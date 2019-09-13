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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI’ın 5K monitörü satışa çıkıyor

Computex 2019 fuarında içerik üreticilere yönelik olarak tanıtılan MSI PS341WU Prestige adındaki monitör modeli üst seviye bir fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
3 sa.
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15
3
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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MSI markasının içerik üreticilere yönelik olarak geliştirdiği ve Computex 2019 bilgisayar fuarında tanıtımını yaptığı üst seviye monitör modeli PS341WU Prestige satışa başlıyor.

MSI PS341WU Prestige özellikleri ve fiyatı

34 inçlik Nano IPS ekranında 5120 x 2160 piksel çözünürlük sunan PS341WU Prestige modeli DCI-P3 renk gamının yüzde 98’ini kapsıyor. 21:9 geniş görüntü oranına sahip olan monitör 60Hz tazeleme hızı ve 5ms tepki süresi sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Honor 20 üst seviye fiyat etiketiyle raflarda"

DisplayHDR 600 sertifikası sayesinde parlaklık 600 nit seviyelerine kadar çıkabiliyor ve yüksek kontrastlı HDR desteği sağlanıyor. 1.07 milyar renk destekleyen ürün 1200:1 kontrast oranına sahip.

2 adet HDMI 2.0, DisplayPort, USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Tip-C, 3.5mm kulaklık girişi şeklinde genişleme yuvaları olan PS341WU Prestige modeli 1199$ fiyat etiketi ile ön siparişe başlamış durumda.

 


https://www.techpowerup.com/259117/msi-launches-the-ps341wu-prestige-monitor-34-nano-ips-5120-x-2160-60-hz-5-ms Yorum Yaz
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Virtual Reality 1 sa. en beğenilen
Türkiye için haber değeri taşımıyor. Türkiye'de alım gücü yerin dibini boyladı. MSI Türkiye'nin bu ürünü satışa çıkaracağını dahi düşünmüyorum. Ekonomisi normal bir ülke olmaya devam edebilseydik 1200 birime yani 1 aylık asgari ücretin yarısına bu monitörü alabilirdik. Yediler bitirdiler memleketi.
Türkiye için haber değeri taşımıyor. Türkiye'de alım gücü yerin dibini boyladı. MSI Türkiye'nin bu ürünü satışa çıkaracağını dahi düşünmüyorum. Ekonomisi normal...
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pcwolf28 2 sa.
Milletin alım gücüne göre haber yapılsa hiç haber göremezdik herhalde.
Bakıp geçiyoruz artık.
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CoreXXX 41 dk.
normal kullanım için güzel ve şık olmuş. illa herkes gaming monitör almak zorunda değil
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Virtual Reality 1 sa. en beğenilen
Türkiye için haber değeri taşımıyor. Türkiye'de alım gücü yerin dibini boyladı. MSI Türkiye'nin bu ürünü satışa çıkaracağını dahi düşünmüyorum. Ekonomisi normal bir ülke olmaya devam edebilseydik 1200 birime yani 1 aylık asgari ücretin yarısına bu monitörü alabilirdik. Yediler bitirdiler memleketi.
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pcwolf28 2 sa.
Milletin alım gücüne göre haber yapılsa hiç haber göremezdik herhalde.
Bakıp geçiyoruz artık.
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