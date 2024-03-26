Bakan Bayraktar: Elektriğin en az %20'sini nükleerden karşılamayı hedefliyoruz

- "Hedefimiz 2035'de 7,2 GW nükleer kapasiteye ulaşmak"
- "Sinop'taki santralde rekabetçi fiyat ve yerlileşme istiyoruz"
- Hedef elektriğin en az %20'sini nükleerden karşılamak
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Geçen yıl Dubai'de toplanan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde (COP28), dünyada 2050 yılına kadar nükleer enerji kapasitesinin 3 katına çıkarılması gerektiğinin vurgulandığını anımsatan Bayraktar, "Bu büyük bir sorumluluk. Pek çok şey gerektiriyor, nükleer enerji programımızla da oldukça uyumlu." dedi.
Türkiye'nin büyüyen bir ülke ve enerji pazarı olduğunu kaydeden Bayraktar, "Ekonomimiz büyüyor ve endüstriyel büyümemizi ve talep artışımızı karşılamak için enerjiye ihtiyacımız var. Son 20 yılda enerji talebimiz elektrik ve gaz türünde 3 katına çıktı. Ancak geleceğe baktığımızda da önümüzdeki 20 yıl boyunca her yıl ortalama yüzde 4'lük bir enerji talebi artışı bekliyoruz. Bu da elektrik piyasasında pek çok değişiklik yapılmasını gerektiriyor." değerlendirmesini yaptı.
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin artan talebini yeşil enerjiden karşılamak istediklerini ifade ederek, "Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda ve enerji verimliliğinde büyük bir potansiyelimiz var ancak kesinlikle nükleer enerjiyi de enerji karışımımıza eklememiz gerekiyor." diye konuştu.
"Hedefimiz 2035'de 7,2 GW nükleer kapasiteye ulaşmak"
Bayraktar, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmaların devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Akkuyu'da aynı anda 4 reaktör inşa ediliyor ama aynı zamanda hedefimiz 2035'de 7,2 GW nükleer kapasiteye ulaşmak ve 2050'de 20 GW nükleer enerji üretimine sahip olmak istiyoruz. Akkuyu'nun 4,8 GW olduğunu düşünürseniz, bu da Sinop'ta 4 reaktör daha, Trakya bölgemizde 4 reaktör daha inşa etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Önümüzdeki 20-30 yıl içinde 5 GW civarında küçük modüler reaktörlere yöneleceğiz."
Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin önümüzdeki birkaç yıl boyunca küçük modüler reaktörlere odaklanacağını dile getirerek, "Bu alanda büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Küçük modüler reaktörler, karbon nötre geçiş için oldukça önemli." dedi.
Nükleer enerjinin sadece bir trend olmadığını, Türkiye'nin enerji güvenliği için, 2053'te net sıfır hedefine ulaşmak için de önemli olduğunu ifade eden Bayraktar, "Bu nedenle Akkuyu'yu inşa ediyoruz ancak Sinop projesinde Rosatom ile işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye nükleer pazarına yatırım yapmak isteyen, Çin ve Güney Kore gibi başka ülkeler ve şirketler de var." ifadelerini kullandı.
"Sinop'taki santralde rekabetçi fiyat ve yerlileşme istiyoruz"
Bayraktar, Sinop’a da Rusya’nın çok ciddi bir ilgi gösterdiğini aktararak “Türkiye'nin 3 temel beklentisi var. Bütün bu hem aslında Rusya'yla süren hem de Çinli şirketlerle süren müzakerelerde. Bir, biz rekabetçi enerji fiyatı istiyoruz. İki, mutlaka yerlileşme. Artık Akkuyu'dan da daha ileride bir yerlileşme hedefi istiyoruz. Daha çerçevesi ortaya konmuş bir yerlileşme planı istiyoruz. Üçüncüsü de bizim binlerce insan kaynağına ihtiyacımız var. Hem nükleer reaktörlerin, nükleer santrallerin yapımı esnasında hem de onların işletimi esnasında yani önümüzdeki 60-80 yıl boyunca. Dolayısıyla bu anlamda da bize önerilecek tekliflerin mutlaka bu 3 temel kriteri karşılayacak şekilde ve onları en iyi karşılayacak şekilde bize sunulmasını bekliyoruz” diye konuştu.
Hedef elektriğin en az %20'sini nükleerden karşılamak
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacağını belirten Bayraktar, “Ama önümüzdeki süreçte bizim artan talebimiz ve bu diğer santralleri yaptığımızda inşallah Türkiye enerjisinin %20’sini en az sadece nükleerden karşılamış olacak 2050 yıllara geldiğimizde” diye konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...