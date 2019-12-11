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    460.000 Türk'ün kredi kartı bilgileri çalınıp, internette satıldı!

    2019'un en büyük veri sızıntılarından biri yaşandı. Türkiye'den 463.378 kişinin kredi kartı bilgileri çalınıp, Joker’s Stash adındaki en büyük kart merkezinde satışa sunuldu. İşte detaylar!
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Güvenlik
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    460.000 Türk'ün kredi kartı bilgileri çalınıp, internette satıldı!
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    2020 için geri sayımın başladığı şu günlerde, yılın en büyük ikinci veri skandalı ortaya çıktı. İnternet üzerinden yayın yapan haber sitesi ZDNet tarafından paylaşılan bilgiler, 463.378 adet Türk kullanıcılarına ait kredi kartı bilgisinin çalınıp, bir kart mağazasında satışa sunulduğunu ortaya çıkardı.

    Güvenlik şirketi Group-IB yetkililerinin ZDNet'e yaptığı açıklamaya göre, Türk kullanıcıların kredi kartı bilgileri 28 Ekim ile 27 Kasım arasında 30.000 + 30.000 + 190.000 + 250.000 büyüklüğündeki dört parti şeklinde sızdırıldı. 

    Ayrıca Bkz. "Mac Pro ve Apple Pro Display XDR Türkiye fiyatı belli oldu!"

    Konuyla ilgili açıklama yapan şirket yetkilileri, Türkiye'den kredi kartı sızıntısına pek rastamadıklarını ve bu olayın, Türkiye'deki kredi kartlarıyla ilgili son 12 ayda yaşanan en büyük veri sızıntısı olduğunu aktardılar. 

    Veri sızıntısı bilgisayar korsanlarına 500.000$'dan fazla kazandırdı

    Yetkililer, çalınan kredi kartı bilgilerinin Joker’s Stash isimli kart mağazasında satışa sunulduğunu ve korsanlara 500.000 dolardan fazla kazanç sağladığını söylüyor. 

    Güvenlik araştırması şirketi Group-IB'ye göre kullanıcılarım hem kredi hem de banka kartı bilgiler çalındı. Şirketin siber suçlar araştırma bölümü başkanı Dmitry Şeştakov, “Kartların son kullanma tarihi, CVV/CVC, kullanıcı adı gibi bilgilerin yanı sıra isim, e-posta adresi ve telefon numaraları da bulundu.” açıklamasını yaptı. Sanılanın aksine herhangi bir bankanın sisteminden elde edilmeyen bu verilerin ödemeleri yöneten farklı bir kaynaktan sızdırıldığı tahmin ediliyor. 

    Kart bilgileri üç farklı yoldan çalınmış olabilir

    Şestakov, “Üç kaynaktan dolayı kartlar çalınmış olabilir. Bunlardan birincisi kullanıcının kredi kartı bilgilerini sahte sitelere vermesi, ikincisi browserlardan verileri çalan kötü amaçlı uygulamalar ve üçüncüsü ise JavaScript bazlı dolandırıcıların hacklenmiş sanal mağazaya verilerini girmesiyle olur. Çoğunlukla üçüncü durum yaşanıyor” dedi. Şeştakov, Türk makamlarına bilgi geçtiğini de sözlerine ekledi.

    Üst düzey banka yetkilileri ile temasa geçen Sözcü de bu iddiaları doğrulamış. Türk kurum ya da kuruluşlardan herhangi bir açıklama gelmezken, yaşanan veri sızıntısının Hindistan’daki 1.3 milyon kredi kartı sızıntısından sonraki en büyük veri skandalı olduğu dile getiriliyor. 



    https://www.zdnet.com/article/455000-turkish-card-details-put-up-for-sale-web-skimmers-suspected/ Yorum Yaz
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    root 1987 1 gün
    kartınızın çalındığını ruslardan öğreniyoruz 🤗
    1 Yanıt Yanıtla +90
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    ProfXavier 1 gün
    Başkasının eline geçmesin diye kendi kart bilgilerimi satın aldım. Sağolsunlar iskonto da yaptılar.
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    5 Avatar Avatar Avatar
    WarSaw 1 sa.
    birde bu son zamanlarda kredi kartını kaydet masterpass cart curt diye birşey geliştirdiler sanki çok bi adammışlar gibi kredi kartı bilgilerini saklamaya can atıyorlar sanki dersin hackerlar aslında bizzat kendileri milleti doldur boşalt yapıyorlar akıllarınca
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    erco35coast 13 sa.
    bu çin siteleri satıyor bence. ucuz bedava ürünleri alırken iyi tabi. allahtan ben hep sanalkart kullanıyorum güvvenmediğim yerlere.
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    Gatetrans 14 sa.
    e-ticaret veya web ortamında satış yapan firmaların tamamının sağlam güvenlik sistemleri kullanmaları ve bunu takip eden uzmanlarının olması gerekli. Adamlar ne para vericez diyip bu alanda önlem almıyorlar sonra böyle oluyor. Türkiyede ki IT uzmanlarının da ne kadar iyi olduğu ayrı bir tartışma konusu tabi. Ben hacker olsam Türkiye de ofis açarım la. Teknolojiden bir haber yatırım yapmayan uzmana değer vermeyen başka bir ülke yoktur herhalde.

    Ben yazılım şirketinde çalışıyorum adamlar alanlarında ki yazılımı satmak için 50 takla atıyorum gene olmuyor, gerizekalı excel üzerinden operasyonlarını takip etmeye çalışıyor hala.Sonra da diyor ki yabancı şirketler bu konuda önümüzü çok tıkıyor biz onlarla yarışamıyoruz. Sığır, git bak bakalım adamlar nasıl önlem alıyor ne kullanıyorlar. Gerçi ülkede ki ticareti de ilkokul mezunları yaptığı için kime ne anlatıyorum.
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    Gt95 14 sa.
    10 bin tl borç var ne güzel öderler artık : = )
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    xmxksk 16 sa.
    Alışveriş yapmadığın zamanlarda kartı telefon, posta, internet ne halt varsa hepsine kapatmak tek çözüm galiba...
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    YuNeM38 18 sa.
    Benimde kart bilgilerim çalındı. Kart enpara-finansbank. İlk harcama dolarla olduğundan SMS bilgilendirmesi yapıldı ve anında bankaya telefon açtım ve bankayla görüşürken apple itunes'den 3 harcama daha yaptılar. Kartı kapattım itirazı yaptım ve ertesi gün apple'ı aradım (sırf bunun için destek veriyorlar) ve onlarda geri ödemenin 30 gün içinde yapılacağını söyledi. Apple harici tek harcama var 7 dolarlık onu da banka geri öder diye düşünüyorum.
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    Eşkenar 20 sa.
    Koskoca firmalar, hadi işi beceremediniz çaldırdınız. Hiç değilse hackerlardan çalınan hesapların bilgilerini satın alında, çalınan kişileri uyarın.
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    flonky 20 sa.
    Şu kart satılan sitenin linkini alabilirmiyim bişi denicem.
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    astegon 21 sa.
    HB Trendyol De Facto vb sitelerden elde edilmiş diye duydum.

    Kapatın kartları internet alışverişine. Sanal kart en güzel çözüm.
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    ArıKovanınaDalanAyı 21 sa.
    Hiçbir alışveriş sitesine kart bilgilerinizi kaydetmeyin.
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