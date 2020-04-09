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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    4. nesil Ryzen işlemcilerin çıkış tarihi gün yüzüne çıktı

    AMD’nin gelecek nesil işlemcilerinin çıkış tarihi anakart üreticileri aracılığıyla açığa çıktı.
    11 sa.
    1,8b
    3
    35
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    4. nesil Ryzen işlemcilerin çıkış tarihi gün yüzüne çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Kırmızı ekip Zen 2 ile beklentileri bir adım daha ileriye taşımayı başardı. Haliyle donanım tutkunlarının gözü AM4 sokete gelecek son Ryzen işlemcilerinin üzerinde.

    Eylül'de detaylandırılabilir

    Anakart üreticilerine dayandırılan rapora göre AMD Zen 3 mimarisiyle gelecek 4. nesil Ryzen işlemcilerini önümüzdeki eylül ayında lanse edecek. Daha önce Lisa SU’nun söz konusu yongalar için bu yıl sonuna işaret etmesi de bu bilgiyi doğrular nitelikte.

    Ayrıca Bkz. "AMD yongaseti sürücüsündeki sorunları düzeltti"

    7 nm nodundan çıkacak modeller EUV olmasa da TSMC’nin rafine ettiği bir teknikle üretilecek. 2 CCX ve 1 IO yongasını görmeye devam edeceğimiz işlemciler geçtiğimiz günlerde de paylaştığımız üzere son seviyede paylaşımlı önbellekle gelecek. Ayrıca frekans artışı da bekleyebiliriz. Son olarak AM4 sokete gelecek Vermeer kod adlı işlemciler 600 serisi anakartlarla birlikte gelmesi bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-4000-vermeer-could-launch-in-september Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Orodruin (Candaş Ulaş) 9 sa. en beğenilen
    3000 Serisine laf edip 4000 bekleyenler 4000'inide beğenmeyip 5000'i bekleyin.
    Bu işin sonu yok.
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    OPM 9 sa. Musty3535123
    Hayır, Zen 3 AM4 Soket için son nesil. Bir anakart ile 3 nesil destekledi adamlar daha ne yapsınlar ki.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    ebavamqko 1 sa.
    ben 4800u işlemcili laptop ve series x alıp , 1500 euro yu bir pcye gömeceğime 200 euro kar ile hem console hem laptop almayı düşünüyorum.
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    CVenturas (Berkcan Gül) 1 sa.
    B550 A520 chipsetli anakart söylentileri vardı şimdi bir anda ne oldu da 600 serisi chipset konuşuluyor?
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    soneday (Soner Çakır) 2 sa.
    i7 2600k kullanıyorum ve tam 7 sene önce 2.el almıştım, 1155 soket.. şuanda bu soket tipli anakart piyasada yok.. cortlasa dımdızlak kalacağim neyin tribindesiniz '_'
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    Naganzo (Yusuf GENÇ) 5 sa.
    valla bu yıl sonu wow yeni paketi ve poe2 çıkmadan önce 3700x alacağım 4 sene kullanmayı düşünüyorum :)
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    fractal design (Evren ) 6 sa.
    1600 ve oradan 2600X kullanıcısı olarak AMD beni 3 yıldır mutlu ediyor diyebilirim. Bundan önce i5 3590 ve i5 6500 kullandım. Daha öncesi pentium 3'e kadar hep intel kullandım. Artık AMD önyargıları ve zincirleri kırdı. Bundan sonra intel tekeline karşı fiyat performans dengesinde işlemcileriyle hep ilk tercihim olacak.

    4. nesille birlikte belki anakart ve işlemci değişimi düşünebilirim. Aslında ne gerek var 2600x hala canavar gibi işlemci. Ben 5. nesile belki düşünürüm :)
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    clarq26 (Emre Bayram) 6 sa.
    kim ne derse desin 4000 serisi cıkınca 3700x alıp 5 sene arkama bakmıcam :D hazır sistem kurulu belki sonra düşünülür yas 26 bu saaten sonra pc ilgilenmeyiz herhalde
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    fotifoti (foti ) 3 sa. clarq26
    evet yaş 39, evvelde böyle bi beyanım olmuştu :)
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    Lana-Del-Rey (Alp ) 7 sa.
    Umarım AMD de 4/8 uygun fiyatlı bişey çıkarır alt seviye bütçeler için yoksa intel güzel çözüm sunmuş I3'de.
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    .V. 6 sa. Lana-Del-Rey
    İşin o kısmını bilerek mi boşladılar, yoksa 4 çekirdekli işlemcileri öldürmeye mi çalışıyorlar emin değilim(4 çekirdeği hasarlı zarlar yeterli seviye çıkmıyordur belki de) Ryzen 3600 çoğu kişi için istenen fiyat performans dengesini yakalasa da genel pc kullanımı için aşırı güçlü olabiliyor, böyle düşünen kullanıcıların apu almasını veya eski serilere yönlenmesini bekliyor olabilirler.
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    Gökay16 (Gökay Sevinç) 7 sa.
    Eylül ayında çılacaksa corona covid-19 derken bu işlemcilerin ve anakartların yayılması 2021 i bulur. AMD4 soketi ile geleceğini ben pek sanmıyorum. Zaten 2020 ye kadar mevcut soket destekten bahsetmişlerdi. 2021 yapmaya kalksalar anakart üreticileri bu sefer tavır koyar. Hem bırakın birazda soket revize olsun. Sıfırdan alacaklar için önemli güncelleştirmeler de içine konsun. Fakar orta segment anakartlar için B650 chipset de aynı anda satışa konuşmalı mutlaka.
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 8 sa.
    ryzen 3000 ile 4000 arasındaki tanıtım farkına bakalım:

    2018 yazında 2700x aldım ve 2019 27 ocaktı yanlış hatırlamıyorsam daha doğru dürüst kullanamadan 3000 serisi çıkacak dedi adamlar hem de öyle slayt bilgi vererek değil geçtiler kamera karşısına vay efenim 9900k'yı cinebenchte bir saniye tokatlıyor diye konferans yaptılar resmen ve 7 ay sonra çıkacak işlemcileri bekledi millet nassı ya 9900k geçiyor diye.çıkınca gördük ki o kadar acele etmişler ki ne biosu düzgün ne çipset sürücüsü en az 3 4 ay erken çıkarmışlar neden çünkü intel'in boğazına çökmek istedi adamlar acele olarak.

    şimdi ise ocağı şubatı geçtik bu aylarda konferans olmasa bile bi slayt ver bilgi ver hiçbir şey yok devlet sırrı gibi.şimdi verse ne olur intel'in temmuz'da çıkacak soba misali 10. serisinin satışını kesebilir ama intel zaten artık satmıyor ve watt haberleriyle zaten kendi kendini batırıyor.amd ne zaman açıklıyor eylül'de.hadi al temmuz ağustosta intel var ya tosba bu adamlar.
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    .V. 8 sa. Wilson Fisk
    Amd phenom zamanlarında, fx zamanlarında rekabet için mecbur indirimler yapan amd halk dostu olarak karşılanıyordu, şimdi bakıyoruz yeterli rekabet koşulları sağlandığında nerede bu halkçı amd, kaç senedir seriler üzerinde 5 kuruş indirim yok. Aynı şekilde biri performans konusunda rahata eriştiğinde görüyoruz ki salmaya başlıyor direkt, ryzen 3000 ile artık rahatlar sonuçta.
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    ugrpkr 7 sa. Wilson Fisk
    Dur hocam 3700x i yeni aldım daha
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    dodofran 9 sa.
    3. nesil çıkınca anca alabildik 1. nesil ryzenları. 3 yıl sonra alabileceğimiz işlemciler hayırlı olsun şimdiden
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