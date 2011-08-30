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5 dakikada HTC Sense 3.5 yolculuğu

7 yıl
35,9b
1
39
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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HTC Vigor ve Bliss ile birlikte gün yüzüne çıkması beklenen HTC'nin başarılı arayüzü Sense'in son versiyonunun 5 dakikalık tanıtım videosu, Çin merkeliz XDA.cn tarafından yayınlandı.

HTC'nin çözümlerini, pazardaki diğer çözümlerden ayıran en önemli özelliklerden olan Sense arayüzünün son versiyonu (Sense 3.5) yeni animasyonlar, yana yerleştirilmiş dock ve kilit mekanizması gibi göze çarpan arayüz yenilikleri ile dikkat çekiyor;




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10ur 7 yıl en beğenilen
ya su tırnaklarla kullandırmayın soyle telefonları yaaa, kapat kapat.. izdivaçı aç .. kapat..
1 Yanıt Yanıtla +12
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fpscan 7 yıl
Hocam HTC desire Ye yukleniyor mu bu xd

Regards kaptan jack sparrow

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Doancrula 7 yıl
ablamız hızlı kullanabilseydi 2 dakikada izleyebilirdik videoyu ve izlerken sıkılmazdık
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MirlivaVII 7 yıl
Bu telefonun HTC Bliss olduğu da kesinleşmiş oldu böylece.
images.scroll.com.tr/...
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tekno_trend 7 yıl
Bir Wildfire S kullanıcısı olarak sence 3 ün bize de gelmesini isteriz
ama namümkün
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Bl00dyHell 7 yıl
Sense arayüzü bugüne kadar kullandığım en iyi arayüz. Widget'ları olsun, klavyesi olsun, HTC'nin sunduğu diğer özellikler olsun... HTC Sense arayüzü için bundan sonraki telefonum da HTC olur muhtemelen.
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tahir40 7 yıl
Ben sense 3ten bir artısını güzelliğini görmedim. Açıkçası gerek de yok, sense zaten en güzel telefon arayüzü. Biraz donanım gereksinimini azaltabilirlerse yeter de artar bile... Videodaki telefon biraz yavaş sanırım, bir iki kez kastı...
1 Yanıt Yanıtla +2
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serkan737 7 yıl tahir40
tahir40

Ben sense 3ten bir artısını güzelliğini görmedim. Açıkçası gerek de yok, sense zaten en güzel telefon arayüzü. Biraz donanım gereksinimini azaltabilirlerse yeter de artar bile... Videodaki telefon biraz yavaş sanırım, bir iki kez kastı...


bende size aynı şekilde katılıyorum yani bende çok fazla bir fark göremedim sadece ana ekrandaki ikonların yerleri farklı gibi geldi gözüme o kadar :)
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OvernightSensation 7 yıl
ultiMance
Htc Sense gerçekten mükemmel bir arayüz. Samsungun touchwiz arayüzü bunun yanında sönuk kalıyor. Gerçi Samsung Cyanogenmod kurucusu Steve Kondiki işe aldi. Şu touchwize bir el atsa Çok iyi olur

zaten touch wize el atsın diye işe aldı artık o hazırlar yazılımı :)
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DH Misafiri 7 yıl
o kilit açma ekranı ne öyle ya resmen yeni nesil çin işkencesi :))
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Carfreak 7 yıl
Değişiklik güzeldir htc'ye kocaman bir + ama o bayanın groilla glasslı telefon kullanması şart
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detroit21 7 yıl
Simdi 5 saatte ios 5 turu diecem millet sinirlencek :D
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ultiMance 7 yıl
Htc Sense gerçekten mükemmel bir arayüz. Samsung'un touchwiz arayüzü bunun yanında sönuk kalıyor. Gerçi Samsung Cyanogenmod kurucusu Steve Kondik'i işe aldi. Şu touchwiz'e bir el atsa Çok iyi olur
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xxxx1 7 yıl
kabul etmek gerekir yazılım kısmında en iyi görselliği htc sunuyor...tek basına yetermi bence yetmez....
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jakops. 7 yıl
htc bliss deil mi lan bu. vay kerata 800 mhz ile akıyo hayvan .d
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