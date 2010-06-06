48 saatten az kala WWDC'de bizi bekleyen muhtemel yenilikler

Moscone West, WWDC 2009

16.sı bu sene yapılacak olan WWDC, Pazartesi günü Türkiye saati ile 20:00'da Steve Jobs'un yapacağı açılışı sunumuyla başlıyor. Etkinlik her ne kadar geliştiricilere hitap etse de son yıllarda iPhone ile özdeşleşmiş durumda. Apple'ın en son bir sene önce güncellediği iPhone ailesinin en yeni üyesi 4.Nesil iPhone'un Steve Jobs tarafından etkinliğin açılış sunumunda tanıtılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak sadece iPhone mu ? İşte WWDC 2010'da Apple tarafından yapılabilecek muhtemel "revizyonlar" ve "yenilikler"...

Macbook Air

14.WWDC'de Apple'ın "Havada birşey var" diyerek tanıtımını gerçekleştirdiği Macbook Air, en son geçen seneki WWDC'de güncellenmişti. Kimi kaynaklar yaklaşık bir senedir Macbook Air'i güncellemeyen Apple'ın Pazartesi günü yeni nesil Macbook Air'i duyurabileceğinin altını çiziyor. Apple, geçtiğimiz aylarda Macbook Pro'ların ve Macbook'un yeni nesillerini duyurmuştu.

Mac Pro

Apple'ın profesyonel kullanıcılara yönelik hazırladığı Mac Pro, bir seneden uzun süredir aynı özelliklere sahip. En son geçtiğimiz yılın Mart ayında güncellenen Mac Pro'da kullanılabilecek seviyede olan 6 çekirdekli Xeon işlemciler Intel tarafından Mart ayında gün yüzüne çıkartılmış, ancak satışa sunulması, iddialara göre, Haziran sonuna kadar ertelenmişti. Apple'da son revizyondan bu yana uzun süre geçmesinden dolayı WWDC'de Intel'in 6 çekirdekli Xeon işlemcilerinden gücünü alan yeni nesil Mac Pro'u tanıtabilir ve ön satışına başlayabilir.

27" LED Cinema Display

Apple'ın ürün gamında yer alan görüntüleme çözümlerinden LED Cinema Display'in 27 inçlik yeni modeli de WWDC'de tanıtılması muhtemel olan ürünler arasında yer alıyor. Hatırlayacağınız gibi Apple'ın 27 inçlik LED Cinema Display üzerinde çalıştığını ve yeni ekranını Haziran ayında satışa sunabileceğini sizlere aktarmıştık. Tasarım olarak 24 inçlik modele birebir benzeyeceği düşünülen yeni ekranın 27 inçlik iMac'lerde kullanılan 2560x1440 piksele kadar çözünürlük sunan panele sahip olması bekleniyor.

Mac OS X 10.7

2009'un Ağustos ayında satışa sunulan Snow Leopard'dan sonra Mac OS X'in yeni versiyonu uzun süre dillendirilmemiş ancak iPhone OS 4.0'ın sisteminde ortaya çıkan işaretlerden sonra daha sık dillendirilmeye başlanmıştı. Güçlü bir iddia olmasa da Apple, WWDC'de yeni işletim sistemini sergileyip, geliştiricilere dağıtmaya başlayabilir. Cupertino'lu Nisan ayından itibaren Mac OS X Snow Leopard'ın 4.sürümünü geliştiricilere sunmaya başlamıştı.

iPhone OS 4.0

Apple, 50 milyonuncu iPhone'u sattığı ay olan Nisan ayında iPhone OS 4.0'ı tanıtmış ve geliştiricilere sunmaya başlamıştı. Multi-Tasking desteğiyle son kullanıcının merakla beklediği iPhone OS 4.0 ile geliştiricilerin neler yapabildikleri WWDC'de hiç şüphesiz gösterilecektir. Her ne kadar geçmiş senelere baktığımızda düşük ihtimal olarak görünse de Android karşısında daha güçlü olabilmek için Apple'ın iPhone OS 4.0'ı 4.Nesil iPhone'u beklemeden 3G ve 3Gs kullanıcılarına sunabileceği konuşulanlar arasında.

Mobile Me

Apple'ın yıllık 99 dolardan kullanıcıların hizmetine sunduğu Mobile Me çevrimiçi servislerinin ücretsiz olabileceğini sizlere aktarmıştık. Güçlü kaynaklar tarafından dillendirilmeyen bu iddia, WWDC ile gerçeğe dönüşebilir. Ancak Mobile Me'nin sadece Apple kullanıcılarına ücretsiz olabileceği konuşuluyor.

Bulut tabanlı iTunes Servisi

Apple'ın bir internet radyo gibi hizmet veren Lala'ı satın alması, Kuzey Carolina'da 1 milyar dolara yeni bir veri merkezi kurması derken Steve Jobs'un D8 konferansındaki bazı açıklamalarının ardından bulut tabanlı iTunes servisinin yakında devreye sokulacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak kimi kaynakların "daha var" dediği bu servisin adı da WWDC'nin açılışında duyrulabilecek muhtemel yenilikler arasında geçiyor. Bakalım beklentilerin hangisi ya da hangileri gerçekleşecek ? Bu sorunun cevabını Pazartesi akşamı öğreneceğiz...