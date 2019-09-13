MSI’ın 5K monitörü satışa çıkıyor

MSI markasının içerik üreticilere yönelik olarak geliştirdiği ve Computex 2019 bilgisayar fuarında tanıtımını yaptığı üst seviye monitör modeli PS341WU Prestige satışa başlıyor.

MSI PS341WU Prestige özellikleri ve fiyatı

34 inçlik Nano IPS ekranında 5120 x 2160 piksel çözünürlük sunan PS341WU Prestige modeli DCI-P3 renk gamının yüzde 98’ini kapsıyor. 21:9 geniş görüntü oranına sahip olan monitör 60Hz tazeleme hızı ve 5ms tepki süresi sunuyor.

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DisplayHDR 600 sertifikası sayesinde parlaklık 600 nit seviyelerine kadar çıkabiliyor ve yüksek kontrastlı HDR desteği sağlanıyor. 1.07 milyar renk destekleyen ürün 1200:1 kontrast oranına sahip.

2 adet HDMI 2.0, DisplayPort, USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Tip-C, 3.5mm kulaklık girişi şeklinde genişleme yuvaları olan PS341WU Prestige modeli 1199$ fiyat etiketi ile ön siparişe başlamış durumda.