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35.000 Kullanıcının bilgilerini hackerlara kaptıran Acer’in cezası belli oldu

Geçtiğimiz yıl hackerler Acer’in çevrimiçi mağazasından alışveriş yapan 35.000 kullanıcının bilgilerini çalmıştı. Olayın ardından açılan soruşturma dün tamamlandı ve Acer'a 115.000$'lık ceza verildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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35.000 Kullanıcının bilgilerini hackerlara kaptıran Acer’in cezası belli oldu

Tayvanlı elektronik üreticisi Acer, 12 Mayıs 2015 ve 28 Nisan 2016 tarihleri arasında çevrimiçi mağazalarına yapılan hacker saldırılarıyla yaklaşık 35 bin müşterinin ad, adres ve kredi kartı bilgilerinin çalındığını itiraf etmişti. Geçtiğimiz yıl haziran ayında yapılan bu açıklamadan sonra New York Başsavcılığı’nın hakkında soruşturma açtığı şirketin cezası belli oldu: 115 bin dolar.

Yahoo’ya yapılan ve yaklaşık 500 milyon kullanıcının bilgilerinin çalındığı hacker saldırısı kadar dikkat çekmese de Acer’a yönelik saldırıda özellikle kredi kartı bilgilerinin çalınması kullanıcıları çok korkutmuştu. ABD, Kanada ve Porto Riko’daki kullanıcılara yönelik bu saldırılar sonucunda Acer; ad, adres, kart numarası, son kullanma tarihi ve üç haneli güvenlik kodlarını içeren bilgilerin etkilenmiş olabileceğini duyurmuştu. Acer bu saldırıların nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir paylaşmamış ancak sitenin güvenliğini ihlal eden şeyin virüslü bir e-posta olabileceği tartışılmıştı.

Soruşturma yürütülürken Acer’ın çevrimiçi mağazasının oldukça korunaksız olduğunu belirten avukatlar, web sitedeki tüm verilerin şifrelenmeksizin düz bir metin dosyasında saklandığını tespit etti. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından New York Başsavcılığı, Acer’a 115.000$’lık ceza vermenin yanı sıra bundan sonra benzeri bir olayın yaşanmaması için güvenlik önlemlerini arttırmalarına dair taahhüt istedi.


https://www.engadget.com/2017/01/26/acer-penalized-115k-for-leaving-credit-card-info-unprotected/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
burada milyonlarca kişinin bilgileri çalındı ceza verildi mi kimseye?
Belki çalınmamış direk verilmiş de olabilir TR burası belli olmaz
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Eee, Türkiyede ve dünyada da milyonlarca insan Asus kullandı. Bu verilen ceza parası hangi kullanıcılara geri ödendi? Sadece Amerikalı kullanıcılara mı? Bizler ne olacağız?
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merveyanar 2 yıl
115.000$ :v :D
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kadirirdem 2 yıl
Dikkatli korusalar bunlar olmaz.
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infom@n 2 yıl
Olaydan canı yanan kullanıcı caayı alan devlet :D
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Turkforce 2 yıl
Yıllardır anlamadığım konu ceza ödeyen şirketin bunu devlete ödemesi.
Peki bilgisi 3.28$'a devlet tarafından peşkeş çekilen vatandaşın hakkı nerde?
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alex59 2 yıl
Bizim meşhur kandırıldık taktiğini uygulasalar mahkemeye bile çıkmazlardı.
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WB 2 yıl
O da birsey mi bizde fetocularin caldigi bilgilerin degeri paha bicilemiyor
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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
burada milyonlarca kişinin bilgileri çalındı ceza verildi mi kimseye?
Belki çalınmamış direk verilmiş de olabilir TR burası belli olmaz
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