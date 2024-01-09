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    4800 metre yükseklikte uçaktan düşen iPhone sağ kurtuldu!

    Geçtiğimiz gün havada penceresi kopan Alaska Havayollarına ait Boeing 737 Max 9 uçağından düştüğü iddia edilen bir iPhone inanılmaz bir biçimde sağ kurtuldu.   
    4800 metre yükseklikte uçaktan düşen iPhone sağ kurtuldu! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz gün havada penceresi kopan Alaska Havayollarına ait Boeing 737 Max 9 uçağından düştüğü iddia edilen bir iPhone inanılmaz bir biçimde sağ kurtuldu.

    Cuma günü, Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı Boeing 737 Max 9 uçağı, Portland havaalanından ayıldıktan kısa bir süre sonra gövdesinin bir kısmı patlayarak acil iniş talebinde bulunmuştu. Olay 16.000 fit (4800 metre) yükseklikte meydana gelmiş ve 171 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın tamamı güvenli bir şekilde inmişti. Bu olay sonucunda Federal Havacılık İdaresi ülkedeki tüm 737 Max 9 uçaklarını yere indirme karar almıştı. 

    Oyun tasarımcısı Seanathan Bates Portland'da  yürürken çimenlerin kenarında bir iPhone gördü. Telefon uçak modunda bulundu. Çalışır durumdaki telefonu kurcalayan Bates, telefonda Alaska Havayolları ASA1282'ye ait bir bagaj teslim makbuzu buldu. İlginç bir şekilde, Bates bulgularını bildirmek için Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) ile temasa geçtiğinde, kendisine düşüşten sağ kurtulan başka bir telefon hakkında da bilgi verildi.

    Bates'in bu keşfi sosyal medyada viral oldu. Gönderisi şu ana kadar 11 milyondan fazla görüntüleme aldı ve kullanıcılardan oldukça komik tepkiler aldı. Yaşanan olay karşısında şaşıran pek çok kullanıcı, iPhone'larının masadan halıya düşmesine dayanamadığından şikayetçi oldu. Bazı kişiler de Apple'ın bu başarıyı vurgulamak için bir reklam yapmasını önerdi. Bazı kullanıcılar da Apple'ın AirDrop ile kastettiği şeyin bu olup olmadığıyla ve Uçak modunun işleviyle ilgili şakalar yaptı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    12254 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    uçak kazası, boeing 737 max 9 ve
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