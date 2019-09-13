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kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

4 haftalık blok zinciri eğitimi fırsatı

Bahçeşehir Üniversitesi toplamda 4 hafta sürecek blok zinciri eğitimlerine başlıyor. 100 kişilik kontenjan ile sınırlı ücretsiz eğitime katılmak için acele edin.
10 dk.
22
27
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Özellikle kripto paraların patlama yaptığı 2017 yılından bu yana blok zinciri teknolojileri de önem kazanmaya başladı. Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de zaman zaman blok zinciri eğitimleri düzenleniyor.

Büyük fırsat

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından gelecek ay düzenlenecek olan ve 4 hafta sürecek ücretsiz Blockchain Uzmanlığı Eğitimleri için kayıtlar başladı. Eğitimler Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ortaklığında ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında İstanbul Blockchain Okulu Projesi adı altında verilecek.

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Eğitimler blok zinciri teknolojilerinin temel bilgilerinden başlıyor ve yazılımcılığa kadar gidiyor. İlk dersler 1 Ekim 2019 tarihinde başlayacak. Toplam 104 saat ders 4 haftalık bir sürece yayılacak. Hafta içi 3 gün veya hafta sonu şeklinde iki ders formatı mevcut.

4 grupta 25 kişi olmak üzere toplamda 100 kişilik bir kontenjan mevcut. Katılımcıların eğitimlerin en az %80’ine devam etme zorunluluğu var. Eğitime kabul edilen katılımcılar ile “eğitim devamlılığı” kapsamında sözleşme yapılacak. Ayrıca sınavı geçen öğrencilere de sertifika verilecek. Kriterler şu şekilde:

18-40 yaş aralığında;

Üniversitelerin Mühendislik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültelerinde, Bilgisayar Programcılığı Bölümünde (2 Yıllık), Bilgisayar Teknolojisi Bölümünde (2 Yıllık), Yazılım Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören ya da mezun olmuş;

Üniversitelerin diğer fakültelerinde öğrenim gören ya da mezun olmuş ve temel algoritma becerilerine sahip veya algoritma ve programlamaya giriş dersleri almış;

Tercihen temel veya orta seviyede Javascript bilen, Java ve Python dillerinden en az birini kullanmış veya bu yazılım dilleri konusunda bilgili;

Solidity testleri yapabilen ve Smart Contract geliştirme konusunda bilgi/tecrübe sahibi olan adaylar eğitimlere kabul için tercih edilecektir.


Son Başvuru Tarihi: 25 Eylül 2019

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