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    ŞOK marketler ev tipi güç istasyonu satacak

    4 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Orbus markasına ait ev tipi güç istasyonları yer alıyor. 2200W seviyesine kadar güç istasyonlarından enerji elde etmek mümkün.
    4 Kasım ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketler zinciri bu haftadan itibaren ev tipi güç istasyonları satmaya başlayacak. Televizyondan buzdolabına farklı ev aletlerini elektrik kesintilerinde belirli bir süre çalıştırabiliyor.

    4 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    4 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Orbus markasına ait ev tipi güç istasyonları yer alıyor. Özellikle ev ve ofislerde elektrik kesintilerine karşı belirli bir süre enerji sağlayabilen güç istasyonları sıkça tercih ediliyor.

    Orbus markasına ait güç istasyonlarından en iyisi 2200W çıkış verebilen 1720Wh kapasiteli güç istasyonu. 100W USB ve standart priz çıkışları olan güç istasyonu şartları sağlayan buzdolabı veya mikro dalga gibi aletleri çalıştırabiliyor. Fiyatı 34999TL.

    Orbus 1200 W güç istasyonu ise 1132Wh kapasiteye sahip ve şartları karşılayan elektrikli ev aletlerini çalıştırabiliyor. Fiyatı 19999TL. Orbus markasının 300W güç istasyonu 6699TL iken 600W güç istasyonu ise 9999TL. Bu istasyonlar güneş panelli senaryolarda da kullanılabiliyor. Hızlı şarj ile istasyonları 2 saat civarında şarj edebilmek mümkün.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 8 saat önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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