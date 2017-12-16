5 gün içinde 7.5 milyon dolar gerekiyor: İsrailli şirket, Ay'a gitmek için bağış bekliyor

Google Lunar X PRIZE yarışmasının son 5 finalistinden birisi olan İsrailli şirket SpaceIL, önümüzde yıl içerisinde Ay'a gidebilmek için yardım bekliyor. Şirketin hayallerinin devam edebilmesi için 20 Aralık'a kadar 7.5 milyon dolara ihtiyacı var.

Ayrıca Bkz.

"Ay'a reklam panoları dikecekler: Japon uzay şirketi, 90 milyon dolarlık yatırım aldı"



"Ülkemizin gençlerine ilham olmak istiyoruz"

Artık son aylarına girdiğimiz Google Lunar X PRIZE yarışmasında SpaceIL ile beraber Japonya'dan Hakuto, Hindistan'dan Team Indus, ABD'den Moon Express ve uluslararası bir ekipten oluşan Synergy Moon şu anda kıyasıya bir mücadele içerisinde. Bakalım Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket hangisi olacak.

https://www.space.com/39093-private-moon-race-israeli-team-fundraising-effort.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Uzay aracının yapımında artık sona geldiklerini ifade eden Eran Privman,"Burada durmamız mükün değil. Lunar X PRIZE yarışması boyunca bugüne kadar çok iyi ilerleme kaydettik. Ancak hala gitmemiz gereken çok yol var. Bu 7.5 milyon dolara ihtiyacımız var. Çok kritik bir durumdayız." ifadelerini kullanıyor. Privman, uzay aracının test sürecini tamamlayabilmek ve kalkış masraflarını karşılayabilmek için 1 haftadan daha kısa bir süre içerisinde bir şekilde bu parayı bulmaları gerektiğini söylüyor.SpaceIL'ın yarışmakta olduğu Lunar X PRIZE, Google'ın uzay araştırmalarındaki özel yatırımları artırmak amacıyla 2007 yılında açıkladığı uluslararası bir yarışma. Toplamda 30 milyon dolarlık bir ödüle sahip olan yarışmayı kazanabilmek için şirketlerin Google'ın belirlediği tarihe kadar uzay araçlarını Ay'ın yüzeyine indirmeleri gerekiyor. Ayrıca uzay aracının yüzeyde 500 metre hareket etmesi ve Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar da göndermesi gerekecek.Google, önceleri şirketlerden 2017 yılının sonuna kadar uzay araçlarını Ay'a indirmelerini istiyordu. Ancak hiçbir şirket bu tarihi tutturamadığı için yarışmanın son tarihi 31 Aralık 2017'den 31 Mart 2018'e alındı.Yarışmanın toplamda 30 milyon dolarlık bir ödüle sahip olduğunu belirtmiştik. Her ne kadar bu ödül yüksek bir rakammış gibi görünüyor olsa da konu uzay araştırmaları olunca işin aslı hiç de öyle değil. Zira bu ödül halen yarışmakta olan hiçbir takımın şu ana kadarTamamen GLXP yarışması için kurulan ve kar amacı gütmeyen İsrailli şirket SpaceIL de işte bu maliyet kısmıyla problemler yaşıyor.bu işe başlayan şirketin bugün görev için harcadığı para neredeysedayanmış.SpaceIL ekibi ise artık bu görevi sadece bir yarışma olarak görmediklerini söylüyor. Ay'a iniş yapabilen dördüncü ülke olarak büyük bir tarihe imza atmak istediklerini belirten yetkililer,"Ülkemizin genç beyinlerine ilham olmak istiyoruz. Bu görev, binlerce çocuğumuzun bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında kariyer yapmasına ilham olacak." ifadelerini kullanıyor.