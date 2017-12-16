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5 gün içinde 7.5 milyon dolar gerekiyor: İsrailli şirket, Ay'a gitmek için bağış bekliyor

İsrailli uzay şirketi SpaceIL, Google'ın Lunar X PRIZE yarışmasında devam edebilmek için bağış bekliyor. Şirketin sadece 5 gün içerisinde 7.5 milyon dolara ihtiyacı var.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,8b
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14
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Google Lunar X PRIZE yarışmasının son 5 finalistinden birisi olan İsrailli şirket SpaceIL, önümüzde yıl içerisinde Ay'a gidebilmek için yardım bekliyor. Şirketin hayallerinin devam edebilmesi için 20 Aralık'a kadar 7.5 milyon dolara ihtiyacı var.

Uzay aracının yapımında artık sona geldiklerini ifade eden Eran Privman,"Burada durmamız mükün değil. Lunar X PRIZE yarışması boyunca bugüne kadar çok iyi ilerleme kaydettik. Ancak hala gitmemiz gereken çok yol var. Bu 7.5 milyon dolara ihtiyacımız var. Çok kritik bir durumdayız." ifadelerini kullanıyor. Privman, uzay aracının test sürecini tamamlayabilmek ve kalkış masraflarını karşılayabilmek için 1 haftadan daha kısa bir süre içerisinde bir şekilde bu parayı bulmaları gerektiğini söylüyor.

Ayrıca Bkz. "Ay'a reklam panoları dikecekler: Japon uzay şirketi, 90 milyon dolarlık yatırım aldı"
SpaceIL'ın yarışmakta olduğu Lunar X PRIZE, Google'ın uzay araştırmalarındaki özel yatırımları artırmak amacıyla 2007 yılında açıkladığı uluslararası bir yarışma. Toplamda 30 milyon dolarlık bir ödüle sahip olan yarışmayı kazanabilmek için şirketlerin Google'ın belirlediği tarihe kadar uzay araçlarını Ay'ın yüzeyine indirmeleri gerekiyor. Ayrıca uzay aracının yüzeyde 500 metre hareket etmesi ve Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar da göndermesi gerekecek.

Google, önceleri şirketlerden 2017 yılının sonuna kadar uzay araçlarını Ay'a indirmelerini istiyordu. Ancak hiçbir şirket bu tarihi tutturamadığı için yarışmanın son tarihi 31 Aralık 2017'den 31 Mart 2018'e alındı.

Yarışmanın toplamda 30 milyon dolarlık bir ödüle sahip olduğunu belirtmiştik. Her ne kadar bu ödül yüksek bir rakammış gibi görünüyor olsa da konu uzay araştırmaları olunca işin aslı hiç de öyle değil. Zira bu ödül halen yarışmakta olan hiçbir takımın şu ana kadar uzay araçları ve kalkış ücretleri için harcadıkları maliyeti karşılamıyor.

Tamamen GLXP yarışması için kurulan ve kar amacı gütmeyen İsrailli şirket SpaceIL de işte bu maliyet kısmıyla problemler yaşıyor. 8 milyon doların Ay'a gitmek için yeterli olacağını düşünürek bu işe başlayan şirketin bugün görev için harcadığı para neredeyse 80 milyon dolara dayanmış.


"Ülkemizin gençlerine ilham olmak istiyoruz"


SpaceIL ekibi ise artık bu görevi sadece bir yarışma olarak görmediklerini söylüyor. Ay'a iniş yapabilen dördüncü ülke olarak büyük bir tarihe imza atmak istediklerini belirten yetkililer,"Ülkemizin genç beyinlerine ilham olmak istiyoruz. Bu görev, binlerce çocuğumuzun bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında kariyer yapmasına ilham olacak." ifadelerini kullanıyor.

Artık son aylarına girdiğimiz Google Lunar X PRIZE yarışmasında SpaceIL ile beraber Japonya'dan Hakuto, Hindistan'dan Team Indus, ABD'den Moon Express ve uluslararası bir ekipten oluşan Synergy Moon şu anda kıyasıya bir mücadele içerisinde. Bakalım Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket hangisi olacak.

https://www.space.com/39093-private-moon-race-israeli-team-fundraising-effort.html Yorum Yaz
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dr20mouse 1 yıl en beğenilen
Biz mi yardım edecez haberin amacını anlamadım.
Rotchild ve Rockefeller ailelerinden yardım istesinler.
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Umutcan 1 yıl
Trump'tan istesinler.
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yimmasabi 1 yıl
Bize ne bundan ! Bir Türk istesin bakalım veren olacak mı ?
Biz daha kickstarter'a proje koyamiyoruz ama kendi projelerine para isterken hemen çekerler. Ne beleşçi oldu dünya. Dreamsellers dolu her yer, yersen :)
6. günde de uzayda olacakmıymış ? :)
Bize ne bundan ! Bir Türk istesin bakalım veren olacak mı ?Biz daha kickstarter'a proje koyamiyoruz ama kendi projelerine para isterken hemen çekerler. Ne ...
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darknet 1 yıl
Paraya ihtiyaç varsa silah üretimine harcanan paralarla değil aya marsa kolayca giderler. İnsanlığın iyiliği uzayda aranıyorsa var halimize.
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ssbrutality 1 yıl
İnsanlık ve dünyanın iyiliği için yapılacaksa böyle birşey, destek verilmesi lazım, Dil din ırk farketmeksizin..kim olursa olsun.
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mokinto 1 yıl
İsrail düşmanı yada hayranı değilim ama haberin amacı sadece "tiklanmak" sanırım. Bu da etik değil.
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B7TR 1 yıl
Ne kadar ironi bir olay "israilli şirket yardım bekliyor"
Bugünde güldük hadi bakalım :D
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incicibin 1 yıl
Linkte koysaydınız büyük onur duyardık dh olarak bağış yapmaktan.
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TetraYazilim 1 yıl
Müslümanlıktan nasibinizi alamamışsınız.
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AtiMX4 1 yıl
İsrail diye bir ülke kalmayacak. Bu bize müjdelemiştir.
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tobepeople 1 yıl AtiMX4
Orijinalden alıntı: AtiMX4

İsrail diye bir ülke kalmayacak. Bu bize müjdelemiştir.

Sen yiyeceğin kadarını yemişsin aferim. Al bunu da giyi ver: Müjde Müjde Size, Parizyen'den Müjde Size
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wolverine55 1 yıl
Bu haber burada ne ariyor hayirdir bizmi yardim edecez
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mementopolis 1 yıl
İsrail diye biryer YOK.
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Lene 1 yıl
Haftaya cuma namazı çıkışı gelsinler yardım edelim..
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