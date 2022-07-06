Instagram profil bilgilerini çeken Türk kullanıcıya dava!

Meta, binlerce Instagram kullanıcısına ait verileri çeken Octopus adında bir şirkete ayrı, Ekrem Ateş adlı bir kişiye ayrı dava açtı.

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Instagram profil bilgileri nasıl ele geçiriliyor?

Meta’ya göre Octopus, bireylere ve şirketlere veri kazıma hizmetleri sunan Çinli teknoloji firmasının Amerika’daki yan kuruluşu. Octopus ayrıca insanların kendi veri toplama kampanyalarını yürütmek için kullanabilecekleri yazılımlar da satıyor.

Meta, bu programların kimlik doğrulama aşamasından sonra kullanıcının Facebook ve Instagram hesabındaki tüm verileri çektiğini söylüyor. Yazılım daha sonra telefon numarası, doğum tarihi ve diğer kişisel bilgileri alabiliyor. Octopus’un otomatik veri kazıma hizmeti sunması ve tespit edilmemek için çaba sarf etmesi hem hizmet şartlarını hem de Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası’nı ihlal ediyor.

Meta, Octopus gibi şirketlerin kimi hedeflediği ve hangi amaçla verileri topladığına bakılmaksızın herhangi bir müşteriye otomasyon hizmeti sunan, gelişmekte olan veri kazıma sektörünün parçası olduğunu söylüyor. Bu sektör, veri kazımayı her seviyede birey ve şirketler için kullanılabilir hale getirdiğinden çok tehlikeli.

350.000'den fazla Instagram profili

Ekrem Ateş’e gelince, Meta, Ateş’in 350.000’den fazla Instagram kullanıcına ait bilgileri toplamak için otomatik Instagram hesaplarını kullandığını ve daha sonra bu verileri kişilerin rızası olmadan görüntüleyebileceği bir dizi klon sitesine yayınladığını söyledi. Meta, 2021’in başından bu yana Ateş’e ihtarname gönderme ve hizmetlere erişimini iptal etme dahil çok sayıda icra işlemi başlattığını söyledi.

Veri kazıma yöntemiyle Instagram kullanıcı bilgilerinin kopyalanması olayı ilk değil. Hatırlayacağınız üzere 2020’de 100.000'den fazla Instagram profil bilgilerini çeken Türk vatandaşına dava açılmıştı.

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350.000’den fazla Instagram profilini kopyalayan Türk'e dava