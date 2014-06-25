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"4.7 inçlik iPhone: 32GB & 64GB'lık depolama kapasitesi ile 19 Eylül'de satışa sunulacak"

4 yıl
1,3b
1
84
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 6’yı bekleyenlerden misiniz? Eğer öyle ise, Çin’den iPhone 6’ya kavuşabileceğiniz tarihle ilgili sizin için bir haber var.

Çinli internet portalı Tencent’in, Apple’ın tedarik zinciri içerisindeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple, yeni nesil 4.7 inçlik iPhone 6’yı 19 Eylül tarihinde, aralarında Çin’in de bulunduğu birçok ülkede satışa sunacak.

Aslında bu, iPhone 6'nın satışa sunulacağı tarih olarak 19 Eylül tarihini ilk duyuşumuz değil. Hatırlanacağı gibi Apple’ın en büyük iş ortaklarından Deutsche Telekom, çağrı merkezi aracılığıyla müşterilerine iPhone 6’nın 19 Eylül’de satışa sunulacağı bilgisini paylaşmıştı. Özellikle ABD ve Almanya’da Apple ile Deutsche Telekom’un aralarındaki yoğun iş ortaklığı göz önüne alındığında; 19 Eylül tarihi, iPhone 6’nın satışa sunulacağı en kuvvetli tarih olarak öne çıkıyor.

Tencent sitesinin iPhone 6 hakkında aktardığı bununla sınırlı değil. Sitenin kaynaklarına göre Apple, iPhone 6 ile birlikte 16GB’lık depolama kapasitesine de veda edecek. Eğer iddia doğru çıkarsa, kullanıcılar 16GB’lık iPhone 5s’in fiyatına 32GB’lık iPhone 6, 32GB’lık iPhone 5s’in fiyatına ise 64GB’lık iPhone 6 sahibi olabilecekler.

Merak edenler için Apple’ın son üç iPhone modelini (iPhone 4s’den önceki iPhone modellerinde haziran-haziran ürün çevrimi benimsenmişti) satışa sunduğu tarihleri de hatırlatmakta fayda var:
  • iPhone 5s & 5c: 20 Eylül 2013
  • iPhone 5: 21 Eylül 2012
  • iPhone 4s: 14 Ekim

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FERFEROS 4 yıl en beğenilen
Şu an Google I/O gerçekleşiyor. Yeni versiyondan ve giyilebilir cihazlardan bahsediyorlar. Yayın başlayalı kaç dakika oldu. Bir haber yapmadınız.
youtube.com/...
Şu an Google I/O gerçekleşiyor. Yeni versiyondan ve giyilebilir cihazlardan bahsediyorlar. Yayın başlayalı kaç dakika oldu. Bir haber yapmadınız.you...
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Persona_Non_Grata 4 yıl
Fenerbahçeliler iphone 6s ye hücüm edecekler :)
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_Mimar_ 4 yıl
üst ve alt taraftaki boşluklar biraz daha küçülse on numara olur.
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murattikhat 4 yıl
5s tarzı olsaydı daha güzel olurdu flaş 2 kalsaydı
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murattikhat 4 yıl
fazla gb var
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OneAboveAll 4 yıl
Arka taraf discovery benziyor yoksa yoksa apple yapma bunu
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Redunay 4 yıl
tasarım kötü. yuvarlak hatlar telefonu basitleştirmiş ve plastik gibi duruyor.
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EnemyHunter 4 yıl
16gb modelini kaldırmazlar diye tahmin ediyorum parayı esas 16gb modeli ile kırıyolar zaten
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wolfestein 4 yıl
Apple geniş ekranlı telefon çıkartmakta çok geç kaldı.
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hey 4 yıl
Afedersiniz ama kusacagim bu haberlerden artik, adamlar senede bir telefon cikaracak biz hergun haberini goruyoruz,, ha cikti ha boyle olacak ha bilmem nesi..
Bu arada hicbirini okumuyorum baskliklarini gormek bile nefret ettiriyor..
Kendi gorusumdur..
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Guest-334F3CF19 4 yıl
Eski tasarım çok keskindi ama bu tasarım çok fazla yuvarlatılmış.
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krtwebdesign 4 yıl
İphone 6 ekranı genişleterek bence daha iyi yaptı. İphone yetkilileri İphone 5 tede ekranı büyütmeyi düşünüyordu. Ama İphone 6 ya kısmetmiş. Ne olursa olsun iphone fazla mesai yapması gerekiyo. Eee sonuçta 3-5 milyon satmıyorlar.
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HumWE 4 yıl
Burda bir laf var ceketini koysa kazanır diye buda öyle alacaklara hayırlı olsun...
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