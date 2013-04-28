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3500 lümen ışık gücüne sahip dünyanın en küçük LED el feneri , "NiteCore TM26"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
45,6b
1
18
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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3500 lümen ışık gücüne sahip dünyanın en küçük LED el feneri ,

Teknolojinin gelişmesi ile normal hayatta çoğu zaman aktif olarak kullanmadığımız bazı ürünler de inanılmaz gelişme gösterebiliyorlar. Bu gelişmenin son örneklerinden olan NiteCore TM26, 3500 lümen gücü ile boyutlarının üzerinde bir performans ortaya koyabiliyor.
Genel olarak portatif ışıklandırma sistemleri üreten NiteCore firması tarafından üretilen TM 26, tam olarak isminin kısaltması olan "Tiny Monster" yani "Küçük Canavar" ismini hak edebilecek bir performans ortaya koyabiliyor. Üzerinde 4 adet CREE XM-L U2 LED yer alan model, bu sayede ayarlanabilir 3500 lümen gibi oldukça yüksek bir çıkış gücü ortaya koyabiliyor. IPX-8 standartlarında geliştirilen TM26, bu sayede 2 metre su içerisinde dahi soru geçirmeden çalışabiliyor ve dahili OLED ekranı ile kullanıcılara, ışık gücü, pil durumu, pil voltajı, ve cihazın iç sıcaklığı hakkında bilgi verebiliyor.
 
3500 lümen ışık gücüne sahip dünyanın en küçük LED el feneri ,
Dört adet 18650 pil ya da sekiz adet CR123 pil ile en düşük ışık ayarında 1000 saat, en yüksek ışık ayarında ise 45 dakika kadar bir kullanım ömrü sunabilen cihaz, 142x68x50mm boyutlara ve 438 gram ağırlığa sahip. Özel ısı koruma devreleri, askeri sınıf alüminyum gövde yapısı, daha fazla ışık menzili sağlayan reflektör gibi ekstralar da üzerinde unutulmayan TM26'nın bütün fonksiyonları tek el ile kontrol edilebiliyor.
NiteCore tarafından geliştirilen dünyanın en küçük LED el feneri TM26, yurt dışı alışveriş siteleri üzerinden 390$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, el fenerinin gerçekte nasıl performans verdiğini görebilirsiniz.

http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=75 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Ben bayadır WickedLasers'ın "The Torch" fenerini beğeniyorum. Daha önce 150 Dolardı. Şimdi 200 Dolara çıkarttılar. Gerçi o da toplam 5 dakika yanabiliyor ama 4100 lümen ve üzerine tava koyup yumurta falan pişirebiliyorsunuz. 100Watt halogen lambasıyla...


wickedlasers.com.hk/...


Ben bayadır WickedLasers'ın "The Torch" fenerini beğeniyorum. Daha önce 150 Dolardı. Şimdi 200 Dolara çıkarttılar. Gerçi o da toplam 5 dakika yanabiliyor ama 4...
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OverClocK1ng 6 yıl
V4LKyR
Ne gerek var yahu o kadar paraya, gidip şöyle tanesi 60 TLye 2000 Wattlık (İKİBİN VAT) çubuk halojen ampül alırız, hem de OSRAM marka. Artık bir 10 bin lümen olur herhalde. Yanyana takıp uygun bir devre ile besleyip yakarsak, bırak yumurta pişirmeyi, tokat kebabı bile yapabilirsiniz. :) Edit: General Electric marka 15 TLye bile varmış. :)

Sen etleri hazırla kanka, ampulleri kaptığım gibi ordayım. Bana mangal demeye görün.
V4LKyRNe gerek var yahu o kadar paraya, gidip şöyle tanesi 60 TLye 2000 Wattlık (İKİBİN VAT) çubuk halojen ampül alırız, hem de OSRAM marka. Ar...
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Selam,
fiyatı 150 lirayı geçmeyecek bir fener önerebilecek var mı acaba? profesyonel dağcı, arama kurtarmacı filan değilim. evde bahçede filan kullanacam ama basit bir fener kullanmak istemiyorum. heider cfx gördüm, yerinde yüzde 15 indirim ile 199'dan 170'e düşmüştü fiyatı ama pahalı geldi almadım. şimdi yine eski fiyatına çektiler sanırım. fikir veren olursa sevinirim.
1 Yanıt Yanıtla
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eSSelamuAleykum 2 yıl DH Misafiri
Orijinalden alıntı: DH Misafiri

Selam,
fiyatı 150 lirayı geçmeyecek bir fener önerebilecek var mı acaba? profesyonel dağcı, arama kurtarmacı filan değilim. evde bahçede filan kullanacam ama basit bir fener kullanmak istemiyorum. heider cfx gördüm, yerinde yüzde 15 indirim ile 199'dan 170'e düşmüştü fiyatı ama pahalı geldi almadım. şimdi yine eski fiyatına çektiler sanırım. fikir veren olursa sevinirim.

Konu üzerinden bayağı zaman geçmiş ama henüz almadı iseniz "led lenser L7": hepsiburada.com/...
f/p açısından çok iddialı olmasıyla birlikte, gerek kalite gerek aydınlatma açısından da sizi fazlasıyla tatmin edecektir.
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Haftanın Hitleri Adolf.. 3 yıl
Yorumsuz...
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Victorious78 5 yıl
Fener koleksiyonuma katmak isterdim ama 900 tl fazla abartı.Fiyatı düşsün diye beklerken 7000 lümeni çıkar o da o zaman pahalı gelir.Akıllı telefonlardaki durum gibi.
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TNTB 5 yıl
Arama kurtarma için kullanabilir ama günlük kullanım için gereksiz.
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DH Misafiri 6 yıl
bıraz kıs dıbı tutacak:)))
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DH Misafiri 6 yıl
nite core tıny moster tm 26 el fenerini nereden temin edebilirim
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DH Misafiri 6 yıl
lisanslı dağcıyım emin olun çok iyimiş fiyatı abartılı 250 dolara hadi olsun 300 dolar en fazla verilir zaten hiç kimse ful ayarda kullanmaz düşük ayarda 100 saat değil 100-150 saat gitse çok iyidir :D
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lyridder 6 yıl
Polislere tavşan feneri yerine bunlardan dağıttıklarını düşünemiyorum:)
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OverClocK1ng 6 yıl
V4LKyR
Ne gerek var yahu o kadar paraya, gidip şöyle tanesi 60 TLye 2000 Wattlık (İKİBİN VAT) çubuk halojen ampül alırız, hem de OSRAM marka. Artık bir 10 bin lümen olur herhalde. Yanyana takıp uygun bir devre ile besleyip yakarsak, bırak yumurta pişirmeyi, tokat kebabı bile yapabilirsiniz. :) Edit: General Electric marka 15 TLye bile varmış. :)

Sen etleri hazırla kanka, ampulleri kaptığım gibi ordayım. Bana mangal demeye görün.
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V4LKyR 6 yıl
OverClocK1ng

Ben bayadır WickedLasersın The Torch fenerini beğeniyorum. Daha önce 150 Dolardı. Şimdi 200 Dolara çıkarttılar. Gerçi o da toplam 5 dakika yanabiliyor ama 4100 lümen ve üzerine tava koyup yumurta falan pişirebiliyorsunuz. 100Watt halogen lambasıyla...
wickedlasers.com.hk/...


Ne gerek var yahu o kadar paraya, gidip şöyle tanesi 60 TL'ye 2000 Watt'lık (İKİBİN VAT) çubuk halojen ampül alırız, hem de OSRAM marka. Artık bir 10 bin lümen olur herhalde. Yanyana takıp uygun bir devre ile besleyip yakarsak, bırak yumurta pişirmeyi, "tokat kebabı" bile yapabilirsiniz. :)

Edit: General Electric marka 15 TL'ye bile varmış. :)
1 Yanıt Yanıtla +3
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umut_baris 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

OverClocK1ng

Ben bayadır WickedLasersın The Torch fenerini beğeniyorum. Daha önce 150 Dolardı. Şimdi 200 Dolara çıkarttılar. Gerçi o da toplam 5 dakika yanabiliyor ama 4100 lümen ve üzerine tava koyup yumurta falan pişirebiliyorsunuz. 100Watt halogen lambasıyla...
wickedlasers.com.hk/...


Ne gerek var yahu o kadar paraya, gidip şöyle tanesi 60 TL'ye 2000 Watt'lık (İKİBİN VAT) çubuk halojen ampül alırız, hem de OSRAM marka. Artık bir 10 bin lümen olur herhalde. Yanyana takıp uygun bir devre ile besleyip yakarsak, bırak yumurta pişirmeyi, "tokat kebabı" bile yapabilirsiniz. :)

Edit: General Electric marka 15 TL'ye bile varmış. :)

Hacı akü?
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kont_andre 6 yıl
Bunu koleksyonuma katmak isterim.Bukadar güçlü ve boyutu oldukça iyi.
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