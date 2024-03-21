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    Anlık Bildirim

    Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 34 ülke, nükleer enerjide iş birliğini artırmayı taahhüt etti

    Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 34 ülke, mevcut nükleer reaktörlerin ömrünün uzatılması, yenilerinin inşası ve küçük modüler reaktörlerin kurulması konusunda birlikte çalışmayı taahhüt etti.
    34 ülke, nükleer enerjide iş birliğini artırmayı taahhüt etti Tam Boyutta Gör
    Aralarında ABD, Çin, Fransa, Britanya ve Türkiye'nin de bulunduğu 34 ülke, mevcut nükleer reaktörlerin ömrünün uzatılması, yatırımları finanse edecek koşulların sağlanması, yeni nükleer enerji santrallerinin inşası ve küçük modüler reaktörlerin kurulması konusunda birlikte çalışmayı taahhüt etti.

    Brüksel'de, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen ilk Nükleer Enerji Zirvesi'nin sonunda Nükleer Enerji Ortak Bildirisi yayımlandı.

    Nükleer enerji santralleri işleten, kuran veya nükleer enerji seçeneğini araştıran ülkelerin liderleri ile UAEA'nın ilk Nükleer Enerji Zirvesi için Brüksel'de bir araya geldiğine işaret edilen bildiride, liderlerin, enerji ve sanayi sektörlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmayı, enerji güvenliğini sağlamayı, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi teyit ettiği ifade edildi.

    Bildiride, özellikle sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla sivil nükleer kapasite geliştirmeyi tercih eden ülkelerle iş birliğinin artırılacağına dikkati çekerek, 21'inci yüzyıl ortalarına kadar net sıfıra ulaşmak amacıyla gelecek yıllarda enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan ayrılışta kararlı ve bilime uygun biçimde eylemlerin hızlandırılacağı kaydedildi.

    "Nükleer enerji, güvenilir sıfır emisyonlu bir kaynaktır"

    "Nükleer enerji, güvenilir sıfır emisyonlu bir elektrik üretim kaynağıdır." ifadesine yer verilen bildiride, nükleerin, temiz enerji sistemlerinin dayanıklı ve sürdürülebilir olmasını sağladığına işaret edildi.

    Bildiride, mevcut nükleer reaktörlerin ömrünün uzatılması, nükleer yatırımları rekabetçi bir şekilde finanse edecek koşulların sağlanması, yeni nükleer enerji santrallerinin inşası ve küçük modüler reaktörler de dahil olmak üzere gelişmiş reaktörlerin konuşlandırılması gibi önlemler alınarak nükleer enerjinin potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için birlikte çalışılacağı taahhüdünde bulunuldu. Nükleer atıkların güvenli ve sürdürülebilir biçimde yönetimi konusunda da kararlı olduğu belirtildi.

    İkinci Nükleer Zirve hazırlığı

    Bildiride, uygun zamanda başka bir üye ülke ile Nükleer Enerji Zirvesi düzenlemesinin desteklendiği kaydedildi.

    Fosil yakıt kullanımını azaltmak, enerji güvenliğini artırmak ve temiz enerjiye geçişi hızlandırmakta nükleer enerjinin rolüne dikkati çekmek için düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi, sadece bu alana odaklanan bugüne kadarki en üst düzey toplantı olma özelliğini taşıyor.

    30'dan fazla ülkenin temsil edildiği zirveye, çok sayıda lider ve bakan ile düşünce kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve enerji uzmanları katıldı. Türkiye'yi zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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