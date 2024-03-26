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    Bakan Bayraktar: Elektriğin en az %20'sini nükleerden karşılamayı hedefliyoruz

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin artan elektrik ihtiyacını karşılamak ve karbon nötr hedefine ulaşmak için nükleere ihtiyacı olduğunu söyledi.
    Bakan Bayraktar: Elektriğin %20'sini nükleerden üretilecek Tam Boyutta Gör
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu'ndaki konuşmasında, "Küresel ısınmayla mücadele etmek ve karbon nötr hedeflerine ulaşmak istiyorsak gelecek nükleerdedir. Bu parlak geleceğe ulaşmak için ideolojik tartışmaları bir kenara bırakıp, ticaret sınırlamaları ve finansal yaptırımlar gibi yapay engelleri ortadan kaldırmak durumundayız” dedi.

    Geçen yıl Dubai'de toplanan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde (COP28), dünyada 2050 yılına kadar nükleer enerji kapasitesinin 3 katına çıkarılması gerektiğinin vurgulandığını anımsatan Bayraktar, "Bu büyük bir sorumluluk. Pek çok şey gerektiriyor, nükleer enerji programımızla da oldukça uyumlu." dedi.

    Türkiye'nin büyüyen bir ülke ve enerji pazarı olduğunu kaydeden Bayraktar, "Ekonomimiz büyüyor ve endüstriyel büyümemizi ve talep artışımızı karşılamak için enerjiye ihtiyacımız var. Son 20 yılda enerji talebimiz elektrik ve gaz türünde 3 katına çıktı. Ancak geleceğe baktığımızda da önümüzdeki 20 yıl boyunca her yıl ortalama yüzde 4'lük bir enerji talebi artışı bekliyoruz. Bu da elektrik piyasasında pek çok değişiklik yapılmasını gerektiriyor." değerlendirmesini yaptı.

    Bakan Bayraktar, Türkiye'nin artan talebini yeşil enerjiden karşılamak istediklerini ifade ederek, "Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda ve enerji verimliliğinde büyük bir potansiyelimiz var ancak kesinlikle nükleer enerjiyi de enerji karışımımıza eklememiz gerekiyor." diye konuştu.

    "Hedefimiz 2035'de 7,2 GW nükleer kapasiteye ulaşmak"

    Bayraktar, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmaların devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Akkuyu'da aynı anda 4 reaktör inşa ediliyor ama aynı zamanda hedefimiz 2035'de 7,2 GW nükleer kapasiteye ulaşmak ve 2050'de 20 GW nükleer enerji üretimine sahip olmak istiyoruz. Akkuyu'nun 4,8 GW olduğunu düşünürseniz, bu da Sinop'ta 4 reaktör daha, Trakya bölgemizde 4 reaktör daha inşa etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Önümüzdeki 20-30 yıl içinde 5 GW civarında küçük modüler reaktörlere yöneleceğiz."

    Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin önümüzdeki birkaç yıl boyunca küçük modüler reaktörlere odaklanacağını dile getirerek, "Bu alanda büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Küçük modüler reaktörler, karbon nötre geçiş için oldukça önemli." dedi.

    Nükleer enerjinin sadece bir trend olmadığını, Türkiye'nin enerji güvenliği için, 2053'te net sıfır hedefine ulaşmak için de önemli olduğunu ifade eden Bayraktar, "Bu nedenle Akkuyu'yu inşa ediyoruz ancak Sinop projesinde Rosatom ile işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye nükleer pazarına yatırım yapmak isteyen, Çin ve Güney Kore gibi başka ülkeler ve şirketler de var." ifadelerini kullandı.

    "Sinop'taki santralde rekabetçi fiyat ve yerlileşme istiyoruz"

    Bayraktar, Sinop’a da Rusya’nın çok ciddi bir ilgi gösterdiğini aktararak “Türkiye'nin 3 temel beklentisi var. Bütün bu hem aslında Rusya'yla süren hem de Çinli şirketlerle süren müzakerelerde. Bir, biz rekabetçi enerji fiyatı istiyoruz. İki, mutlaka yerlileşme. Artık Akkuyu'dan da daha ileride bir yerlileşme hedefi istiyoruz. Daha çerçevesi ortaya konmuş bir yerlileşme planı istiyoruz. Üçüncüsü de bizim binlerce insan kaynağına ihtiyacımız var. Hem nükleer reaktörlerin, nükleer santrallerin yapımı esnasında hem de onların işletimi esnasında yani önümüzdeki 60-80 yıl boyunca. Dolayısıyla bu anlamda da bize önerilecek tekliflerin mutlaka bu 3 temel kriteri karşılayacak şekilde ve onları en iyi karşılayacak şekilde bize sunulmasını bekliyoruz” diye konuştu.

    Hedef elektriğin en az %20'sini nükleerden karşılamak

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacağını belirten Bayraktar, “Ama önümüzdeki süreçte bizim artan talebimiz ve bu diğer santralleri yaptığımızda inşallah Türkiye enerjisinin %20’sini en az sadece nükleerden karşılamış olacak 2050 yıllara geldiğimizde” diye konuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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