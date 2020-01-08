Samsung, CES 2020 sunumunda Apple'ın Face ID ve Touch ID ikonlarını kullandı

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7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenen CES 2020'de, Güney Koreli Samsung, diğer birçok şirket gibi kendi sunumlarını gerçekleştirdi. Ancak hiç kimse Samsung'un, telif hakkı ihlaliyle sonuçlanabilecek bir skandala imza atacağını beklemiyordu.

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İki şirketten de henüz bir açıklama gelmedi

BuzzFeed internet sitesinden Parker Ortolani, CES 2020'de katıldığı Samsung Pass sunumunun fotoğrafını yayınlayarak, Samsung'un slaytında Apple'a ait teknolojiler olan Face ID ve Touch ID'nin ikonlarının kullanıldığını ortaya çıkardı ve Güney Koreli şirketi hırsızlıkla suçladı.

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Samsung Pass servisinin anlatıldığı sunumda böylesine skandal olarak nitelendirilebilecek hatanın yapılması ise garip bir durum. Zira Apple, Samsung'un en büyük rakibi ve hiç bir şirket rakibi karşısında böyle bir duruma düşmek istemez. Skandalla ilgili olarak Samsung ve Apple tarafından henüz bir açıklama gelmiş değil ve bu hatanın nasıl bir sonuç doğruacağı ise şimdilik merak konusu.

https://twitter.com/ParkerOrtolani/status/1214388544145252352

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