3D Super-NAND teknolojisi, SSD sektöründe devrim yapacak

Mevcut SSD modellerinde, üst üste istifleme metodu kullanan 3D NAND bellek kullanımının yaygınlaştığını görüyoruz. Maliyet belirli bir seviyeye indirildiği için, 3D NAND bellekler uzun bir süre daha sistemlerimize konuk olacak. Intel Optane gibi 1000 kat daha hızlı ve daha dayanıklı yeni teknolojiler ise, şimdilik son kullanıcıya ulaşmaktan çok uzak.

BeSang adındaki ABD’li bir üretici ise, sektörü derinden etkileyecek yeni bir teknoloji sunmaya hazırlanıyor. BeSang, 3D yekpare yonga teknolojiisini icat eden ve bunu SK Hynix firmasına lisanslayan küçük bir firma. Bununla birlikte, SK Hynix firmasının yekpare 3D teknolojisini çok yavaş adapte etmesinden memnun kalmamış ve NAND teknolojilerini diğer firmalara da açma kararı almış.

3D Super-NAND

Firmanın pek gündeme gelmeyen çok önemli bir teknolojisi var. 3D Super-NAND adındaki bu bellek teknolojisi, Gbit başına maliyetleri 20 centten 2 cente çekecek kadar büyük bir potansiyele sahip. Şimdiye kadar bu teknolojiyi, SK Hynix neden kullanmadı bilinmiyor. Eğer kullansaydı, muhtemelen Samsung’un yerinde SSD pazarında kendisi lider olabilirdi.

3D Super-NAND teknolojsi, daha yoğun bellek modüllerini, daha az sayıda katmana entegre edebiliyor. Örneğin bugünün üst seviye SSD modellerinde her bir katmana bir hücre konuyor ve toplamda 48 katmanda 48 hücre elde ediliyor. BeSang ise, sadece 5 katmanda 150 hücre elde etmeyi başarmış. Yani bir katmanda, rakiplerinin 30 katı kadar daha fazla veri depolayabiliyor.

Yoğunluğun yanında, üretim süreçlerinde de adeta bir devrim söz konusu. Normalde 3D NAND belleklerin üretimi 10 haftayı buluyor. BeSang, her katmanı paralel olarak ürettiği için, tam bir hücreyi 5 günde hazır hale getirebiliyor. Bu gerçekten, sektörde devrim yapabilecek bir üretim hızı.

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En önemli gelişme ise, teknolojinin dağıtıma hazır olması. Şimdiden 3D Super-NAND teknolojisini lisanslayan firmalar var. Ayrıca bazı firmalar da, BeSang’a 15nm veya 20nm sürecinde sipariş vermeye başlamış. BeSang, en az 30 milyon dolarlık siparişleri değerlendiriyor. Önümüzdeki yıllarda, tek yonga üzerinde 1Tb veri depolamak da mümkün olacak. Böylece, çok daha kapasiteli SSD modelleriyle karşılaşabileceğiz.

3D Super-NAND teknolojisinin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor zira müşterilerin resmi bir açıklaması mevcut değil. Çeşitli optimizasyonları da göz önüne alırsak, en erken 2017 yılının başlarında maliyeti düşük ancak kapasitesi çok yüksek SSD ürünlerini görebiliriz. Belki de, bazı kaynakların beklediği gibi SSD sektörünün HDD sektörünü artık unutturmaya başladığı dönem gelebilir.