxy A70 Türkiye fiyatı
Samsung Galaxy A70 ülkemize 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği ile geliyor. Cihazın Prizma Siyah, Prizma Beyaz ve Prizma Mercan isimli üç farklı rengi raflardaki yerini alacak. Firma tarafından Galaxy A70’in açıklanan fiyat etiketi ise 3399 TL.
Galaxy A70 özellikleri
Kamera kısmına bakıldığında 32 MP ana kameraya eşlik eden 8 MP ultra geniş açı sensör ve 5 MP derinlik algılama sensörü yer alıyor. Ön tarafı çevirdiğimizde ise yine 32 MP çözünürlüğünde kamera mevcut. 25W hızlı şarj desteği de bulunan telefonun belki de en önemli özelliği ekrandan parmak izi okuma desteğiyle gelmesi.Ayrıca Bkz. "Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme"
Sonuç olarak orta sınıfa ekrandan parmak izi okuma desteği sunan Galaxy A70 bugün itibariyle ülkemiz pazarında yerini almış oldu. Yakında çeşitli teknoloji mağazaları ve sitelerinde boy göstermeye başlayacaktır.
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A70 2800e iner. Yıl sonu A50 2000, A70 2500 olur. O da dolar hoplamaya devam etmezse. 3400e bunu almak akıl işi değil.
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