Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 34 ülke, nükleer enerjide iş birliğini artırmayı taahhüt etti

Tam Boyutta Gör Aralarında ABD, Çin, Fransa, Britanya ve Türkiye'nin de bulunduğu 34 ülke, mevcut nükleer reaktörlerin ömrünün uzatılması, yatırımları finanse edecek koşulların sağlanması, yeni nükleer enerji santrallerinin inşası ve küçük modüler reaktörlerin kurulması konusunda birlikte çalışmayı taahhüt etti.

Brüksel'de, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen ilk Nükleer Enerji Zirvesi'nin sonunda Nükleer Enerji Ortak Bildirisi yayımlandı.

Nükleer enerji santralleri işleten, kuran veya nükleer enerji seçeneğini araştıran ülkelerin liderleri ile UAEA'nın ilk Nükleer Enerji Zirvesi için Brüksel'de bir araya geldiğine işaret edilen bildiride, liderlerin, enerji ve sanayi sektörlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmayı, enerji güvenliğini sağlamayı, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi teyit ettiği ifade edildi.

Bildiride, özellikle sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla sivil nükleer kapasite geliştirmeyi tercih eden ülkelerle iş birliğinin artırılacağına dikkati çekerek, 21'inci yüzyıl ortalarına kadar net sıfıra ulaşmak amacıyla gelecek yıllarda enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan ayrılışta kararlı ve bilime uygun biçimde eylemlerin hızlandırılacağı kaydedildi.

"Nükleer enerji, güvenilir sıfır emisyonlu bir kaynaktır"

"Nükleer enerji, güvenilir sıfır emisyonlu bir elektrik üretim kaynağıdır." ifadesine yer verilen bildiride, nükleerin, temiz enerji sistemlerinin dayanıklı ve sürdürülebilir olmasını sağladığına işaret edildi.

Bildiride, mevcut nükleer reaktörlerin ömrünün uzatılması, nükleer yatırımları rekabetçi bir şekilde finanse edecek koşulların sağlanması, yeni nükleer enerji santrallerinin inşası ve küçük modüler reaktörler de dahil olmak üzere gelişmiş reaktörlerin konuşlandırılması gibi önlemler alınarak nükleer enerjinin potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için birlikte çalışılacağı taahhüdünde bulunuldu. Nükleer atıkların güvenli ve sürdürülebilir biçimde yönetimi konusunda da kararlı olduğu belirtildi.

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İkinci Nükleer Zirve hazırlığı

Bildiride, uygun zamanda başka bir üye ülke ile Nükleer Enerji Zirvesi düzenlemesinin desteklendiği kaydedildi.

Fosil yakıt kullanımını azaltmak, enerji güvenliğini artırmak ve temiz enerjiye geçişi hızlandırmakta nükleer enerjinin rolüne dikkati çekmek için düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi, sadece bu alana odaklanan bugüne kadarki en üst düzey toplantı olma özelliğini taşıyor.

30'dan fazla ülkenin temsil edildiği zirveye, çok sayıda lider ve bakan ile düşünce kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve enerji uzmanları katıldı. Türkiye'yi zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

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