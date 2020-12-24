400 yıl sonra gerçekleşen Jüpiter-Satürn kavuşması Ay'dan görüntülendi

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Bu yılın en ilginç uzay fenomenlerinden olan Jüpiter-Satürn 'kavuşmaşı', NASA'nın Ay yörüngesinde yer alan uzay aracı tarafından görüntülendi. Lunar Reconnaissance Orbiter tarafından yakalanan yukarıdaki fotoğrafta Jüpiter ve Satürn'ün kendilerine özgü karakteristik görüntüleri bile net olarak ortaya çıkmış.

Jüpiter-Satürn kavuşması 21 Aralık tarihinde gözlenmişti. Büyük kavuşma tüm dünyada net olarak görüldü. Tabi Dünya'dan baktığımızda yukarıdaki fotoğrafa göre iki gezegeni birbirine daha yakın, neredeyse tek ve parlak bir yıldız halinde gördük. Şehirlerindeki ışık kirliliği nedeniyle birçoğumuzun kavuşmayı tam olarak tüm ihtişamıyla gözleyemediği söylenebilir ancak yine de güzel bir görüntü ortaya çıktı.

Büyük kavuşmayı özellikle de amatör bir teleskobu olanlar elbette çok daha iyi gözlemleyebildi. Küçük bir teleskopla örneğin Jüpiter'in büyük uyduları Callisto, Europa ve IO bile rahatlıkla görebiliyordunuz. Diğer taraftan iyi bir DSLR kameraya sahipseniz yine benzer görüntüler yakalama ihtimaliniz vardı.

Tam Boyutta Gör NASA, Güneş Sistemi'mizin iki devi Jüpiter ve Satürn'ün 800 yıl sonra ilk kez bu kadar yaklaştığını söyledi. Daha önce ise bu kadar yakın olmasa da benzer bir kavuşma en son 1623'te gerçekleşmiş. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden asteronom Jonathan Mcdowell, Pazartesi günkü kavuşmaya benzer bir yaklaşmanın bundan sonra 2080 yılında gözlemlenebileceğini söyledi.

https://www.space.com/great-conjunction-jupiter-saturn-photo-nasa-lro-spacecraft

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