4. nesil Ryzen işlemcilerin çıkış tarihi gün yüzüne çıktı

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Kırmızı ekip Zen 2 ile beklentileri bir adım daha ileriye taşımayı başardı. Haliyle donanım tutkunlarının gözü AM4 sokete gelecek son Ryzen işlemcilerinin üzerinde.

Eylül'de detaylandırılabilir

Anakart üreticilerine dayandırılan rapora göre AMD Zen 3 mimarisiyle gelecek 4. nesil Ryzen işlemcilerini önümüzdeki eylül ayında lanse edecek. Daha önce Lisa SU’nun söz konusu yongalar için bu yıl sonuna işaret etmesi de bu bilgiyi doğrular nitelikte.

Ayrıca Bkz. "AMD yongaseti sürücüsündeki sorunları düzeltti"

7 nm nodundan çıkacak modeller EUV olmasa da TSMC’nin rafine ettiği bir teknikle üretilecek. 2 CCX ve 1 IO yongasını görmeye devam edeceğimiz işlemciler geçtiğimiz günlerde de paylaştığımız üzere son seviyede paylaşımlı önbellekle gelecek. Ayrıca frekans artışı da bekleyebiliriz. Son olarak AM4 sokete gelecek Vermeer kod adlı işlemciler 600 serisi anakartlarla birlikte gelmesi bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-4000-vermeer-could-launch-in-september

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