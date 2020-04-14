48 inçlik dev bilgi-eğlence ekranıyla ünlenen Byton M-Byte'ın üretiminde önemli adım

Tam Boyutta Gör

Elektrikli araç pazarındaki SUV rekabetine dahil olmaya hazırlanan Byton M-Byte, sahip olduğu devasa multimedya ekranıyla tanıtıldığı günden bu yana ilgi odağı olmuştu. Byton M-Byte’ın üretiminde önemli bir aşamaya gelindi.

İlk kez bundan iki yıl önceki CES’te konsept olarak karşımıza çıkan Byton M-Byte elektrikli SUV, üretim öncesi aşamaya ulaştı. Bu aşamada seri üretime hazırlanan araçların sınırlı sayıda prototipleri üretiliyor ve araç satışa çıkmadan önce potansiyel sorunların tespit edilmesi ve çözülmesi sağlanıyor. Şirketin fabrikasından gelen fotoğraflar ilk prototiplerin banttan indiğini ve konsept versiyonla büyük oranda aynı olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurulu'ndan Tofaş, Ford ve Doğuş hakkında soruşturma"

İlginizi Çekebilir

48 inç multimedya ekranına sahip Byton M-Byte elektrikli SUV, nihai tasarımıyla Frankfurt'ta

Gerek tasarımı gerekse sahip olduğu teknolojilerle tüketiciye farklı bir deneyim vadeden Byton M-Byte, Çin’in yanı sıra bazı Avrupa ülkelerini de gözüne kestirmiş durumda. Araç iki farklı versiyonla satılacak. Bunlardan ilkinde 268 beygir güç ve 400 Nm tork üreten tek bir elektrik motoru bulunacak ve arka tekerleklere güç verecek.

Aracın zeminine paralel bir biçimde yerleştirilen 72 kWh’lık batarya paketi NEDC ölçümlerine göre 430 km menzil sağlayacak. Bu versiyonda opsiyon olarak tercih edilebilen 95 kWh’lık batarya ile menzil değeri 550 kilometreye yükseltilebilecek.

Byton M-Byte’ın bir üst versiyonunda ise dört tekerlekten çekiş sağlayan iki elektrik motorlu sistem kullanılacak ve üretilen toplam güç 400 beygir olacak. Söz konusu versiyonda standart olarak 95 kWh’lık büyük batarya kullanılacak ve yine NEDC ölçümlerine göre 500 kilometre sürüş menzili sağlayacak.

Byton M-Byte’ı bu kadar ünlü yapan kısım ise iç mekanındaki ekranlar. Zira aracın konsolunda boydan boya uzanan 48 inç’lik devasa bir ekran bulunuyor. Ayrıca, sürücünün oldukça uzağında kalan bu ekranı kontrol etmek için direksiyonun ortasında küçük bir ekran daha mevcut. Tabii sürücü ve ön yolcu arasında bulunan 8 inç’lik ekranı ve arka yolcular için koltuk sırtlarına yerleştirilen diğer ekranları da unutmayalım.

https://www.facebook.com/carnewschina/posts/3181223951910278

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.