Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

3D Super-NAND teknolojisi, SSD sektöründe devrim yapacak

SSD sektöründe 3 boyutlu NAND bellekler ile bir devrim yaşandığını düşünüyorsanız acele etmeyin deriz. Asıl devrim 3D Super-NAND bellek teknolojisi ile gelebilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,6b
1
15
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
3D Super-NAND teknolojisi, SSD sektöründe devrim yapacak

Mevcut SSD modellerinde, üst üste istifleme metodu kullanan 3D NAND bellek kullanımının yaygınlaştığını görüyoruz. Maliyet belirli bir seviyeye indirildiği için, 3D NAND bellekler uzun bir süre daha sistemlerimize konuk olacak. Intel Optane gibi 1000 kat daha hızlı ve daha dayanıklı yeni teknolojiler ise, şimdilik son kullanıcıya ulaşmaktan çok uzak.

BeSang adındaki ABD’li bir üretici ise, sektörü derinden etkileyecek yeni bir teknoloji sunmaya hazırlanıyor. BeSang, 3D yekpare yonga teknolojiisini icat eden ve bunu SK Hynix firmasına lisanslayan küçük bir firma. Bununla birlikte, SK Hynix firmasının yekpare 3D teknolojisini çok yavaş adapte etmesinden memnun kalmamış ve NAND teknolojilerini diğer firmalara da açma kararı almış.

3D Super-NAND

Firmanın pek gündeme gelmeyen çok önemli bir teknolojisi var. 3D Super-NAND adındaki bu bellek teknolojisi, Gbit başına maliyetleri 20 centten 2 cente çekecek kadar büyük bir potansiyele sahip. Şimdiye kadar bu teknolojiyi, SK Hynix neden kullanmadı bilinmiyor. Eğer kullansaydı, muhtemelen Samsung’un yerinde SSD pazarında kendisi lider olabilirdi.

3D Super-NAND teknolojsi, daha yoğun bellek modüllerini, daha az sayıda katmana entegre edebiliyor. Örneğin bugünün üst seviye SSD modellerinde  her bir katmana bir hücre konuyor ve toplamda 48 katmanda 48 hücre elde ediliyor. BeSang ise, sadece 5 katmanda 150 hücre elde etmeyi başarmış. Yani bir katmanda, rakiplerinin 30 katı kadar daha fazla veri depolayabiliyor.

Yoğunluğun yanında, üretim süreçlerinde de adeta bir devrim söz konusu. Normalde 3D NAND belleklerin üretimi 10 haftayı buluyor. BeSang, her katmanı paralel olarak ürettiği için, tam bir hücreyi 5 günde hazır hale getirebiliyor. Bu gerçekten, sektörde devrim yapabilecek bir üretim hızı.

Ayrıca Bkz. "Mobil Pascal GPU’ları detaylanıyor"

En önemli gelişme ise, teknolojinin dağıtıma hazır olması. Şimdiden 3D Super-NAND teknolojisini lisanslayan firmalar var. Ayrıca bazı firmalar da, BeSang’a 15nm veya 20nm sürecinde sipariş vermeye başlamış. BeSang, en az 30 milyon dolarlık siparişleri değerlendiriyor. Önümüzdeki yıllarda, tek yonga üzerinde 1Tb veri depolamak da mümkün olacak. Böylece, çok daha kapasiteli SSD modelleriyle karşılaşabileceğiz.

3D Super-NAND teknolojisinin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor zira müşterilerin resmi bir açıklaması mevcut değil. Çeşitli optimizasyonları da göz önüne alırsak, en erken 2017 yılının başlarında maliyeti düşük ancak kapasitesi çok yüksek SSD ürünlerini görebiliriz. Belki de, bazı kaynakların beklediği gibi SSD sektörünün HDD sektörünü artık unutturmaya başladığı dönem gelebilir. 

 

http://hexus.net/tech/news/storage/94762-besang-incs-3d-super-nand-costs-just-2-per-gigabyte/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
selahattın ısık 3 yıl en beğenilen
3D SUPER NAND göğe çıkaracam derken 3D NAND ı .......................transfer etmişsiniz.

3D NAND devrim sayılması için gerekli olan sıçramayı yaptı zaten...


