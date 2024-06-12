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Tam Boyutta Gör iOS 18, iPhone pil sağlığı ve şarj ayarlarında birkaç önemli değişiklik içeriyor. Apple, iPhone 15 kullanıcıları için daha fazla şarj sınırı ayarı ekledi ancak daha da ilgi çekici olanı iOS, artık telefon yavaş şarj aletiyle şarj edildiğinde kullanıcıyı haberdar ediyor.

iOS 18, iPhone 15 modellerine daha fazla şarj seçeneği ekliyor 1 gün önce eklendi

Apple, iOS 18’de Ayarlar Pil bölümüne iPhone’un yavaş şarj cihazıyla şarj edilip edilmediğini bilmenizi sağlayan bir özellik ekledi. Yavaş şarj süreleri, Pil ayarlarında son 24 saat veya son 10 gün içindeki pil kullanımı ve şarjı gösteren bölümünde turuncu çubukla gösteriliyor.

Kullanıcılar, 5W kablosuz şarj cihazıyla şarj ettikten sonra yavaş şarj bildirimi aldıklarını söylüyor. Apple, iOS 18 final sürümünü yayınladığında büyük olasılıkla bu değişiklik hakkında daha fazla bilgi içeren bir yazı yayınlayacak. Şu an itibariyle hangi şarj hızının “Yavaş Şarj Cihazı” mesajını tetiklediği belli değil.

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iOS 18, yavaş şarj aleti kullanıldığında kullanıcıyı uyaracak