ŞOK marketler ev tipi güç istasyonu satacak

4 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
4 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Orbus markasına ait ev tipi güç istasyonları yer alıyor. Özellikle ev ve ofislerde elektrik kesintilerine karşı belirli bir süre enerji sağlayabilen güç istasyonları sıkça tercih ediliyor.
Orbus markasına ait güç istasyonlarından en iyisi 2200W çıkış verebilen 1720Wh kapasiteli güç istasyonu. 100W USB ve standart priz çıkışları olan güç istasyonu şartları sağlayan buzdolabı veya mikro dalga gibi aletleri çalıştırabiliyor. Fiyatı 34999TL.
Orbus 1200 W güç istasyonu ise 1132Wh kapasiteye sahip ve şartları karşılayan elektrikli ev aletlerini çalıştırabiliyor. Fiyatı 19999TL. Orbus markasının 300W güç istasyonu 6699TL iken 600W güç istasyonu ise 9999TL. Bu istasyonlar güneş panelli senaryolarda da kullanılabiliyor. Hızlı şarj ile istasyonları 2 saat civarında şarj edebilmek mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.