SK Hynix de burda teknoloji düşmanı gibi göstermişsiniz fakat piyasaya çıkarılmama nedeni hakkında gerekli & yeterli araştırmayı yapmamışsınız.
Sorun değil biz sizin yerinize araştırıp gerekli bilgileri pm atarız...



3D SUPER NAND göğe çıkaracam derken 3D NAND ı .......................transfer etmişsiniz.3D NAND devrim sayılması için gerekli olan sıçramayı y...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
personalcomputer 3 yıl
Optane'nin 1000 kat hızlı olarak tanıtılması iddialı bir tanıtım olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozmenakif 3 yıl
Önce ellerindeki maliyetli ssdleri satacaklar bize, sonra çıkarırlar elbet 3d super-nand olayını. Söylendiği gibi olursa 250gb ssd fiyatı 300 liradan 50 liraya falan düşecek. Mevcut 300 liralıkları çöpe mi atsınlar? Kimse gidip almaz bunları piyasada hemen yeni teknoloji yaygınlaşırsa
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
royal1453 3 yıl
Geçen seneden beri sürekli nand belleklerle ilgili %20 30 değil, 1000 kat hızlı 1000 kat dayanıklı!(Nasıl bir fütursuzluk insanın yuh diyesi geliyor) haberleri çıkmakta, piyasaya bakıyoruz yok oyle bişi...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 3 yıl royal1453
royal1453
Geçen seneden beri sürekli nand belleklerle ilgili %20 30 değil, 1000 kat hızlı 1000 kat dayanıklı!(Nasıl bir fütursuzluk insanın yuh diyesi geliyor) haberleri çıkmakta, piyasaya bakıyoruz yok oyle bişi...

Aynen olsa bile öyle bi şey sata 3 standartları var sata ekspres standartının çok çok üstünde söylenilen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lterlemez 3 yıl
Ya arkadaş boş geçin bunları, yapmaları gereken tek şey bağlantıyı satadan alıp pdc-e yongasına geçirmeleridir. Bunu yaptıkları zaman zaten sıkıntıların çoğu gidiyor. Ayrıca uzun süre büyük hacimli ssd beklememize de gerek kalmaz. Böylece hem ssd hem de hdd'yi maksimumlarında kullanabiliriz.
Tamam teknolojisi daha çok gelişmiş olacak ama hala kazıklanmaya devam edeceğiz. 200 Liraya satılan ssd'yi, sırf çok daha hızlı diye pci-e kart üzerinden aşırı kar marjı ile itelemeye çalışıyorlar resmen.
Pci-e neredeyse emekli olacak ya (uzun zamandır piyasada olduğunu irdelemek için söylüyorum), hala gpu hariç doğru düzgün kullanamıyoruz portu, bu kadar da aç gözlü olunmaz yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakk, 3 yıl
Kafamdaki soru layer sayısı azalıyor, layer başına kapasite 30 katına çıkıyor; peki yazma ömrü de kapasiteyle lineer bir artış gösteriyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
biz 2017 yılında değil miyiz !?

- pardon zaman kayması olmuş :D

oynamayın şu CERN makinesi ile !



bbc.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DUBLO 3 yıl
benim anladım teoride üretimi kolay ömrü uzun daha kapasiteli daha hızlı.
firma küçük oldu için fakat uyanık oldu için teknoloji kendi üretmek istiyor büyük firmalarda lisans alıp küçük firma aradan çıkartma çalışıyor gibi geldi bu yüzden çıkmıyor.
benzer emsal pekçok sektörde var .
hdd miyatını doldurca hiç aklıma gelmezdi.
son 5 yıla baktın zaman bir sıçrama yok ama son 2 yıla baktın zaman deskop adına konuşuyorum çok büyük yenilikler var.
ssd,g-sync,freesync,hbm2,ekran kartı köprüsünün kalkması, 14 nm geçiş bu ciddi bişey hücre zarı aynı,mecvut sistemlerin çok az elektrik tüketmesi,esnek panel ekranlar vs vs .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 3 yıl
eğer haberdeki gibi doğruysa gelişme değil bildiğin ssd için devrim olmuş. ulan şu devrimi batarya için yapamadı adi üreticiler. artık diğer bileşenler 2. devrimi yaşıyor batarya yerinde satıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 3 yıl
3D SUPER NAND göğe çıkaracam derken 3D NAND ı .......................transfer etmişsiniz.

3D NAND devrim sayılması için gerekli olan sıçramayı yaptı zaten...


SK Hynix de burda teknoloji düşmanı gibi göstermişsiniz fakat piyasaya çıkarılmama nedeni hakkında gerekli & yeterli araştırmayı yapmamışsınız.
Sorun değil biz sizin yerinize araştırıp gerekli bilgileri pm atarız...



Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
i3e 3 yıl
optane için de 2017 başı deyolar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
1^3 root
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8647 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ssd, besang ve
6 etiket daha 3d nand 3d super-nand HDD / SSD Donanım Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Geleceğin otomobiline yakında bakıyoruz: Chevrolet FNR 3 yıl Facebook’un çılgın projesi "Aquila" ilk uçuşunu yaptı 3 yıl Yeni iPhone'ların isimlerindeki sürpriz detay 3 yıl VHS standardı tarihe karışıyor 3 yıl Yeni bir açık, iPhone ve Mac şifrelerinizi 1 mesaj ile çalabiliyor 3 yıl Pascal tabanlı Nvidia Titan X: İşte asıl canavar 3 yıl Yeni Marvel dizisi Luke Cage'in ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl 40 yıl oldu: İşte Mars yüzeyinden gelen ilk fotoğraf 3 yıl Elif’in Düşleri mobilde 3 yıl Braun erkek vücut bakım seti inceleme videosu "BG5010 ve BGK7050" 3 yıl Elon Musk büyük planını ve Tesla'nın geleceğini açıkladı 3 yıl Edward Snowden imzalı kılıf, takip edilip edilmediğinizi bildirecek 3 yıl ASELSAN ile Otokar arasında dev anlaşma 3 yıl Facebook Messenger kullanıcı rekoru kırdı 3 yıl Gigabyte'ın yeni nesil oyuncu anakartlarına yakından bakıyoruz 3 yıl Softbank: ARM ile gelişmiş yapay zeka konusunda önemli adımlar atacağız 3 yıl Ünlü torrent sitesi Kickass'in kapatılmasındaki esrarengiz Apple detayı 3 yıl App Store ve Google Play mücadelesinden ilginç istatistikler 3 yıl MIT ve Yves Behar, robotik mobilyalar tasarlayacak 3 yıl Samsung Galaxy Tab S3, IFA 2016 fuarında boy gösterecek 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN 3D Super-NAND teknolojisi, SSD sektöründe devrim yapacak Sonraki Gorilla Glass 5 geliyor 3 yıl Beğenilen Türk yapımı HOOP, iOS platformunda 3 yıl Türk teknoloji girişimi Anvato, Google bünyesine katılıyor 3 yıl TP-Link Archer VR600 "Stabil ve Şık" modem/router'ı inceliyoruz 3 yıl Geceyi gündüze çeviren 20,000 Watt’lık muhteşem ampul 3 yıl Spotify, Asya pazarında güçlenmenin planlarını yapıyor 3 yıl Android Nougat ile açılış kontrolleri güçleniyor 3 yıl Asus ROG G701: Bu kez sıvı soğutmasız 3 yıl Android Nougat sürümünde kedileri yakalayın 3 yıl MSI X99 XPOWER Gaming Titanium anakart: Yüksek performans, şık tasarım 3 yıl Performans odaklı Hyundai i30 N kamuflajlı olarak görüntülendi 3 yıl Yeni bir Android zararlısı, bankayı aramanızı engelliyor 3 yıl Mark Zuckerberg yayınladığı video ile Neymar’a meydan okudu 3 yıl Twitter'da artık herkes mavi onay rozeti alabilecek 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 bu defa kalemiyle görüntülendi 3 yıl Facebook "Durum Çok Ciddi" paylaşımlarına müdahale etti 3 yıl Darbe girişimine dair dijital dünyadan çarpıcı rakamlar 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1060 özel tasarımlı versiyonlar raflara çıkıyor 3 yıl Game of Thrones'un 7.sezonunun yayın dönemi ve bölüm sayısı açıklandı 3 yıl SpaceX'den çılgın plan: 3 farklı roketi aynı anda indirecekler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim