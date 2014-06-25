"4.7 inçlik iPhone: 32GB & 64GB'lık depolama kapasitesi ile 19 Eylül'de satışa sunulacak"

iPhone 5s & 5c: 20 Eylül 2013

iPhone 5: 21 Eylül 2012

iPhone 4s: 14 Ekim

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iPhone 6’yı bekleyenlerden misiniz? Eğer öyle ise, Çin’den iPhone 6’ya kavuşabileceğiniz tarihle ilgili sizin için bir haber var.Çinli internet portalı Tencent’in, Apple’ın tedarik zinciri içerisindeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple, yeni nesil 4.7 inçlik iPhone 6’yı 19 Eylül tarihinde, aralarında Çin’in de bulunduğu birçok ülkede satışa sunacak.Aslında bu, iPhone 6'nın satışa sunulacağı tarih olarak 19 Eylül tarihini ilk duyuşumuz değil. Hatırlanacağı gibi Apple’ın en büyük iş ortaklarından Deutsche Telekom, çağrı merkezi aracılığıyla müşterilerine iPhone 6’nın 19 Eylül’de satışa sunulacağı bilgisini paylaşmıştı. Özellikle ABD ve Almanya’da Apple ile Deutsche Telekom’un aralarındaki yoğun iş ortaklığı göz önüne alındığında; 19 Eylül tarihi, iPhone 6’nın satışa sunulacağı en kuvvetli tarih olarak öne çıkıyor.Tencent sitesinin iPhone 6 hakkında aktardığı bununla sınırlı değil. Sitenin kaynaklarına göre Apple, iPhone 6 ile birlikte 16GB’lık depolama kapasitesine de veda edecek. Eğer iddia doğru çıkarsa, kullanıcılar 16GB’lık iPhone 5s’in fiyatına 32GB’lık iPhone 6, 32GB’lık iPhone 5s’in fiyatına ise 64GB’lık iPhone 6 sahibi olabilecekler.Merak edenler için Apple’ın son üç iPhone modelini (iPhone 4s’den önceki iPhone modellerinde haziran-haziran ürün çevrimi benimsenmişti) satışa sunduğu tarihleri de hatırlatmakta fayda var: