3D yazıcı odaklı MakerBot operasyonlarını Türkiye'ye getiriyor





Son dönemde trendi giderek artan 3D yazıcılar daha fazla son kullanıcıyla buluşur hale geldi ve pazarda payını artırmak isteyen üreticiler de yatırımlarını artırarak devam ediyor. 3D yazıcılar konusunda başarılı çalışmaları olan MakerBot operasyon alanını genişletme kararı aldı.





Ülkemiz de dahil olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine girmeyi planlayan MakerBot, operasyonlarını yürütmek üzere Hafner's Buro adlı Alman bir firmayı satın aldığını duyurdu. Hafner's Buro hali hazırda MakerBot 3D yazıcılarını ve sarf malzemelerini bazı Avrupa ülkelerinde satışını gerçekleştiriyordu.





MakerBot hem kurumlara hem de son kullanıcıya yönelik ürünler geliştiriyor. Ancak MakerBot'un en kompakt ürünü 1375$ fiyat etiketine sahip. Genelde hem normal yazıcılar kadar boyuta sahip hem de 3D özellikli ürün isteyenlerin elini cebine atması gerekiyor. Boyutlarına ve kartuş kapasitesine göre 300$ civarına kadar 3D yazıcı bulmak da mümkün. Hatta 100$'a herkese 3D yazıcı sunmak isteyen bir Kickstarter projesi gerekli bağışı topladı ve gelecek yıl ilk ürünlerini piyasaya sürecek.





Plastik tabanlı malzemelerle katman katman yazdırma yaparak ortaya farklı figürler çıkmasını sağlayan 3D yazıcıların büyük bir potansiyeli mevcut. Örneğin dışarıda görüp beğendiğiniz Avengers figür setini uyumlu uygulama ve farklı renkteki malzemelerle evinizde daha büyük ve birebir aynı olarak basabiliyorsunuz. İsterseniz bunları tanesi 50-60 Avro'dan satabiliyorsunuz. Bazı firmalar sizin 3D modellemenizi yaparak 3D yazıcıdan figürünüzü bastırıyor ve size satıyor. MakerBot'un ülkemizde ne zaman satış başlayacağı açıklanmadı.

MakertBot'un 3D yazıcılarına sahip olmak isteyenler, 3bFAB firmasının sitesine göz atabilirler zira hali hazırda bu ürünlerin ülkemizdeki satışı gerçekleştirilmekte. http://www.3bfab.com/

http://www.zdnet.com/makerbot-expands-european-operations-7000032239/