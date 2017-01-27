35.000 Kullanıcının bilgilerini hackerlara kaptıran Acer’in cezası belli oldu

Yahoo’ya yapılan ve yaklaşık 500 milyon kullanıcının bilgilerinin çalındığı hacker saldırısı kadar dikkat çekmese de Acer’a yönelik saldırıda özellikle kredi kartı bilgilerinin çalınması kullanıcıları çok korkutmuştu. ABD, Kanada ve Porto Riko’daki kullanıcılara yönelik bu saldırılar sonucunda Acer; ad, adres, kart numarası, son kullanma tarihi ve üç haneli güvenlik kodlarını içeren bilgilerin etkilenmiş olabileceğini duyurmuştu. Acer bu saldırıların nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir paylaşmamış ancak sitenin güvenliğini ihlal eden şeyin virüslü bir e-posta olabileceği tartışılmıştı.
Soruşturma yürütülürken Acer’ın çevrimiçi mağazasının oldukça korunaksız olduğunu belirten avukatlar, web sitedeki tüm verilerin şifrelenmeksizin düz bir metin dosyasında saklandığını tespit etti. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından New York Başsavcılığı, Acer’a 115.000$’lık ceza vermenin yanı sıra bundan sonra benzeri bir olayın yaşanmaması için güvenlik önlemlerini arttırmalarına dair taahhüt istedi.
https://www.engadget.com/2017/01/26/acer-penalized-115k-for-leaving-credit-card-info-unprotected/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Peki bilgisi 3.28$'a devlet tarafından peşkeş çekilen vatandaşın hakkı nerde?