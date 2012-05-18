4 çekirdekli LG Eclipse 4G LTE modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel internette paylaşıldı

Dün ortaya çıkan 2GB RAM'e sahip Optimus LTE2 modelinden sonra LG'nin daha güçlü bir model üzerinde çalıştığına dair görseller de internete sızmaya başladı.





LG LS970 kod adıyla ilk olarak bilgileri internete sızan modelde 4.67 inçlik HD ekran ve 4 çekirdekli OMAP 5 işlemcisinin kullanılacağı iddia edilmişti.





BriefMobile tarafından kaynaklardan elde edildiği iddia edilen bilgilere göre ise model 4 çekirdekli Snapdragon S4 yongada sistemi ve Adreno 320 grafik birimi barındıracak. Adı LG Eclipse 4G LTE olacak. İşlemcinin ise 1.5GHz-1.7GHz hızlarına imkan tanıyan Krait tabanlı APQ8064 olması bekleniyor.





Modelin aslında Optimus LTE2 modelinin ABD için modifiye edilmiş bir varyantı olacağı söyleniyor. Modelin diğer dikkat çekici özellikleri ise 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP kamera, Android 4.0 işletim sistemi, microSIM yuvası, NFC, Bluetooth 4.0, WiFi, 2100mAh batarya, Optimus UI 3.0 şeklinde sıralanıyor.





Modelin Sprint, AT&T ve Verizon gibi operatörlerle ABD çapında satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefon pazarında çıtayı yükseltecek gibi görünen LG'nin bu gizemli modeli ile ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.