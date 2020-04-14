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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rekabet Kurulu'ndan Tofaş, Ford ve Doğuş hakkında soruşturma

    Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv, Rekabet Kurulu tarafından Danıştay'ın iptal kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen haklarında soruşturma açıldığını bildirdi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Rekabet Kurulu'ndan Tofaş, Ford ve Doğuş hakkında soruşturma
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    Rekabet Kurulunca Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ ve Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açıldı. Üç şirketten KAP’a yapılan açıklamada, Kurul tarafından Danıştay’ın iptal kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen haklarında soruşturma açıldığı bildirildi.

    Tofaş, Ford ve Doğuş tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

    Rekabet Kurulu tarafından şirketimize iletilen yazıda, Rekabet Kurulu'nun 2009 yılında otomotiv sektörüne yönelik olarak getirilen ÖTV indirimi kapsamında, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrası birlikte hareket ederek fiyat artışı yaptıkları ve mal arzını kısıtladıkları yönündeki şikayetlerin reddine ve soruşturma açılmasına gerek olmadığına ilişkin 24 Haziran 2009 tarihli kararının Danıştay tarafından 4 Aralık 2019'da iptal edilmesini takiben, söz konusu iptal kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak şirketimiz nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte ve bu kapsamda şirketimizden savunma talep edilmektedir

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    Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılmasının, soruşturmaya konu teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı vurgulanan açıklamada, konuya ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

    Şirketlerin yaptığı açıklamada bahsi geçen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kunun’un 4. Maddesinin içeriği şöyle:

    Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

    Bu haller, özellikle şunlardır:

    • a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi,
    • b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,
    • c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,
    • d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,
    • e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,
    • f) Anlaşmanın niteliği veya ticarî teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

    Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.

    Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.



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    EmirAkın (Emir Akın Alkan) 2 sa. en beğenilen
    Araçlar pahalıya satıldığı zaman vatandaş zararlı çıkıyor, ama şirketlerin ödediği bu cezalar devletin kasasına gidiyor ve bizim cebimize bir katkı sağlamıyor. Vatandaşın mağduriyetini giderecek bir ceza sistemi olmasını dilerdim.
    Araçlar pahalıya satıldığı zaman vatandaş zararlı çıkıyor, ama şirketlerin ödediği bu cezalar devletin kasasına gidiyor ve bizim cebimize bir katkı sağlamıyor....
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Adolf Hitler 88 1 sa. yeni yorumcu
    Birileri yolsuz kalmış yine.. Tofaşı geç ama mesela FORD falan bu firmalar Türkiye'den bile daha güçlüdür. Bunlara haracı kesemezsin yani. Google'a kesmeye kalktılar gördük ne olduğunu. Bence beyhude çaba bunlar
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    Musty3535123 2 sa.
    aga devlet diyorki firmalara; bunu 100 den satma 110 dan sat. ben sana 5 lira ceza keserim. sende bende 5 er lira cukkalarız.
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    EmirAkın (Emir Akın Alkan) 2 sa. en beğenilen
    Araçlar pahalıya satıldığı zaman vatandaş zararlı çıkıyor, ama şirketlerin ödediği bu cezalar devletin kasasına gidiyor ve bizim cebimize bir katkı sağlamıyor. Vatandaşın mağduriyetini giderecek bir ceza sistemi olmasını dilerdim.
    Yanıtla +7
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 3 sa.
    Doğuşa umarım yüklü bir ceza gelir.
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    classlord (Murat ) 3 sa.
    Hepsi dogusun sucu , umarim okkali bir ceza gelir
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    Sabriye Baaas (Kadıköy Boğası) 3 sa.
    Devlet ÖTV indirimi yapsın satışlar kötü ühühühüh
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