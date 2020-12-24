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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    400 yıl sonra gerçekleşen Jüpiter-Satürn kavuşması Ay'dan görüntülendi

    NASA'nın Ay yörüngesinde bulunan LRO sondası, Pazartesi günü gerçekleşen büyük Jüpiter-Satürn kavuşmasını görüntüledi.
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    400 yıl sonra gerçekleşen Jüpiter-Satürn kavuşması Ay'dan görüntülendi
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    Bu yılın en ilginç uzay fenomenlerinden olan Jüpiter-Satürn 'kavuşmaşı', NASA'nın Ay yörüngesinde yer alan uzay aracı tarafından görüntülendi. Lunar Reconnaissance Orbiter tarafından yakalanan yukarıdaki fotoğrafta Jüpiter ve Satürn'ün kendilerine özgü karakteristik görüntüleri bile net olarak ortaya çıkmış.

    Jüpiter-Satürn kavuşması 21 Aralık tarihinde gözlenmişti. Büyük kavuşma tüm dünyada net olarak görüldü. Tabi Dünya'dan baktığımızda yukarıdaki fotoğrafa göre iki gezegeni birbirine daha yakın, neredeyse tek ve parlak bir yıldız halinde gördük. Şehirlerindeki ışık kirliliği nedeniyle birçoğumuzun kavuşmayı tam olarak tüm ihtişamıyla gözleyemediği söylenebilir ancak yine de güzel bir görüntü ortaya çıktı. 

    Büyük kavuşmayı özellikle de amatör bir teleskobu olanlar elbette çok daha iyi gözlemleyebildi. Küçük bir teleskopla örneğin Jüpiter'in büyük uyduları Callisto, Europa ve IO bile rahatlıkla görebiliyordunuz. Diğer taraftan iyi bir DSLR kameraya sahipseniz yine benzer görüntüler yakalama ihtimaliniz vardı. 

    400 yıl sonra gerçekleşen Jüpiter-Satürn kavuşması Ay'dan görüntülendi
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    NASA, Güneş Sistemi'mizin iki devi Jüpiter ve Satürn'ün 800 yıl sonra ilk kez bu kadar yaklaştığını söyledi. Daha önce ise bu kadar yakın olmasa da benzer bir kavuşma en son 1623'te gerçekleşmiş. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden asteronom Jonathan Mcdowell, Pazartesi günkü kavuşmaya benzer bir yaklaşmanın bundan sonra 2080 yılında gözlemlenebileceğini söyledi.



    https://www.space.com/great-conjunction-jupiter-saturn-photo-nasa-lro-spacecraft Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Quard (Ahmet G) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tam kavuşma sayılmaz ki birbirlerine neredeyse çarpacak kadar yakına gelselerdi o zaman kavuşma olurdu.
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    tolga_3838 (tolga tiftik) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben o kadar baktım göremedim 🤣
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