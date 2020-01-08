Yeni Kia XCeed, dizel otomatik versiyonuyla Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Güney Koreli otomobil üreticisi, geçtiğimiz yılın ortasında yeni Kia XCeed’i tanıtarak Ceed ailesini genişletmişti. Yeni Kia Xceed, dizel otomatik kombinasyonuyla Türkiye pazarına da giriş yaptı. Yeni Kia XCeed fiyatı 248 bin 900 TL’den başlıyor.

SUV segmentine olan ilginin gün geçtikçe artmasıyla birlikte, kompakt sınıfta yer alan modellerin SUV esintileri taşıyan türevleri sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Bu kapsamda, yeni Kia XCeed’i de Ceed modelinin daha maceracı bir versiyonu olarak tanımlamak mümkün. Zira standart Ceed’e göre yerden daha yüksek yapısıyla bunu ilk bakışta hissettiriyor.

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Boyutlara bakacak olursak, yeni Kia XCeed’in standart Ceed’e göre 26 mm daha geniş ve 44 mm daha yüksek sürüş pozisyonuna sahip olduğunu görüyoruz. 2.650 mm olan aks mesafesinde herhangi bir değişim yaşanmamış. Bagaj kapasitesi ise 31 litre artarak 426 litreye çıkmış. B sütunundan itibaren arkaya doğru daha eğimli inen tavan, eteklerdeki plastik kaplamalar, LED farlar, 3D arka LED stoplar, bolca yer verilen krom parçalar ve iki büyük egzoz çıkışına ev sahipliği yapan gri renkli difüzör, yeni Kia XCeed’in dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

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Yeni Kia XCeed’in iç mekanına baktığımızda ise Kia modellerinden alışık olduğumuz bir tasarım diliyle karşılaşıyoruz. Üç kollu direksiyonun hemen arkasında 12,3 inç büyüklüğünde dijital gösterge ekranı mevcut. Merkezde ise bulunduğu bölüme sonradan eklenmiş gibi görünen 10,25 inç multimedya ekranı yer alıyor. Android Auto ve Apple Car Play desteğine sahip sisteme bluetooth fonksiyonuyla iki cihaz aynı anda bağlanabiliyor. Bunun yanı sıra sesli komut ile müzik, mesaj ve arama özellikleri de bulunuyor.

Yeni Kia XCeed, Türkiye’de ilk etapta 1.6 litre dizel motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneğiyle satışa sunuldu. Söz konusu motor 136 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor. Yeni Kia XCeed, bu kombinasyonla birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 10.1 saniyede tamamlıyor. Prestige 4x2 Design Pack olarak adlandırılan versiyonun fiyatı 248 bin 900 TL olarak açıklandı.

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