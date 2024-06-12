iOS 18, yavaş şarj aleti kullanıldığında kullanıcıyı uyaracak

Apple, iOS 18’de Ayarlar Pil bölümüne iPhone’un yavaş şarj cihazıyla şarj edilip edilmediğini bilmenizi sağlayan bir özellik ekledi. Yavaş şarj süreleri, Pil ayarlarında son 24 saat veya son 10 gün içindeki pil kullanımı ve şarjı gösteren bölümünde turuncu çubukla gösteriliyor.
Kullanıcılar, 5W kablosuz şarj cihazıyla şarj ettikten sonra yavaş şarj bildirimi aldıklarını söylüyor. Apple, iOS 18 final sürümünü yayınladığında büyük olasılıkla bu değişiklik hakkında daha fazla bilgi içeren bir yazı yayınlayacak. Şu an itibariyle hangi şarj hızının “Yavaş Şarj Cihazı” mesajını tetiklediği belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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