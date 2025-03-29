Gelgit enerjisinden elektrik üretecek santralin türbinleri 3D yazıcıdan basıldı

En küçüğü 10 kW elektrik üretecek
Sistem yüzeyde bir duba gibi bir şeyin ortasından suya 5 metre daldırılarak kuruluyor. Hızlı dönmeyen ve hiçbir keskin yeri olmayan türbin deniz canlılarına zarar vermiyor. En ufak türbin 24 metre boyunda olacak ve 10 kW üretim yapabilecek. Şimdilik 1/4 boyutunda yapılan testlerle firma 2,5 kW güce ulaştı.
500 kW kapasiteli versiyonu üretilecek
Firma şimdi 16 metre boyunda 5 metre çapında türbin üretip zor kış şartlarında test etmek istiyor. Kullanılacak test sahası İngiltere’ye ait olan Alderney adası olarak düşünülüyor. Zira 3 tane tam boyutlu 500’er kW gücünde türbin ile adanın yıllık 1,2 milyon litre dizel ile üretilen elektriğini karşılamak mümkün.
Girişim İngiltere’nin etrafındaki gelgit akıntılarından toplam şebeke ihtiyacının %11’inin karşılanmasının mümkün olduğunu söylüyor ve bu yıl ilk test türbinini denize indirmeyi planlıyor. Testlerden elde edilecek geri bildirimler ve tasarım iterasyonları sonrası 2028 yılında ilk türbinin şebekeye bağlanması planlanıyor.
Sistemin ülkemizde boğazlardaki yüzey akıntıları için biçilmiş kaftan olduğu söylenebilir. Bunlar ile büyük şehirlerin elektriğini karşılamak mümkün olmasa da şehrin içinde ciddi bir elektrik üretimi yapılabilir ve şehir dışından yeni yüksek gerilim hatları döşenmesi engellenebilir. Diğer bir seçenek olarak baraj yapılmamış nehir yataklarına böyle sistemleri eklemek oldukça basit çözüm olabilir. Bu şekilde çevreyi çok kötü şekilde etkilemeden hidroelektrik kapasitemizi arttırmak mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo