Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yazıcı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

3D yazıcı odaklı MakerBot operasyonlarını Türkiye'ye getiriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,9b
1
10
Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
3D yazıcı odaklı MakerBot operasyonlarını Türkiye'ye getiriyor

Son dönemde trendi giderek artan 3D yazıcılar daha fazla son kullanıcıyla buluşur hale geldi ve pazarda payını artırmak isteyen üreticiler de yatırımlarını artırarak devam ediyor. 3D yazıcılar konusunda başarılı çalışmaları olan MakerBot operasyon alanını genişletme kararı aldı.

Ülkemiz de dahil olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine girmeyi planlayan MakerBot, operasyonlarını yürütmek üzere Hafner's Buro adlı Alman bir firmayı satın aldığını duyurdu. Hafner's Buro hali hazırda MakerBot 3D yazıcılarını ve sarf malzemelerini bazı Avrupa ülkelerinde satışını gerçekleştiriyordu. 

MakerBot hem kurumlara hem de son kullanıcıya yönelik ürünler geliştiriyor. Ancak MakerBot'un en kompakt ürünü 1375$ fiyat etiketine sahip. Genelde hem normal yazıcılar kadar boyuta sahip hem de 3D özellikli ürün isteyenlerin elini cebine atması gerekiyor. Boyutlarına ve kartuş kapasitesine göre 300$ civarına kadar 3D yazıcı bulmak da mümkün. Hatta 100$'a herkese 3D yazıcı sunmak isteyen bir Kickstarter projesi gerekli bağışı topladı ve gelecek yıl ilk ürünlerini piyasaya sürecek. 

Plastik tabanlı malzemelerle katman katman yazdırma yaparak ortaya farklı figürler çıkmasını sağlayan 3D yazıcıların büyük bir potansiyeli mevcut. Örneğin dışarıda görüp beğendiğiniz Avengers figür setini uyumlu uygulama ve farklı renkteki malzemelerle evinizde daha büyük ve birebir aynı olarak basabiliyorsunuz. İsterseniz bunları tanesi 50-60 Avro'dan satabiliyorsunuz. Bazı firmalar sizin 3D modellemenizi yaparak 3D yazıcıdan figürünüzü bastırıyor ve size satıyor. MakerBot'un ülkemizde ne zaman satış başlayacağı açıklanmadı.  
MakertBot'un 3D yazıcılarına sahip olmak isteyenler, 3bFAB firmasının sitesine göz atabilirler zira hali hazırda bu ürünlerin ülkemizdeki satışı gerçekleştirilmekte. http://www.3bfab.com/

http://www.zdnet.com/makerbot-expands-european-operations-7000032239/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kamar33 5 yıl en beğenilen
Yeni nesilin tornacı dükkanları bunlarla mı dolu olacak yani :D
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
magnagizmo 5 yıl
3d yazıcı yanlış ellerde profesyonelce kullanılmaya başlar ise tarihte devrim olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4everr 5 yıl
3D yazıcılar ile yapılabilecekleri hayal bile edemezsiniz. Cep telefonundan sonra kitlelere yön verecek en önemli buluşlardan biri olacak bence. İnovatif yönü kuvvetli büyük firmalar üretim bandına çoktan dahil etti 3D yazıcıları.

Konuyla ilgili örnek olması açısından general electric'in şu yazısını okumanız 3D yazıcı potansiyelinin anlaşılması açısından ilham verecektir.

geturkiyeblog.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Schmerzhaft 5 yıl
21.yüzyılın en büyük icadı olacak belkide bu 3d yazıcılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulubatlısinan 5 yıl
halka arz edilsin hemen bi kaç kağt kapacam, gelecek var bu teknolojide...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
samsung95 5 yıl
telefon kiliflarini kendimiz tasarlariz aboww
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 5 yıl
3D yazıcıyı türkiyede kızların satılması yasak olmalı +18 ürünler çıkabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 5 yıl
Türkiyeye 600 bandında iyi bir model gelirse alabilirim ama ilerde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 5 yıl
Hemen bizimkiler de kendi iPhone 6 3D maketini yaparlar modaya uyarız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kamar33 5 yıl en beğenilen
Yeni nesilin tornacı dükkanları bunlarla mı dolu olacak yani :D
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EzoBride 5 yıl
bunlar ilerde çok tutacak henüz 3D yazıcı nedir bilmeyen çok lakin ilerde akıllı telefonlar gibi her evde bulunacak gibime geliyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3869 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Yazıcı, 3D Yazıcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl EVOBT RS6 Slim video inceleme "Uygun fiyatlı akıllı telefon alternatifleri çoğalıyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim