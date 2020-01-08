43 inç ekranlı ilk koşu bandı tanıtıldı: Amazfit HomeStudio

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Çinli giyilebilir cihaz üreticisi Huami, CES 2020 fuarı kapsamında Amazfit HomeStudio adlı koşu bandını tanıttı. Amazfit HomeStudio'da ilk göze çarpan şey geleneksel gösterge panosuna sahip olmaması.

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Koşu bandının özellikleri, sağ kola monte edilen akıllı telefonla kontrol ediliyor. Tüm bilgiler 1080p çözünürlüğe sahip dikey olarak konumlandırılmış 43 inç boyutundaki ekranda görüntüleniyor. Şirket bu ekrana Glass adını vermiş.

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Glass, kullanıcının hareketlerini bilgisayar görüşüyle analiz edebilen bir kameraya sahip. Bu sayede egzersizleriniz hakkında geri bildirim sağlayarak daha iyi antrenman yapmanıza yardımcı oluyor. Mahramiyet konusunda endişe duyanlar kameranın sensörünü kolayca kapatabilecekler.

1.000'in üzerinde kurs sunulacak

Huami cihazın iki farklı versiyonunu tanıttı. Premium model 19 km/s hıza ulaşabiliyor. Daha düşük versiyonun maksimum hızı ise 14.5 km/s. Akıllı ekran aracılığıyla 1000'den fazla egzersiz kursu içeren bir kütüphaneye erişmek mümkün olacak. Listede yoga ve germe gibi koşu bandı gerektirmeyen aktiviteler de yer alıyor.

Dünyanın en iyi eğitmenleri tarafından verilen kurslar kullanıcıların fitness hedeflerine ulaşmaları için ekstra motivasyon sağlayacak. Amazfit Homestudio'nun fiyat etiketi ve çıkış tarihi konusunda kısa süre içinde bilgi verilecek. Huami, fiyatın potansiyel alıcıları memnun edeceğine dair söz verdi.

https://www.gizmochina.com/2020/01/08/amazfit-homestudio-announced

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