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3DMark 2003 testinde dünya rekoru el değiştirdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyaca ünlü hız aşırtma (overclock) profesyonellerinden AndreYang, 3DMark 2003 testinde yeni dünya rekorunun sahibi oldu. 6.93GHz'de çalışan 6 çekirdekli Intel Core i7 980X işlemcisi, Asus'un X58 çipsetli en güçlü anakart çözümü olan Rampage III Extreme ve GeForce GTX 480 kullanılarak Sıvı Azot altında gerçekleştirilen çalışma kapsamında GeForce GTX 480, çıkartıldığı yüksek saat hızları ile yeni dünya rekorunun elde edilmesinde başrolü alan donanım oldu.

Grafik işlemci hızı 1357MHz', paralel işlemci hızı 2713MHz'e ve bellek hızı da 5050MHz'e çıkartılan GeForce GTX 480 ile 3DMark 2003 testinde 154650 puan elde eden AndreYang, bu test için tek GPU'lu kurulumlarda elde edilen en yüksek skora imza atarak kategorisinde ilk sıraya yerleşmeyi başardı.


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sadtneverdie 9 yıl
eleştirmekten başka bir şey bilmeyen yurdum insanına tek söyleyeceğim "körler sağırlar birbirini ağırlar" olacaktır. zamanında matbaaya izin vermeyen zihniyette sizinkinden farklı değildi.
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Benjamin.Linus 9 yıl
Tamam tamam eleştirmiyorum, hatta helal olsun, yürü be, ne skor ama, hacu sen bu işi biliyon, aslansın kaplasın, seni kesseler acımaz...
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Batuist 9 yıl
Benjamin.Linus
13.06.2010 Saat: 01:39
quote:
Orijinalden alıntı: zararlı
quote:
Orijinalden alıntı: sadtneverdie
adam en azından bir şey başarmış siz neyi başardınız ki bu yapılanı eleştiriyorsunuz?
aynen yapın da görelim
Ver coşkuyu ver gazı yapsınlar. Bu söylemler "adam gereksizde olsun bişeyler başarmış ben onu bile başaramıyorum" düşüncesinin eseri olsa gerek biri atlamış peşinden biri sıkıysa yapın edasında sıkmış. neyse takılın siz...

doğru söze başka ne denir :))
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fenerista 9 yıl
Benjamin.Linus
++abi 3dmark 2003 te rekor kırdım bla bla vik vik
--eee sonuç?
++eeee????

Doğru söz.
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ender123 9 yıl
3Dmark 2003 , biz 2010dayız, 5-10 yıl sonraki ekran kartlarını da test ederler ve 3Dmark çalışmazsa yama veya hotfix mi çıkaracaklar acaba?
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BekirHan 9 yıl
Bu nedir böyle; yıllar önce böyle değildi bu forum. Tüketici toplumuna geçişimizden midir nedir herkeste bi marka fanatikliği iyiden iyiye oturmuş durumda... Skor güzel biz o zamanlar ilk rodeonlarlada geforce'larlada 5000li skorlar görürdük... Bide Moore yasası diyorlar peh! :)
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sadtneverdie 9 yıl
adam en azından bir şey başarmış siz neyi başardınız ki bu yapılanı eleştiriyorsunuz?
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zararlı 9 yıl

sadtneverdie

adam en azından bir şey başarmış siz neyi başardınız ki bu yapılanı eleştiriyorsunuz?


aynen yapın da görelim
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Elektroterm 9 yıl
GTX480 i 3DMark 2003 te test etmek Ferrari yi köy yolunda test etmek gibi bir şey. Ama sonuç acayip 6 basamaklı bir sonuç çıkmış.
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tolgabes64 9 yıl
benim 2003 skoru 23000 die havalardaydım :)
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Trecc11 9 yıl
rekor kırmak güzel bişey olsa gerek
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Batuist 9 yıl
7-8 senelik bir benchmark yazılımıyla rekor kırmış.. aman ne büyük iş...
birisi şu adamı günümüze getirsin...
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Tolgá 9 yıl
3d mark 2006 alsaydı birde güzel olurdu ben anlamıyorum 2006 öncesi
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Benjamin.Linus 9 yıl
++abi 3dmark 2003 te rekor kırdım bla bla vik vik

--eee sonuç?

++eeee????
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p1azma 9 yıl
evet ya gtx 480 fena gitmiş gerçekten...
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hapocod 9 yıl
o hızlarda 5970 e en az % 40 fark atar
değerler müthiş
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