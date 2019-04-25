Samsung Galaxy A70 modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung’un hızla büyüyen A serisine geçtiğimiz ay Galaxy A70 modeli de dahil olmuştu. Bugün itibariyle Samsung, Galaxy A70’i ülkemiz pazarına sunmaya başlıyor.

Galaxy A70 Türkiye fiyatı

Samsung Galaxy A70 ülkemize 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği ile geliyor. Cihazın Prizma Siyah, Prizma Beyaz ve Prizma Mercan isimli üç farklı rengi raflardaki yerini alacak. Firma tarafından Galaxy A70’in açıklanan fiyat etiketi ise 3399 TL.

Galaxy A70 özellikleri

Orta-üst sınıfa yerleşen Galaxy A70, 6.7 inç 2400x1080 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile geliyor. Samsung tarafından Infinity-U olarak isimlendirilen su damlası çentik tasarımının benimsendiği cihaz, gücünü Snapdragon 675 yonga setinden alıyor. 164.3 x 76.7 x 7.9 mm boyutlarında ve 183 gram ağırlığında olan Galaxy A70'in batarya kapasitesi 4500 mAh.

Kamera kısmına bakıldığında 32 MP ana kameraya eşlik eden 8 MP ultra geniş açı sensör ve 5 MP derinlik algılama sensörü yer alıyor. Ön tarafı çevirdiğimizde ise yine 32 MP çözünürlüğünde kamera mevcut. 25W hızlı şarj desteği de bulunan telefonun belki de en önemli özelliği ekrandan parmak izi okuma desteğiyle gelmesi.

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Sonuç olarak orta sınıfa ekrandan parmak izi okuma desteği sunan Galaxy A70 bugün itibariyle ülkemiz pazarında yerini almış oldu. Yakında çeşitli teknoloji mağazaları ve sitelerinde boy göstermeye başlayacaktır.