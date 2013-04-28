3500 lümen ışık gücüne sahip dünyanın en küçük LED el feneri , "NiteCore TM26"





Teknolojinin gelişmesi ile normal hayatta çoğu zaman aktif olarak kullanmadığımız bazı ürünler de inanılmaz gelişme gösterebiliyorlar. Bu gelişmenin son örneklerinden olan NiteCore TM26, 3500 lümen gücü ile boyutlarının üzerinde bir performans ortaya koyabiliyor.

Genel olarak portatif ışıklandırma sistemleri üreten NiteCore firması tarafından üretilen TM 26, tam olarak isminin kısaltması olan "Tiny Monster" yani "Küçük Canavar" ismini hak edebilecek bir performans ortaya koyabiliyor. Üzerinde 4 adet CREE XM-L U2 LED yer alan model, bu sayede ayarlanabilir 3500 lümen gibi oldukça yüksek bir çıkış gücü ortaya koyabiliyor. IPX-8 standartlarında geliştirilen TM26, bu sayede 2 metre su içerisinde dahi soru geçirmeden çalışabiliyor ve dahili OLED ekranı ile kullanıcılara, ışık gücü, pil durumu, pil voltajı, ve cihazın iç sıcaklığı hakkında bilgi verebiliyor.

Dört adet 18650 pil ya da sekiz adet CR123 pil ile en düşük ışık ayarında 1000 saat, en yüksek ışık ayarında ise 45 dakika kadar bir kullanım ömrü sunabilen cihaz, 142x68x50mm boyutlara ve 438 gram ağırlığa sahip. Özel ısı koruma devreleri, askeri sınıf alüminyum gövde yapısı, daha fazla ışık menzili sağlayan reflektör gibi ekstralar da üzerinde unutulmayan TM26'nın bütün fonksiyonları tek el ile kontrol edilebiliyor.

NiteCore tarafından geliştirilen dünyanın en küçük LED el feneri TM26, yurt dışı alışveriş siteleri üzerinden 390$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, el fenerinin gerçekte nasıl performans verdiğini görebilirsiniz.

http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=75