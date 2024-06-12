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    Anlık Bildirim

    iOS 18, yavaş şarj aleti kullanıldığında kullanıcıyı uyaracak

    iOS 18 betayı yükleyenler Apple'ın bahsetmediği yenilikleri keşfetmeye devam ediyor. iOS 18 güncellemesiyle birlikte iPhone yavaş şarj aletiyle şarj edildiğinde kullanıcı uyarılacak.
    ios 18 yavaş iphone şarj aleti uyarı Tam Boyutta Gör
    iOS 18, iPhone pil sağlığı ve şarj ayarlarında birkaç önemli değişiklik içeriyor. Apple, iPhone 15 kullanıcıları için daha fazla şarj sınırı ayarı ekledi ancak daha da ilgi çekici olanı iOS, artık telefon yavaş şarj aletiyle şarj edildiğinde kullanıcıyı haberdar ediyor.

    Apple, iOS 18’de Ayarlar Pil bölümüne iPhone’un yavaş şarj cihazıyla şarj edilip edilmediğini bilmenizi sağlayan bir özellik ekledi. Yavaş şarj süreleri, Pil ayarlarında son 24 saat veya son 10 gün içindeki pil kullanımı ve şarjı gösteren bölümünde turuncu çubukla gösteriliyor.

    Kullanıcılar, 5W kablosuz şarj cihazıyla şarj ettikten sonra yavaş şarj bildirimi aldıklarını söylüyor. Apple, iOS 18 final sürümünü yayınladığında büyük olasılıkla bu değişiklik hakkında daha fazla bilgi içeren bir yazı yayınlayacak. Şu an itibariyle hangi şarj hızının “Yavaş Şarj Cihazı” mesajını tetiklediği belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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