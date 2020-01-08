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    Yeni Kia XCeed, dizel otomatik versiyonuyla Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Geçtiğimiz yılın ortasında tanıtılan yeni Kia XCeed Türkiye pazarına giriş yaptı. Kompakt sınıftaki Ceed'in SUV esintileri taşıyan versiyonu Kia XCeed'in fiyatı ve özellikleri haberimizde:
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    7,8b
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    50
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Kia XCeed, dizel otomatik versiyonuyla Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Güney Koreli otomobil üreticisi, geçtiğimiz yılın ortasında yeni Kia XCeed’i tanıtarak Ceed ailesini genişletmişti. Yeni Kia Xceed, dizel otomatik kombinasyonuyla Türkiye pazarına da giriş yaptı. Yeni Kia XCeed fiyatı 248 bin 900 TL’den başlıyor.

    SUV segmentine olan ilginin gün geçtikçe artmasıyla birlikte, kompakt sınıfta yer alan modellerin SUV esintileri taşıyan türevleri sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Bu kapsamda, yeni Kia XCeed’i de Ceed modelinin daha maceracı bir versiyonu olarak tanımlamak mümkün. Zira standart Ceed’e göre yerden daha yüksek yapısıyla bunu ilk bakışta hissettiriyor.

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    Boyutlara bakacak olursak, yeni Kia XCeed’in standart Ceed’e göre 26 mm daha geniş ve 44 mm daha yüksek sürüş pozisyonuna sahip olduğunu görüyoruz. 2.650 mm olan aks mesafesinde herhangi bir değişim yaşanmamış. Bagaj kapasitesi ise 31 litre artarak 426 litreye çıkmış. B sütunundan itibaren arkaya doğru daha eğimli inen tavan, eteklerdeki plastik kaplamalar, LED farlar, 3D arka LED stoplar, bolca yer verilen krom parçalar ve iki büyük egzoz çıkışına ev sahipliği yapan gri renkli difüzör, yeni Kia XCeed’in dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

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    Yeni Kia XCeed’in iç mekanına baktığımızda ise Kia modellerinden alışık olduğumuz bir tasarım diliyle karşılaşıyoruz. Üç kollu direksiyonun hemen arkasında 12,3 inç büyüklüğünde dijital gösterge ekranı mevcut. Merkezde ise bulunduğu bölüme sonradan eklenmiş gibi görünen 10,25 inç multimedya ekranı yer alıyor. Android Auto ve Apple Car Play desteğine sahip sisteme bluetooth fonksiyonuyla iki cihaz aynı anda bağlanabiliyor. Bunun yanı sıra sesli komut ile müzik, mesaj ve arama özellikleri de bulunuyor.

    Yeni Kia XCeed, Türkiye’de ilk etapta 1.6 litre dizel motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneğiyle satışa sunuldu. Söz konusu motor 136 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor. Yeni Kia XCeed, bu kombinasyonla birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 10.1 saniyede tamamlıyor. Prestige 4x2 Design Pack olarak adlandırılan versiyonun fiyatı 248 bin 900 TL olarak açıklandı.



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    Yanıtla +34
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    fofer 2 hf.
    Polo olmuş 190 bin, bu araç için 250 binin neresi çok! Bizim paramız değersiz pehhhh
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    deli_ziya 2 hf.
    Boynuz (kore), kulağı (japonya) geçti. Kore araçları daha güzel.
    Yanıtla +15
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    1 Avatar
    muammer816 1 hf.
    fiyat çok hacı dayı.kia'ya çok.
    isteyen alır biner,alana hayırlı olsun.tercih meselesi.hadi eyvallah.
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    erci501 1 hf.
    Beğenen alsın kardeşim kimseye zorla al veya alma demiyoruz.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Anlamıyorum bu işi , adamlar neredeyse benzinli araçları bile yasaklayacaklar avruada bunlar hala dizel motorlu araç çıkarıyor .zaten dizel araç almak artık saçmalık yakıt anlamında neredeyse hiç bir fark kalmadı benzin ve mazot arasında. Kilometre byaptıkça dizel araba ile ne ile karşılaşacağın belli değil zaten.5-10 yıla dizel araçlar alanların elinde kalır gibi.
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    erci501 1 hf.
    Fiyat kia ya olmamış
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    muratkaya 1 hf. erci501
    Hiç Kia Ceed vs kullandınız mı? Arabaları gayet kaliteli ve konforludur.
    Yanıtla +1
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    lansker 1 hf.
    2013 model, dolu paket ceed'de otomatik sürücü koltuğu vardı. 2 hafızalı idi. İki farklı sürücü kendi ayarlarını hafızaya alabiliyordu. Yıl 2020, arabada kendi sınıfına göre çoğu şey var. Fiyatı da tuzlu. Ancak koltuk Manuel. Yuh yani yuuuuhhhhh kia.
    Yanıtla +1
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    HeavenForce77 1 hf.
    Bırakın artık Allah aşkına şu kafanızı kaldırıp etrafınızda olan bitenlerin farkına varın ilk soracağınız şey şu olmalı : BEN NEREDE YAŞIYORUM CEVAP :TÜRKİYE bundan sonrası sizin hayal dünyanıza kalmış . Yok arkadaş yok değerimiz yok paramızın hayatımızın hayallerimizin değeri yok .
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    commandx 1 hf.
    Aracı bugün test ettim.



    Kianın koltuk desenlerini hiç beğenmiyorum. Koltuk dikişilerini sarı sarı yapmış, süslemişler güya ama çok kötü bence.



    Sürüş fena değil. Konfor idare eder. Tasarım güzel. Yalıtım idare eder. Fiyat gereksiz pahalı, alınmaz.





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    auto_man 1 hf. commandx
    Galiba sadece dış sarı renge özel koltuk döşemeleri ve konsol dekorları sarı renkte.



    Diğer dış renk seçeneklerinde döşemeler bej/siyah karışımı. Dekor ise dış renge göre değil.
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    muratkaya 1 hf. commandx
    O fiyata ne alınır mesela?
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    lag3 1 hf.
    C ile D arası Crossover c plusmı dıyelım
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    serkaf 1 hf. lag3
    C ile D arasında ise Çrossover olabilir
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    auto_man 1 hf.
    Ceed in üzerine geliştirilen araç nasıl b sınıfı oluyor arkadaşlar
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    GabrielPhoenix 2 hf.
    Açılış fiyatı bu ! Yok mu arttıran 🤣
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