3DMark 2003 testinde dünya rekoru el değiştirdi

Dünyaca ünlü hız aşırtma (overclock) profesyonellerinden AndreYang, 3DMark 2003 testinde yeni dünya rekorunun sahibi oldu. 6.93GHz'de çalışan 6 çekirdekli Intel Core i7 980X işlemcisi, Asus'un X58 çipsetli en güçlü anakart çözümü olan Rampage III Extreme ve GeForce GTX 480 kullanılarak Sıvı Azot altında gerçekleştirilen çalışma kapsamında GeForce GTX 480, çıkartıldığı yüksek saat hızları ile yeni dünya rekorunun elde edilmesinde başrolü alan donanım oldu.

Grafik işlemci hızı 1357MHz', paralel işlemci hızı 2713MHz'e ve bellek hızı da 5050MHz'e çıkartılan GeForce GTX 480 ile 3DMark 2003 testinde 154650 puan elde eden AndreYang, bu test için tek GPU'lu kurulumlarda elde edilen en yüksek skora imza atarak kategorisinde ilk sıraya yerleşmeyi başardı.