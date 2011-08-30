5 dakikada HTC Sense 3.5 yolculuğu

HTC Vigor ve Bliss ile birlikte gün yüzüne çıkması beklenen HTC'nin başarılı arayüzü Sense'in son versiyonunun 5 dakikalık tanıtım videosu, Çin merkeliz XDA.cn tarafından yayınlandı.

HTC'nin çözümlerini, pazardaki diğer çözümlerden ayıran en önemli özelliklerden olan Sense arayüzünün son versiyonu (Sense 3.5) yeni animasyonlar, yana yerleştirilmiş dock ve kilit mekanizması gibi göze çarpan arayüz yenilikleri ile dikkat çekiyor;