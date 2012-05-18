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4 çekirdekli LG Eclipse 4G LTE modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel internette paylaşıldı

7 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dün ortaya çıkan 2GB RAM'e sahip Optimus LTE2 modelinden sonra LG'nin daha güçlü bir model üzerinde çalıştığına dair görseller de internete sızmaya başladı.

LG LS970 kod adıyla ilk olarak bilgileri internete sızan modelde 4.67 inçlik HD ekran ve 4 çekirdekli OMAP 5 işlemcisinin kullanılacağı iddia edilmişti.

BriefMobile tarafından kaynaklardan elde edildiği iddia edilen bilgilere göre ise model 4 çekirdekli Snapdragon S4 yongada sistemi ve Adreno 320 grafik birimi barındıracak. Adı LG Eclipse 4G LTE olacak. İşlemcinin ise 1.5GHz-1.7GHz hızlarına imkan tanıyan Krait tabanlı APQ8064 olması bekleniyor.

Modelin aslında Optimus LTE2 modelinin ABD için modifiye edilmiş bir varyantı olacağı söyleniyor. Modelin diğer dikkat çekici özellikleri ise 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP kamera, Android 4.0 işletim sistemi, microSIM yuvası, NFC, Bluetooth 4.0, WiFi, 2100mAh batarya, Optimus UI 3.0 şeklinde sıralanıyor. 

Modelin Sprint, AT&T ve Verizon gibi operatörlerle ABD çapında satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefon pazarında çıtayı yükseltecek gibi görünen LG'nin bu gizemli modeli ile ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

http://briefmobile.com/exclusive-new-lg-eclipse-image-reveals-removable-battery-and-nfc Yorum Yaz
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mecnunadam 6 yıl
Onurcan91
Bu model biraz şişirilmiş gibi geldi bana..Evo 3D faciasından sonra bakalım kaç kişi yanaşacak LGye LTE2 olsun olmasın..

evo 3d htc nin telefonu bir kere.lg nin ki optimus 3d ve biz de kullanıcısıyız
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DH Misafiri 7 yıl
android heralde rame kuracaklar onun için 2 gb yapıyorlar. ipad 2 de 512 mb ram var nova 3 oynuyorum 178 mb boş ram var şu ana kadar ramden dolayı program kapandığını görmedim. Multitasking olarakta quasar kullanıyorum aynı ayna birden fazla uygulamayı kontrol edilebiliyor. Böylece ios kapatamıyor. Durum böyle olunca 2 gb rami ne yapacaklar merak ediyorum tamamen agresif donanım başka birşey değil gta vice city i çalıştırabilecek düzeydeyken neden çıkmıyor anlamıyorum donanım çok ilerde ama yazılım olarak geride bence androidin maşallahı var 400 mb rami sırf arka plana thread ve process atıyor. Böylece daha hızlıymış gibi görünüyor. Ne zamanki ubuntu ve android dual boot olan her türlü driverları destekleyecek bir cihaz çıkarsınlar onu alacağım yanlış anlamayın iphone kullanmıyorum ama amerikada yaşaşam 400 dolara 4s 64 gb lık modelinin alır kullanırım.
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Onurcan91 7 yıl
Bu model biraz şişirilmiş gibi geldi bana..Evo 3D faciasından sonra bakalım kaç kişi yanaşacak LG'ye LTE2 olsun olmasın..
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IceRulez 7 yıl
way arkadaş 1.7ghz 4 çekirdek işlemci 2gb ram
10 sene sonrasını düşünemiyorum
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South Korea 7 yıl
2 çekirdek 1 gb model olsa kapak değiştirip satıyosun denir bu insanlarada yaranılmıyor arkadaş.Adam android 4.0 lg 3.0 arayüzü demiş ordan biri çıkmış yazılım desteği diyo daha ne yapsın adam son sürümü veriyor işte...
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Miyamoto Musashi 7 yıl
Sendemi Brutus? i phone ile aylarca uğraştık sonrada s3 ün fake basına sızan görselleri ile şimdide sendemi sıra :)) LG bıraq yav... anca doğurup doğurup sokağa salıyorsun...
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E_Aydin35 7 yıl
Bence hata olur şimdilik Optımus o teknik özellikleri ile sadece o kalsın amiral gemisi olarak aksi taktirde bir başkası gelirse LG'de yolunda gitmeyen işler dahada bozulur..
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-Pisagor- 7 yıl
Bataryayı niye küçük tutuyorlar biraz daha büyük olsaydı keşke.
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sostoyevski 7 yıl
Lg hayatın yalanda değil dolan olmus ;)
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blackcurse 7 yıl
bence bu şekilde pazarlama taktikleriyle talep yokluyorlar.
bakıyorlar ilgi olursa hemen üretirler bu telefonu
ilgi olmazsa tarihe gömülür
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Firaristt 7 yıl
LG ardı arkasına cihazları hazırlıyor donanımı koyuyor da gerisini düşünen yok. Bence o kadarcık kamera ile değil 13 100Mp çözünürlükte çekse bir halt olmaz bit kadar kamera lensi var...Prototip bile olsa malzeme kaliteli durmuyor ne yazık ki...Donanım var da yazılım.ne alemde obda muamma. LG'nin süper yazılım desteğini ve verdiği güncellemeleri bilen bilir...Servise giden cihaz gittiğinden faha kötü şekilde geri gelir vs... LG'e değişim şart...
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mert1907 7 yıl
Çok açıklayıcı bir görsel olmuş :D
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Talladega 7 yıl
windows lu bilgisayarıma me bi ram takviye zamanı gelmis
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