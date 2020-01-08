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    Samsung, CES 2020 sunumunda Apple'ın Face ID ve Touch ID ikonlarını kullandı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, CES 2020'de ilginç bir olaya imza attı. Şirketin gerçekleştirdiği Samsung Pass sunumunda, Apple'a ait Face ID ve Touch ID ikonları kullanıldı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    2,5b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, CES 2020 sunumunda Apple'ın Face ID ve Touch ID ikonlarını kullandı
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    7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenen CES 2020'de, Güney Koreli Samsung, diğer birçok şirket gibi kendi sunumlarını gerçekleştirdi. Ancak hiç kimse Samsung'un, telif hakkı ihlaliyle sonuçlanabilecek bir skandala imza atacağını beklemiyordu.

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    İki şirketten de henüz bir açıklama gelmedi

    BuzzFeed internet sitesinden Parker Ortolani, CES 2020'de katıldığı Samsung Pass sunumunun fotoğrafını yayınlayarak, Samsung'un slaytında Apple'a ait teknolojiler olan Face ID ve Touch ID'nin ikonlarının kullanıldığını ortaya çıkardı ve Güney Koreli şirketi hırsızlıkla suçladı.

    Samsung, CES 2020 sunumunda Apple'ın Face ID ve Touch ID ikonlarını kullandı
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    Samsung Pass servisinin anlatıldığı sunumda böylesine skandal olarak nitelendirilebilecek hatanın yapılması ise garip bir durum. Zira Apple, Samsung'un en büyük rakibi ve hiç bir şirket rakibi karşısında böyle bir duruma düşmek istemez. Skandalla ilgili olarak Samsung ve Apple tarafından henüz bir açıklama gelmiş değil ve bu hatanın nasıl bir sonuç doğruacağı ise şimdilik merak konusu.



    https://twitter.com/ParkerOrtolani/status/1214388544145252352 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Quersian 2 hf. en beğenilen
    Face ID tamam da Touch ID nasıl aynısı kullanılmış o kısmı anlamadım. Parmak izi koymuş daha nasıl farklı gösterebilir ki?
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    khytr89 2 hf.
    Sayın editör, "telif hakkı ihlaliyle sonuçlanacak" demişsiniz ama patent numarası belirtmemişsiniz.

    Ya bahsettiğiniz aşağıdaki gibiyse. Bir şey yazıyorsanız delilleriyle yazın ki aklımızda soru işareti kalmasın. Belki Samsung buldu, Apple kullandı olamaz mı , bu sebeple telif hakkı ihlali iddianızı delillendirmenizi bekliyorum.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Sayın editör, "telif hakkı ihlaliyle sonuçlanacak" demişsiniz ama patent numarası belirtmemişsiniz. Ya bahsettiğiniz aşağıdaki gibiyse. Bir şey yazıyo...
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    eaglepaw_1903 6 sa.
    .
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    Curimo 1 hf.
    Günümüz firmaları o kadar aptalca stratejiler ile yönetiliyorlar ki bu skandal gerçekse eğer hiç şaşırmayacağım. Olmaz diyenlere neler gördük derim, sorana da sayarım bir bir.
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    Conscience753 2 hf. YksceKonusabilenAdam
    Malum her okuduğumuza inanmamak lazım Samsungun sunumundaki touch id ikonuyla Appleinki aynı değildir.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    YksceKonusabilenAdam 2 hf. Conscience753
    Size katılıyorum falat Yazdıgımı iyi okuduysanız konuya göre yoeum yaptıgımı bildirmiştim
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    Conscience753 2 hf. YksceKonusabilenAdam
    Parmak izi ikonlarının aynı olduğuna eminmisiniz??
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    YksceKonusabilenAdam 2 hf. Conscience753
    Ben bir şeye kanaat getirmedim konuya göre konusuyorum aynı diyor konu
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    khytr89 2 hf.
    Sayın editör, "telif hakkı ihlaliyle sonuçlanacak" demişsiniz ama patent numarası belirtmemişsiniz.

    Ya bahsettiğiniz aşağıdaki gibiyse. Bir şey yazıyorsanız delilleriyle yazın ki aklımızda soru işareti kalmasın. Belki Samsung buldu, Apple kullandı olamaz mı , bu sebeple telif hakkı ihlali iddianızı delillendirmenizi bekliyorum.

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    Yanıtla +4
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    ilkerinanç 2 hf.
    Telif ödeyip yapmış olamazlar mı nereden biliyorlar çaldığını?
    Göz göre göre yapmazlar herhalde ,mahalle bakkalı değil bunlar.

    Bu arada çizimler aynı değil.Farklar var özellikle yapılmış gibi.Bilhassa parmak izi çizimi alakası bile yok eğer kırmızı olan kastediliyorsa.
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    CWaRRioR 2 hf.
    Özgün ikonlar kullanmak ne kadar zor olabilir ki...
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    Quersian 2 hf. en beğenilen
    Face ID tamam da Touch ID nasıl aynısı kullanılmış o kısmı anlamadım. Parmak izi koymuş daha nasıl farklı gösterebilir ki?
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    YksceKonusabilenAdam 2 hf. Quersian
    Herkesin parmak izi farklıdır

    Başka iz mi yoktuda applenın haklarını satın aldıgı iconu kullanmıs
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    MrKattchup 2 hf.
    Yani teknoloji dünyasında artık alışıldık durumlar ama bu fazla bariz olmuş.
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    2531 kez okundu.
    9 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ces2020, samsung ve
    8 etiket daha Apple samsung pass ikon face id touch id Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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