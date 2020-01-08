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    480 km'ye kadar menzil sunan elektrikli motosiklet: Damon Hypersport

    Damon Motorcycles, elektrikli motosikleti Hypersport'un teknik özelliklerini CES 2020'de açıkladı. 320 km/s maksimum hız ve şehir içinde 480 km menzil gibi etkileyici özellikler söz konusu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Kanadalı elektrikli motosiklet şirketi Damon Motorcycles, katılımcısı olduğu CES 2020’de Hypersport isimli motosikletinin teknik özelliklerini paylaştı. Damon Hypersport, sahip olduğu özelliklerle adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

    Oldukça şık ve sportif tasarımıyla dikkat çeken Damon Hypersport, 150 kW (200 hp) güç üreten elektrik motorundan güç alıyor. 322 km/s gibi etkileyici bir maksimum hıza sahip olan elektrikli motosikletin 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyeden daha az sürede tamamladığı belirtiliyor. Motosiklet şehir içinde ortalama hızda kullanıldığında 480 kilometre, karma kullanımda (şehir + otoban) yani yüksek hızlar söz konusu olduğunda ise 320 kilometre menzil sunuyor. 

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    Bu etkileyici menzil değerlerini yakalamak için Damon Hypersport’ta standart olarak 20 kWh’lık sıvı soğutmalı batarya paketi kullanılıyor. Karşılaştırmak gerekirse; Zero Motorcycle’ın ürünlerinde standart olarak 14.4 kWh, Harley Davidson LiveWire’da ise 15.5 kWh’lık batarya kullanılıyor. Dolayısıyla Hypersport’un çoğu rakibinden daha büyük bir bataryaya sahip olduğunu söylemek mümkün. Hypersport'taki bataryanın seviye 2 şarj cihazı ile 3 saatte doldurulabildiğini de belirtelim.

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    Tehlikelere karşı uyaran CoPilot sistemi

    Damon Hypersport’ta performans kadar güvenlik ve konfor konuları da düşünülmüş. Güvenlik konusunda öne çıkan özellik, şirketin üç yıldır üzerinde çalıştığı CoPilot sistemi. Radar, kamera ve sensörlerden faydalanan bu sistem, motosikletin çevresindeki hareketli-hareketsiz nesneleri sürekli tarıyor. Tehlike anında ise ön camın kenarlarındaki LED uyarı ışıkları ve gidona gönderilen titreşimler vasıtasıyla sürücüyü uyarıyor.

    Sürüş pozisyonunu değiştiren Shift sistemi

    Damon Hypersport’un konfor odaklı özellikleri arasında ise Shift adı verilen sistem öne çıkıyor. Motosiklet sürücüsünü tek bir geometri içerisine hapsetmeyen Hypersport, Shift sayesinde gidon, ön cam, sele ve ayaklık pozisyonunun sürücünün isteği doğrultusunda ayarlanabilmesini sağlayacak.

    Damon Hypersport’un standart versiyonu 24 bin 995 dolar fiyatla satışa sunulacak. Söz konusu motosikletin bir de sınırlı üretim Hypersport Premier versiyonu bulunacak. Yalnızca 25 adet üretilecek bu versiyonun da 40 bin dolar fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.



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    GabrielPhoenix 2 hf. en beğenilen
    Maxi scooter yapsınlar o menzille benzinli fiyatına kapalım hemen :)
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    gamer90 1 hf.
    Tasarım olarak ve güç olarak on numara bence.
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    grafman09 1 hf.
    Yeni tanıtılan hemen her araç Spor sınıfında mı olmalı!! Adet bazında en çok satan modeller belli.. Scooter ve Cub motorlar.. Sen 150-200 km menzili 15-20 bin tl bandında son tüketiciye ulaştır zaten kral olursun..
    Yanıtla +1
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    GabrielPhoenix 2 hf. en beğenilen
    Maxi scooter yapsınlar o menzille benzinli fiyatına kapalım hemen :)
    Yanıtla +5
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